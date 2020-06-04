Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ

Российско-германский аграрный холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора управляющей компании «ЭкониваТехника-Холдинг» Бьерне Дрекслер и генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Согласно условиям подписанного соглашения «Эконива» займется продвижением и реализацией системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot, ее установкой и наладкой, а также техническим обслуживанием и инженерным сопровождением. Работы будут вестись в 35 регионах РФ, более чем в 10 климатических областях. В настоящее время представители Cognitive Pilot уже приступили к обучению инженеров «ЭкоНивы» по установке и наладке системы. В ближайшие месяцы соответствующее обучение будет проведено для всех технических специалистов сервисной службы компании на территории России, от Ленинградской области до Новосибирска, которым в рамках трехлетнего контракта предстоит оборудовать системой до 10 тысяч комбайнов, выпущенных различными производителями сельхозтехники.

Важным направлением совместной работы станет создание новых решений и продуктов для «умного сельского хозяйства» на платформе беспилотного управления C-Pilot.

«Эконива» всегда внимательно следит за всеми новейшими разработками в области автоматизации сельского хозяйства. Данное соглашение по внедрению и сервисному сопровождению систем искусственного интеллекта для агрохозяйств является одним из самых масштабных в мире, – сказал Бьерне Дрекслер, – Оснащение техники наших клиентов системами автономного движения позволит повысить эффективность проведения уборочных работ и снизит себестоимость зерна для них на 3–5%. Широкая география присутствия и разветвленная сеть современных сервисных центров компании позволит быстро масштабировать в России использование технологий искусственного интеллекта и укрепит позицию лидера в области «умного сельского хозяйства».

Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова сказаоа: «Столь масштабная сервисная работа по обслуживанию комбайнов на такой большой территории позволит «ЭкоНиве» и Cognitive Pilot собрать самую полную в мире базу данных видеоизображений для дальнейшего обучения нейронных систем, которые уже используются на комбайнах не только в России, но и в США, Латинской Америке, Китае и других странах».

«Сотрудничество компаний позволит не только расширить в России сеть продаж системы Cognitive Agro Pilot, но и обеспечит наших клиентов качественным и быстрым сервисом на местах. Партнерство с «ЭкоНивой» можно охарактеризовать девизом «Умный» сервис – «умному» полю – быстро и рядом», – отметила Ольга Ускова.

Данный проект развивается в рамках цифровой экосистемы Сбербанка, который является ключевым партнером сельскохозяйственной отрасли России, активно наращивающим свое сотрудничество с агропромышленными предприятиями.

«Заключенное соглашение демонстрирует ценности Сбербанка, где главным всегда является клиент и максимально удобный и быстрый сервис для него. Объединение уникальных технологических разработок дочерней компании Сбербанка Cognitive Pilot и экспертизы по продажам и сервису в регионах со стороны «ЭкоНивы», позволит качественно улучшить взаимодействие с клиентами, использующими систему Cognitive Agro Pilot, и поможет повысить уровень их обслуживания», – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Cognitive Agro Pilot — это система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта. Система анализирует поступающие всего лишь с одной видеокамеры изображения и, при помощи, модифицированной под агротехнические задачи конволюционной нейронной сети глубокого обучения, «понимает» типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна и передает необходимые команды для выполнения маневров. Это выгодно отличает Cognitive Agro Pilot от зарубежных систем, которые, как правило, используют в своих моделях целый набор сенсоров: лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля, стереокамеры для работы по валку и т.п.

Cognitive Agro Pilot обеспечивает безопасную работу в сложных погодных условиях и при любой освещенности. Система не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления. Система компьютерного зрения позволяет детектировать на пути техники неожиданно возникающие препятствия, включая людей, животных, металлические предметы и камни, а также работать на территориях со слабым спутниковым сигналом.

Система уже успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в целом ряде субъектов Российской Федерации. В мае 2020 года компания Cognitive Pilot приступила к промышленному внедрению системы Cognitive Agro Pilot на комбайнах крупнейшего российского вертикального агрохолдинга «Русагро». По условиям подписанного компаниями контракта система будет установлена на 242 зерноуборочных комбайнах, используемых «Русагро» в Белгородской, Тамбовской, Курской и Орловской областях, а также Приморском крае.

В рамках сотрудничества с холдингом «Эконива» программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot можно будет установить в сервисных центрах компании в Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской, Иркутской, Воронежской, Курской и Белгородской областях, Республике Карелия, Республике Марий Эл, Республике Коми, Удмуртской Республике, Республике Калмыкия, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском и Пермском краях.

Также сотрудники холдинга будут оказывать консультационные услуги, связанные с приобретением и обслуживанием системы Cognitive Agro Pilot.