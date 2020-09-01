Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты

Cognitive Pilot объявила о первых результатах разработок и внедрения инновационных решений, запущенных в серийное производство на площадках Томского кластера высоких технологий.

В период с 2016 по 2020 год при участии ведущих томских компаний, компании Cognitive Pilot, университетов и поддержке Администрации Томской области, на территории Томской области был сформирован кластер высокотехнологичных производств. Со стороны Cognitive Pilot его представляет Томское подразделение Cognitive Pilot, включающее в себя производственное предприятие инновационной продукции Cognitive Factory, исследовательские лаборатории Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), а также ряд других университетов региона и предприятий-подрядчиков.

В октябре 2018 года компанией Cognitive Pilot было подписано соглашение о сотрудничестве с Администрацией Томской области в сфере развития производства радаров и решений на базе искусственного интеллекта. Для апробации передовых решений в области сельского хозяйства в том же году в Томской области был запущен пилотный проект «Искусственный интеллект в точном земледелии». В мае 2019 года Cognitive Pilot подписала соглашения о внедрении систем беспилотного вождения сельскохозяйственной техники с рядом передовых агрохозяйств Томской области.

«Томская область входит в пятерку самых инновационно развитых регионов России, – сказал губернатор Сергей Жвачкин. – Наш конек – это, во-первых, тесная кооперация университетов, академических институтов и высокотехнологичных производств, а во-вторых, – ставка инновационного бизнеса не на предложение, а на спрос. Взаимодействие с Cognitive Technologies по разработке, производству и экспорту таких технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей, big data и другие, – яркое тому подтверждение».

В число высокотехнологичной продукции, производимой Cognitive Factory, входят вычислительный блок для беспилотной сельхозтехники (Агродроид), инновационный радар нового поколения, комплекс видеокамер и блоки управления для беспилотных локомотивов.

Сегодня томское производственное подразделение Cognitive Pilot производит мелкосерийные партии Агродроидов, радаров и различных блоков для автономных локомотивов объемами до 1000 единиц. Компания рассчитывает уже в следующем году выйти на полномасштабное производство с показателями до десятков тысяч единиц высокотехнологичной продукции.

Отличительной особенностью Томска является плотность сосредоточения компаний в сферах IT, разработки и производства электроники, а также ведущих российских университетов. Это позволяет максимально сократить сроки разработки, тестирования и вывода в серию изделий любого уровня и замкнуть процесс в пределах одного региона, что приводит к предельному сокращению сроков коммерциализации изделий.

«Ровно год назад мы проводили испытания первого беспилотного комбайна в СПК Межениновский с нашей системой управления Cognitive Agro Pilot на базе искусственного интеллекта, а сегодня уже десятки агропредприятий по всей России используют эти системы в уборочной кампании. Они установлены на сотнях комбайнов. Мы экспортируем эти системы», - сказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Одним из основных направлений деятельности томского подразделения Cognitive Pilot является организация массового экспорта отечественных решений для беспилотных транспортных средств. Уже сегодня компания поставляет свои системы в США, страны Латинской Америки, Евросоюза, а также Китай и Южную Корею.

«Только для задач беспилотного сельхозтранспорта у нас есть предзаказ в несколько тысяч единиц. Из них более половины — это Южная Америка, потом Китай и США. Мы рассчитываем, что уже к 2022 году объемы зарубежных поставок всей нашей продукции будут составлять до 20 тысяч единиц на сумму более 20 млн долларов. А к 2025 году в наших планах достичь объемов поставок до ста миллионов долларов», - отметила Ольга Ускова.

Государство уделяет серьезное внимание реализации Томского проекта. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов отметил: «Продукция Томского кластера высоких технологий, созданного на основе базе одной из ведущих компаний в области искусственного интеллекта крайне востребована на внутреннем рынке и является высококонкурентной на мировом экономическом пространстве. Мы готовы оказывать поддержку этому проекту».