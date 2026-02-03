Разделы

CAN bus Controller Area Network сеть контроллеров стандарт промышленной сети - DeviceNet протокол для промышленной сети


03.02.2026 Навигационное оборудование российского производителя Galileosky вошло в реестр промышленной продукции 1
27.06.2025 В России объявлены цены на обновленный GAC GS8 в версии Dragon с платформой «Яндекс Авто» 1
27.05.2025 В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели 1
18.03.2025 О чем нужно подумать прежде, чем внедрять на производстве ИИ? 1
04.10.2024 Fort Monitor научился учитывать пробег транспорта в условиях радио-электронных помех 1
09.07.2024 Удаленное обновление V2X-устройств и защита от кибер-угроз — в новом релизе TEDIX от Fort Telecom 1
01.03.2024 Fort Monitor проводит глубокую интеграцию c терминалами Navtelecom 1
20.03.2023 Первые автобусы Зеленогорска появились на «Яндекс картах» благодаря терминалам Galileosky 1
19.05.2022 Водители «Драйва» с высоким рейтингом получат кешбэк за аккуратное вождение 1
08.06.2021 «Ростелеком» запустил решение «Мониторинг транспорта», позволяющее отслеживать состояние автопарка 1
29.04.2021 Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 3
20.07.2020 Что мешает Ethernet стать стандартом в промышленности 1
25.06.2020 «Лаборатория Касперского» и AVL Software and Functions представили безопасный автономный контроллер для автомобилей 1
26.05.2020 АВВ представила комплекты Direct Replacement для замены Emax/New Emax на Emax 2 1
25.07.2019 Йенс Штрошнайдер -

Телематика сделает транспорт частью «умного» города

 1
11.04.2019 Автопилот Tesla удалось заманить на встречную полосу с помощью рисунка на асфальте 1
19.09.2018 Cognitive Technologies испытала «искусственный мозг» для беспилотной сельхозтехники 2
24.05.2018 Машины BMW нашпигованы «дырами», которые не закроют еще год 2
21.08.2017 В «умных» автомобилях найдена «дыра», которую невозможно починить. Видео 1
22.03.2017 «Скаут» предложил новый компактный трекер для контроля стиля вождения 1
08.04.2015 Система мониторинга транспорта Fort решает задачи логистики агрохолдинга «Акашево» 1
18.12.2014 Omnicomm выпустил защищенный навигационный терминал с Wi-Fi 1
03.07.2014 Вышел первый автомобильный Linux 1
07.02.2014 Создано устройство за $20 для перехвата управления машиной 2
03.07.2013 «М2М телематика» провела тендер среди заводов на производство навигационно-связного оборудования нового поколения 1
18.04.2013 Linux все глубже проникает в автомобили 1
18.03.2013 «Форт-Телеком» выпустил ГЛОНАСС-терминал для бюджетного контроля коммерческого транспорта 1
16.01.2013 «М2М телематика» сдала в промышленную эксплуатацию систему мониторинга техники «Лизинговой компании «КАМАЗ» 1
19.12.2012 ГЛОНАСС-оборудование «М2М телематики» интегрировано в технику Liebherr 1
20.02.2012 РНТ создала корпоративную систему мониторинга транспорта в ТД «Электроизделия» 1
14.02.2012 «Кодос-Б» представил новый прибор «ЭРА-112» 1
15.11.2011 РНТ разработала терминал системы «ЭРА ГЛОНАСС» 1
21.01.2011 NXP объявила выпуск первого в своем роде микроконтроллера с CAN-трансивером 1
24.11.2010 Kontron выводит на рынок новые продукты на основе процессора Intel Atom серии E6xx 1
28.10.2010 РНТ начинает второй этап внедрения системы «АвтоТрекер» в транспортной компании «Лорри» 1
09.09.2010 Система «АвтоТрекер» будет внедрена в ФСО России 1
29.07.2010 Control Techniques предлагает новые устройства плавного пуска Digistart 1
04.06.2010 Компания «Русские Навигационные Технологии» представила новую технологическую платформу для системы «АвтоТрекер» 1
10.04.2007 «Ракурс» внедрил АСУТП для ТЭЦ-15 1

CAN bus и организации, системы, технологии, персоны:

РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 5
АвтоТрекер 101 5
Yandex - Яндекс 8565 4
Fort Telecom - Форт-Телеком 42 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1617 3
Intel Corporation 12571 3
Galileosky - ГалилеоСкай 21 3
М2М телематика - НИС М2М 232 3
Samsung Electronics 10689 2
9095 2
Омникомм - Omnicomm 169 2
TI - Texas Instruments Incorporated 826 2
Nvidia Corp 3766 2
Tencent Keen Security Lab 4 2
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 113 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 112 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 73 1
Ракурс НПФ 168 1
Телематические системы 56 1
Кодос-Б 5 1
Kontron 29 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 22 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 23 1
Ростелеком 10396 1
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5314 1
SAP SE 5455 1
Dell EMC 5104 1
X Corp - Twitter 2913 1
LG Electronics 3684 1
Softline - Софтлайн 3320 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 60 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Trend Micro 631 1
Связной ГК 1384 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1518 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
Tata Motors - Jaguar Cars 125 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 2
КамАЗ Лизинг - КамАЗ Лизинговая компания 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
РЖД - Российские железные дороги 2017 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 1
Газпром ПАО 1424 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
BMW Group 469 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
Альфа-Банк 1886 1
Hyundai Motor Company 421 1
Tesla Motors 432 1
Volvo Cars 259 1
McDonald’s - Макдоналдс 216 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
Татнефть 239 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 276 1
Renault Groupe 164 1
Транснефть 324 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 292 1
Яндекс.Лавка 284 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 1
Россети Ленэнерго 1699 1
AUTOSAR 6 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 719 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 7
Linux Foundation 189 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 10
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 5
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1415 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7040 5
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13044 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3800 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 3
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7704 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17179 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 956 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4125 3
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 217 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 576 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 126 3
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 6
Fort Telecom - Fort Monitor - Форт Монитор 23 4
Linux OS 10996 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 3
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 23 3
СКАУТ Безопасное вождение 27 3
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 2
Cognitive Agro Pilot 39 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 256 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 2
Renault Kaptur 11 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 2
Омникомм - Omnicomm Online 57 2
Tesla Model S 77 2
Kaspersky Automotive Adaptive Platform 1 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 111 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 1
NNG iGO 48 1
Ford Escape Hybrid 11 1
Омникомм - Omnicomm Profi 18 1
Омникомм - Omnicomm OKO 1 1
Fort Telecom - TEDIX V2X 6 1
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 38 1
АвтоТрекер - АТ-Наблюдатель 7 1
Cognitive Pilot - Cognitive MDK-Simulator 1 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 102 1
Google Android 14802 1
Kaspersky OS 147 1
Intel x86 - архитектура процессора 1992 1
Microsoft Windows 16416 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 1
Kaspersky Security Center - KSC 76 1
Яндекс.Авто 47 1
Microsoft Windows XP 2423 1
JavaScript - JS - язык программирования 1340 1
Осколков Дмитрий 2 2
Зайцев Михаил 317 2
Ускова Ольга 170 2
Минкин Юрий 14 2
Нечаев Иван 60 2
Котов Иван 11 1
Макаренко Владимир 18 1
Демиденко Матвей 1 1
Красилов Антон 2 1
Быстров Олег 3 1
Geier Dirk - Гайер Дирк 1 1
Грамматчиков Алексей 4 1
Левадний Михаил 2 1
Войтенко Александр 1 1
Lees Geoff - Лис Джоф 3 1
Miller Charlie - Миллер Чарли 16 1
Косяков Павел 1 1
Лебезов Антон 1 1
Исупов Антон 1 1
Путин Владимир 3380 1
Сизов Григорий 16 1
Лагода Георгий 60 1
Попов Анатолий 148 1
Иванов Сергей 398 1
Рябченков Денис 22 1
Смятских Алексей 48 1
Еремеев Владимир 11 1
Valasek Chris - Крис Валасек 12 1
Куликов Вячеслав 5 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 1
Miller Charles - Миллер Чарли 22 1
Емельянов Станислав 67 1
Денискин Андрей 1 1
Домрачев Алексей 3 1
Финстел Дирк 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 22
Европа 24674 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 3
Бразилия - Федеративная Республика 2459 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4111 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8209 1
Сингапур - Республика 1913 1
Индия - Bharat 5726 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4316 1
Африка - Африканский регион 3578 1
Франция - Французская Республика 7994 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2705 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
Испания - Королевство 3770 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1609 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1711 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1033 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 833 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1562 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 866 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 699 1
Россия - Крайний Север 321 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 435 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1003 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 438 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 229 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 33
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1364 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 2
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 448 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Аренда 2581 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 762 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Forbes - Форбс 927 1
CNews - Auto.CNews 51 1
ABI Research 235 1
Politecnico di Milano - Polytechnic University of Milan - Политехнический университет Милана - Миланский технический университет 3 1
Навитех-Экспо 32 1
Black Hat - Конференция 117 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
