Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России

На одном из ведущих агрокомплексов Ростовской области начали использование отечественных роботизированных технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта, разработанных Сбербанком и его дочерней компанией Cognitive Pilot.

Созданная в России система автономного управления сельскохозяйственной техникой — зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем — Cognitive Agro Pilot позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества технологического процесса обработки и уборки урожая.

Благодаря использованию системы возможно на 3–5% снизить себестоимость зерна и до двух раз сократить его потери при уборке. В целом при площади полей порядка 350 тыс. га и комплектации парка комбайнов в 500 единиц совокупный масштаб экономии в сезон за счет использования беспилотных технологий Cognitive Agro Pilot может достигать порядка 450 млн руб.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «В эпоху глобальных вызовов мы реализуем программу, нацеленную на их преодоление в наиболее важных направлениях экономики и общественной жизни — на решения продовольственных, социальных проблем — в первую очередь в региональных центрах и сельских районах, во многом за счет создания прорывных технологий и искусственного интеллекта. Такая технология переводит комбайнера в разряд оператора автоматизированной системы. Она очень простая, я лично протестировал её за рулём комбайна, менял настройки, все работало безупречно. В следующем году мы хотим добиться полной автоматизации процесса. Эта система даёт значительную экономию и многократно повышает комфорт условий труда. Для реализации программы было задействовано несколько компаний экосистемы Сбербанка».

Cognitive Agro Pilot обеспечивает безопасную работу в сложных погодных условиях и при любой освещенности. Это первая в мире система, которая «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения. Система не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления, что позволяет обнаруживать на пути техники неожиданно возникающие препятствия, включая людей, животных, металлические предметы и камни, а также работать на территориях со слабым спутниковым сигналом.

В Ростовской области активно внедряются инновации в сельскохозяйственные бизнес-процессы.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области: «Ростовская область вносит заметный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, у нас большие задачи по экспорту сельхозпродукции. И конечно, мы приветствуем те технологии, которые облегчат тяжелый и напряженный труд наших хлеборобов. Вместе с донскими сельхозмашиностроителями мы не первый год активно реализуем программу обеспечения села современной донской техникой. И если с помощью доступных инновационных технологий эту технику можно будет сделать еще более эффективной, то и результат в виде своевременно собранного и качественного урожая будет неизменно радовать»

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, сказала: «Сегодня мы представляем уникальную российскую технологию в области искусственного интеллекта — Cognitive Agro Pilot, основу которой составляют конволюционные нейронные сети глубокого обучения. Решение проходит апробации в пяти странах мира, в числе которых — США, Китай и Бразилия. Но стартовали мы в России и ей отдаем приоритет. Нашей главной задачей является обеспечение безопасной работы беспилотной техники в любых погодных условиях в агрохозяйствах, а также повышение доходов агрохозяйств за счет сокращения издержек при уборке культур».

Система анализирует поступающие изображения всего лишь с одной видеокамеры и с помощью модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети глубокого обучения «понимает» типы и положения объектов по ходу движения, передавая необходимые команды для выполнения маневров.

Захват кромки при управлении Cognitive Agro Pilot стабильно составляет не более 20 см, при этом не допускаются излишние проходы и потеря топлива. Система способна обнаруживать и отслеживать положение кромки скошенной культуры, валков, рядков культур (кукуруза, подсолнечник), обнаруживать зону окончания поля, препятствия, технику и людей. Кроме того, система может быть легко переустановлена с одного вида техники на другой.

Система Cognitive Agro Pilot успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в целом ряде субъектов Российской Федерации: в Белгородской, Томской, Курганской областях, Республике Татарстан и других.

Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического управления сельхозтехникой, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления.