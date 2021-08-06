Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока

В Амурской области при поддержке Сбербанка запущен в работу проект по промышленному использованию системы автономного управления комбайном на основе искусственного интеллекта. Пионером среди пользователей роботизированных технологий в АПК стала компания «Амурагрокомплекс».

Новое приобретение позволит выйти на более технологичный процесс обработки и уборки урожая, что принесёт качественный и экономический результат уже в текущем году.

Это первая в Дальневосточном банке сделка по приобретению сельскохозяйственной техники с умной системой автопилотирования на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot, разработанного «Сбером» и входящей в его экосистему компанией Cognitive Pilot. Система автономного управления анализирует поступающие с видеокамеры изображения и, при помощи нейронной сети глубокого обучения, определяет типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна и передаёт необходимые команды для выполнения маневров. По заявлению создателей, это первая в мире система, которая «видит» и «понимает» обстановку во время движения, что выгодно отличает её от других систем.

Агропилот возможно установить на существующий парк комбайнов и использовать для уборки любых видов культур. Беспилотная технология позволяет сократить время уборочной кампании, прямые потери урожая, сэкономить топливо, продлить сроки активной работы техники и дневной выработки. При этом возможности системы помогут исключить человеческий фактор, усталость за счет снижения доли ручного труда.

Валерий Белозеров, заместитель управляющий Благовещенским отделением Сбербанка, сказал: «Искусственный интеллект в сельском хозяйстве – это реалии сегодняшнего дня. При поддержке Сбербанка в Приамурье уже сейчас активно внедряются роботизированные технологии, которые позволят аграриям оптимизировать бизнес-процессы и ресурсы. Компания «Амурагрокомплекс» стала первым на Дальнем Востоке пользователем беспилотных технологий Cognitive Agro Pilot, доверив «Сберу» решение задачи по эффективности агропроцессов».

Александр Жаров, главный инженер «Амурагрокомплекса», сказал: «Внедрение агропилотов позволит увеличить производительность, поскольку техника более точно будет ходить по кромке культуры. В частности, система автономного управления Cognitive Agro Pilot позволит сократить потери при работе комбайна на уборке кукурузы в холодное время года: чем точнее идет техника и автоматически подруливает по рядкам, тем меньше происходит потерь на уборке. Соответственно, это все деньги».

Сергей Беккер, директор по продажам Cognitive Pilot, отметил: «География применения нашей системы автономного управления уборки на основе искусственного интеллекта расширяется от запада – Калининградской области и достигает восточных границ России. Такое триумфальное шествие подтверждает высокую эффективность Cognitive Agro Pilot в роботизации уборки культур и ее признание отечественными аграриями».