Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189047
ИКТ 14617
Организации 11323
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3546
Системы 26543
Персоны 81935
География 3002
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Школлер Роман


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Сооснователь Wildberries проконтролирует крупного онлайн-ритейлера 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Школлер Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 59 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Русагро Группа Компаний 341 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3265 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6317 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 503 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4115 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 1
Картография и навигация - ГИС - Точное земледелие - Precision farming 54 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5956 1
Cognitive Agro Pilot 39 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Ускова Ольга 170 1
Ведяхин Александр 168 1
Мошкович Вадим 4 1
Россия - ЦФО - Курская область 701 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 980 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 696 1
Россия - УФО - Курганская область 585 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 616 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53520 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3235 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1320 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413430, в очереди разбора - 729690.
Создано именных указателей - 189047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще