Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники

Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова объявила о планах компании по производству систем автопилотирования на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot для умной сельхозтехники. Ожидается, что объем заказов на ближайший год может составить порядка 5 тысяч комплектов. «Мы рассчитываем, что из них большая часть придется на Россию, порядка 4000 комплектов, и около 1 тысячи Cognitive Agro Pilot пойдет на экспорт», сообщила Ольга Ускова. Из этого числа порядка 800 придется на страны Латинской Америки, около 120 на Азиатский регион, 30 - на США и Канаду и около 50 на другие регионы.

По мнению Ольги Усковой, такой результат оказывается возможным, в том числе, и благодаря началу продаж новой версии Cognitive Agro Pilot для тракторов, что позволит роботизировать управление сельхозтехникой на всех операциях: посевная, внесение удобрений, обработка почвы и т.д.» По данным всемирного банка в мире насчитывается порядка 25 миллионов тракторов. Ежегодный уровень продаж составляет более 2 млн тракторов. В России парк тракторов, по данным Минсельхоза России составляет порядка 428 тысяч единиц.

«Сегодня в России достаточно высокий уровень спроса на роботизированный транспорт в сфере агро», - считает Ольга Ускова.

По оценкам Cognitive Pilot, спрос (число хозяйств, где востребовано использование роботизированных транспортных систем) на роботизированные транспортные системы на основе ИИ вырос к марту 2021 года до 39%. Для сравнения, на начало 2020 года этот показатель не превышал 15%. Напомним, что средний уровень спроса на роботизированные агро-решения, по данным Transparency Market Research, составляет чуть более 24%.

Cognitive Agro Pilot — система, которая «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения и не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления, что позволяет детектировать на пути техники неожиданно возникающие препятствия. С Cognitive Agro Pilot механизатор сможет доверить управление техникой роботу-помощнику, а сам получит возможность сконцентрироваться на контроле качества обработки и уборки урожая.

Система Cognitive Agro Pilot позволяет сократить сроки уборочных работ в среднем до 25%, сократить прямые потери урожая от 8 до 13%, снизить расхода топлива во время уборки до 5%, повысить дневную выработку механизатора до 25%.

В ходе сезона уборки урожая 2020 года с июня по октябрь более 350 комбайнов, оборудованных системой Cognitive Agro Pilot, в 35 регионах России, автономном режиме обработали свыше 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая.

Cognitive Agro Pilot успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в целом ряде субъектов Российской Федерации: в Калининградской, Калужской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Оренбургской, Томской, Курганской областях, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях и других.

Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического управления, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления. Интерфейс пользователя реализован в виде мобильного приложения для смартфона или защищённого планшета на базе ОС Android.