Связной Кукуруза Программа лояльности и карта Бонусная программа
|27.09.2018
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«Связной | Евросеть»: смартфонами стали платить чаще на 25%
Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о том, что держатели карт «Кукуруза» Mastercard — банковской карты и карты программы лояльности технологичной сети «Связной | Евросеть» — все чаще используют бесконтактные способы оплаты. В августе 2018 г. количество тра
|25.07.2018
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Карта «Кукуруза» теперь доступна в магазинах сети «Связной» | «Евросеть»
Программа лояльности и карта «Кукуруза» стала доступна в любом из 5,5 тыс. магазинов крупнейшей технологичной сети «
|23.12.2014
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«Евросеть» реализовала возможность бесконтактной оплаты для владельцев любых Android-смартфонов
ерминале мира, оснащенном функцией NFC. В магазине Google Play опубликовано обновленное приложение «Кукуруза» с поддержкой Host Card Emulation — технологии, обеспечивающей сервис бесконтактных
|13.02.2014
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Евросеть и банк "Тинькофф" вырастили "Кукурузу"
анк «Тинькофф Кредитные Системы» открывают кредитную линию держателям предоплаченных бонусных карт «Кукуруза». Подключить возможность кредитования можно в тысяче салонов «Евросвязь» по всей Рос
|09.10.2013
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ГМ-кукуруза безопаснее натуральной?
Американские исследователи полагают, что генетически модифицированная кукуруза безопаснее и для окружающей среды, и для сельскохозяйственных рабочих. Генетически модифицированную кукурузу, которая содержит белок, токсичный для насекомых, но безопасный для человек
|30.11.2012
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Окончательный вердикт: ГМ-кукуруза не вызывает рак
тство по безопасности пищи (EFSA) опубликовало свой окончательный вердикт в отношении сентябрьской статьи группы французских биологов, утверждавших, что продукт фирмы Монсанто, генно-модифицированная кукуруза NK603, вызывает рак. Специалисты EFSA уверены, что проведенное этой группой исследование "не отвечает принятым научным стандартам", и поэтому нет необходимости в перепроверке данного Г
|31.07.2012
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«НоваКард» выпустила премиальные карты «Кукуруза World MasterCard» для «Евросети»
дитель пластиковых карт в Восточной Европе, России и СНГ, сообщила о производстве премиальных карт «Кукуруза World MasterCard» для компании «Евросеть», работающей на рынке сотового ритейла. «
|13.02.2012
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Объем средств, выданных «Банком Хоум Кредит» в рамках программы «Кукуруза», достиг 2,5 млрд руб.
лагает кредиты наличными в рамках специальных партнерских программ. Так, в марте 2011 г. «Банк Хоум Кредит» приступил к выдаче нецелевых кредитов путем зачисления средств на карту бонусной программы «Кукуруза», которую можно оформить в салонах связи «Евросеть». В текущий момент объем кредитов наличными, выдаваемых через салоны ритейлера, сопоставим с объемом кредитов, выдаваемых в рамках пр
|25.10.2011
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«Банк Русский стандарт» выдает кредиты на карту «Кукурузу»
альной кредитной программы для потребителей. Теперь получить нецелевой кредит в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. можно непосредственно в салоне связи «Евросеть». Сумма кредита начисляется на карту «Кукуруза» — собственную карту лояльности компании «Евросеть». В ближайшее время кредитная программа будет запущена во всех российских магазинах «Евросети», где предусмотрено оказание услуг «Бан
|18.04.2011
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«Евросеть» упростила процедуру денежных переводов с помощью карты «Кукуруза»
Компания «Евросеть» сообщила о расширении сервиса денежных переводов. Теперь, как отмечают в ритейлере, получить денежный перевод можно мгновенно на карту «Кукуруза», находясь в любой точек мира, без оплаты комиссии. Новые опции позволяют совершить денежный перевод как из салона «Евросети», так и через интернет. Зачисление денежного перевода проис
Связной Кукуруза и организации, системы, технологии, персоны:
|Ускова Ольга 166 7
|Мазанов Петр 10 3
|Попов Анатолий 128 2
|Панченко Алексей 2 2
|Pusztai Arpad - Пуштаи Арпад 2 2
|Hilbeck Angelika - Хильбек Анжелика 2 2
|Иванова Дагмара 36 1
|Гладков Дмитрий 4 1
|Луканин Виктор 17 1
|Греф Герман 421 1
|Фролов Павел 84 1
|Орловский Виктор 381 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Смирнов Игорь 15 1
|Голубев Василий 40 1
|Зарипов Константин 11 1
|Балыкин Сергей 1 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Гераськин Андрей 2 1
|Крейтор Татьяна 3 1
|Voytas Dan - Войтас Дэн 1 1
|Келимбетов Кайрат 3 1
|Абалмасов Александр 1 1
|Гордеев Дмитрий 7 1
|Воеводин Евгений 3 1
|Strategy Analytics 284 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|CNews Мишень 166 1
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