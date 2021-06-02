Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза

Cognitive Pilot (дочерняя компания «Сбера» и Cognitive Technologies) объявила первые итоги экспортных продаж автопилота для уборочной техники на основе ИИ Cognitive Agro Pilot.

В мае месяце 2021 г. компания поставила за рубеж 48 комплексов Cognitive Agro Pilot (27 в Бразилию и 21 в Аргентину). Эти цифры почти в 2,5 раза превышают показатели апреля месяца. Покупателями российской системы стали крупные и средние агрохозяйства, а также компании, занимающиеся установкой дополнительного оборудования для сельхозтехники, заинтересованные в расширении линейки продукции системами на основе ИИ, превосходящими по своим характеристикам классические системы параллельного вождения.

«Наиболее высокий спрос на умные системы автопилотирования сельхозтехники мы наблюдаем в странах Латинской Америки. Во многом, вследствие пандемии, уровень цен на сою и кукурузу в этом регионе достиг своего 20-летнего максимума. Поэтому в условиях ограниченности посевных площадей местные фермеры ищут любые возможности повышения эффективности использования техники», – сказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

В США, где требования к уровню обслуживания ИТ-систем высоки, Cognitive Pilot сегодня формирует сеть сервисных центров. Предзаказ системы Cognitive Agro Pilot в США и Канаде на сегодня составляет 31 комплект. Во второй половине года планируется открытие дочерней компании Cognitive Pilot для продвижения умных систем автопилотирования сельхозтехники в Северной Америке.

2 июня 2021 г. компанией Cognitive Pilot были подписаны первые дилерские соглашения с пятью крупным аргентинскими поставщиками решений для сельского хозяйства - компаниями Crucianelli, Piersanti, Pierbon, Mainero, Caiman, обладающие наиболее развитой в регионе сетью сервисных центров, насчитывающей порядка 200 предприятий.

Партнер аргентинских компаний Рамон Антони Видаль (Ramon Antonio Vidal) сказал: «Cognitive Pilot – это компания с большим опытом и богатыми традициями разработки систем искусственного интеллекта. В ней мы видим надежного партнера, поставляющего один из лучших в мире и востребованный в нашей стране продукт – автопилот для сельхозтехники. Мы рассчитываем, что аргентинские фермеры смогут значительно повысить эффективность уборки урожая с Cognitive Agro Pilot».

Ольга Ускова отметила: «Нам приятно, что крупные латиноамериканские участники агрорынка проявили интерес к нашей продукции и оценили ее преимущества. Мы рассчитываем в ближайшее время увеличить дилерскую сеть в регионе за счет возможностей аргентинских партнеров до 200 компаний».

Компания Cognitive Pilot планирует выпустить на экспорт до конца года порядка 600 комплектов Cognitive Agro Pilot. Из этого числа порядка 470 придется на страны Латинской Америки, около 80 – на Азиатский регион, 20 – на США и Канаду и около 30 – на другие регионы.

Такая динамика ожидается, в том числе, благодаря расширению линейки продуктов Cognitive Agro Pilot – выводу на рынок систем для беспилотных тракторов, что позволит роботизировать управление сельхозтехникой на всех операциях: посевная, внесение удобрений, обработка почвы и т.д.

По данным Всемирного банка, в мире насчитывается порядка 25 млн тракторов. Ежегодный уровень продаж составляет более 2 млн тракторов. В России парк тракторов, по данным Минсельхоза России, составляет порядка 428 тыс. единиц.