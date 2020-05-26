«Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения

Российский агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) приступили к промышленному внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot.

По условиям подписанного компаниями контракта, программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot будет установлен на 242 зерноуборочных комбайнах, используемых «Русагро» в Белгородской, Тамбовской, Курской и Орловской областях, а также Приморском крае. Оснащаться системой техника будет поэтапно в ходе уборочных кампаний 2020-2021 гг. Первые комплексы начнут тестироваться уже в середине июня.

Сотрудничество между «Русагро» и Cognitive Pilot осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», который реализуется фондом «Сколково» в соответствии с Постановлением Правительства РФ №555 от 3 мая 2019 г.

По словам председателя совета директоров «Русагро» Вадима Мошковича, оснащение флота зерноуборочных комбайнов компании системами автономного управления на базе искусственного интеллекта позволит существенно повысить эффективность проведения уборочных работ. «Повышение эффективности агрохозяйств за счет использования новейших технологий автономного вождения приведет к новому уровню продуктивности агрохолдинга в целом и новому качеству работы для всей команды "Русагро"», – отметил Мошкович.

«Использование во время уборочных работ автономных систем управления техникой позволит минимизировать риски негативного влияния человеческого фактора и более оптимизировать использование комбайнов. Примечательно, что промышленное внедрение системы выпало на год, когда в России ожидается рекордный урожай пшеницы. Мы задействовали все необходимые ресурсы для того, чтобы показать достойный результат на уборочной кампании этого года», – сказал генеральный директор сельскохозяйственного бизнес-направления «Русагро» Роман Школлер.

Согласно техническому заданию, используемая система автономного управления обеспечит автоматическое движение комбайна: по кромке поля (скошенной культуры, обработанной земли); по рядку (форма высадки отдельных культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и др.); по валку (скошенная и сложенная в ряд с/х культура).

Также система будет автоматически определять препятствия на пути следования техники и оповещать комбайнера о возникновении препятствий или при уходе комбайна с маршрута в случае ручного управления. Операторам также будет доступен мониторинг движения каждого оснащенного комбайна по треку в режиме реального времени.

«Пока присутствие водителя за рулем комбайна во время проведения работ будет обязательным. Однако автоматическая система управления позволит ему в большей степени сосредоточиться на управлении и контроле других параметров технологического процесса уборки урожая: например, на угле наклона жатки, настройке процесса обмолота и очистке зерна, – сказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова. – Захват кромки при управлении комбайном системой искусственного интеллекта стабильно составляет не более 20 см., что позволяет не допустить излишних проходов и потерь топлива. В целом, использование Cognitive Agro Pilot позволяет снизить себестоимости зерна на 3–5% и сократить его потери при уборке до двух раз. В дальнейшем мы планируем создать полностью беспилотную систему».

«Наша стратегия, – сказал Роман Школлер, – направлена на увеличение EBITDA c гектара (фактически, это аналог юнит-экономики в сельскохозяйственном бизнесе). "Цифра" является единственным способом ее достичь и выстроить по-настоящему прозрачную и эффективную операционную модель, которую затем можно будет масштабировать дальше».

Внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для построения автоматизированной системы точного земледелия, в том числе автономных систем управления сельхозтехникой, является одним из основных приоритетов для «Русагро». В офисе цифровой трансформации компании работает более 100 человек, вознаграждение всего топ-менеджмента также привязано к «цифре».

Данный проект развивается в рамках экосистемы Сбербанка и является самым крупным в мире проектом по единовременной роботизации сельскохозяйственной техники сразу в четырех климатических зонах внутри одного агрохолдинга.

«Сбербанк является ключевым партнером сельскохозяйственной отрасли России и продолжает активно развивать цифровые технологии, в том числе технологии искусственного интеллекта, для агропромышленных компаний. Масштаб подписанного контракта, который представляет собой мировой рекорд по автоматизации флота сельхозтехники, отражает востребованность данного вида технологий и послужит ускоренному развитию этой компетенции в стране», – сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Cognitive Agro Pilot — это система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта. Система анализирует поступающие всего лишь с одной видеокамеры изображения и, при помощи, модифицированной под агротехнические задачи конволюционной нейронной сети глубокого обучения, «понимает» типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна и передает необходимые команды для выполнения маневров. Это отличает Cognitive Agro Pilot от зарубежных систем, которые, как правило, используют в своих моделях целый набор сенсоров: лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля, стереокамеры для работы по валку и т.п.

Cognitive Agro Pilot обеспечивает безопасную работу в сложных погодных условиях и при любой освещенности. Система не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления, что в частности, позволяет детектировать на пути техники неожиданно возникающие препятствия, включая людей, животных, металлические предметы и камни, а также работать на территориях со слабым спутниковым сигналом. Комплекс, устанавливаемый на комбайны в рамках проекта с «Русагро», включает в себя блок автоматического управления сельхозтехникой, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления.

Система Cognitive Agro Pilot уже успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в целом ряде регионов России: в Белгородской, Томской, Курганской областях, республике Татарстан и других.