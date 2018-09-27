«Связной | Евросеть»: смартфонами стали платить чаще на 25% Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о том, что держатели карт «Кукуруза» Mastercard — банковской карты и карты программы лояльности технологичной сети «Связной | Евросеть» — все чаще используют бесконтактные способы оплаты. В августе 2018 г. количество тра

Карта «Кукуруза» теперь доступна в магазинах сети «Связной» | «Евросеть» Программа лояльности и карта «Кукуруза» стала доступна в любом из 5,5 тыс. магазинов крупнейшей технологичной сети «

«Евросеть» реализовала возможность бесконтактной оплаты для владельцев любых Android-смартфонов ерминале мира, оснащенном функцией NFC. В магазине Google Play опубликовано обновленное приложение «Кукуруза» с поддержкой Host Card Emulation — технологии, обеспечивающей сервис бесконтактных

Евросеть и банк "Тинькофф" вырастили "Кукурузу" анк «Тинькофф Кредитные Системы» открывают кредитную линию держателям предоплаченных бонусных карт «Кукуруза». Подключить возможность кредитования можно в тысяче салонов «Евросвязь» по всей Рос

ГМ-кукуруза безопаснее натуральной? Американские исследователи полагают, что генетически модифицированная кукуруза безопаснее и для окружающей среды, и для сельскохозяйственных рабочих. Генетически модифицированную кукурузу, которая содержит белок, токсичный для насекомых, но безопасный для человек

Окончательный вердикт: ГМ-кукуруза не вызывает рак тство по безопасности пищи (EFSA) опубликовало свой окончательный вердикт в отношении сентябрьской статьи группы французских биологов, утверждавших, что продукт фирмы Монсанто, генно-модифицированная кукуруза NK603, вызывает рак. Специалисты EFSA уверены, что проведенное этой группой исследование "не отвечает принятым научным стандартам", и поэтому нет необходимости в перепроверке данного Г

«НоваКард» выпустила премиальные карты «Кукуруза World MasterCard» для «Евросети» дитель пластиковых карт в Восточной Европе, России и СНГ, сообщила о производстве премиальных карт «Кукуруза World MasterCard» для компании «Евросеть», работающей на рынке сотового ритейла. «

Объем средств, выданных «Банком Хоум Кредит» в рамках программы «Кукуруза», достиг 2,5 млрд руб. лагает кредиты наличными в рамках специальных партнерских программ. Так, в марте 2011 г. «Банк Хоум Кредит» приступил к выдаче нецелевых кредитов путем зачисления средств на карту бонусной программы «Кукуруза», которую можно оформить в салонах связи «Евросеть». В текущий момент объем кредитов наличными, выдаваемых через салоны ритейлера, сопоставим с объемом кредитов, выдаваемых в рамках пр

«Банк Русский стандарт» выдает кредиты на карту «Кукурузу» альной кредитной программы для потребителей. Теперь получить нецелевой кредит в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. можно непосредственно в салоне связи «Евросеть». Сумма кредита начисляется на карту «Кукуруза» — собственную карту лояльности компании «Евросеть». В ближайшее время кредитная программа будет запущена во всех российских магазинах «Евросети», где предусмотрено оказание услуг «Бан