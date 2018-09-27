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Связной Кукуруза Программа лояльности и карта Бонусная программа



27.09.2018 «Связной | Евросеть»: смартфонами стали платить чаще на 25%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о том, что держатели карт «Кукуруза» Mastercard — банковской карты и карты программы лояльности технологичной сети «Связной | Евросеть» — все чаще используют бесконтактные способы оплаты. В августе 2018 г. количество тра
25.07.2018 Карта «Кукуруза» теперь доступна в магазинах сети «Связной» | «Евросеть»

Программа лояльности и карта «Кукуруза» стала доступна в любом из 5,5 тыс. магазинов крупнейшей технологичной сети «
23.12.2014 «Евросеть» реализовала возможность бесконтактной оплаты для владельцев любых Android-смартфонов

ерминале мира, оснащенном функцией NFC. В магазине Google Play опубликовано обновленное приложение «Кукуруза» с поддержкой Host Card Emulation — технологии, обеспечивающей сервис бесконтактных

13.02.2014 Евросеть и банк "Тинькофф" вырастили "Кукурузу"

анк «Тинькофф Кредитные Системы» открывают кредитную линию держателям предоплаченных бонусных карт «Кукуруза». Подключить возможность кредитования можно в тысяче салонов «Евросвязь» по всей Рос
09.10.2013 ГМ-кукуруза безопаснее натуральной?

Американские исследователи полагают, что генетически модифицированная кукуруза безопаснее и для окружающей среды, и для сельскохозяйственных рабочих. Генетически модифицированную кукурузу, которая содержит белок, токсичный для насекомых, но безопасный для человек
30.11.2012 Окончательный вердикт: ГМ-кукуруза не вызывает рак

тство по безопасности пищи (EFSA) опубликовало свой окончательный вердикт в отношении сентябрьской статьи группы французских биологов, утверждавших, что продукт фирмы Монсанто, генно-модифицированная кукуруза NK603, вызывает рак. Специалисты EFSA уверены, что проведенное этой группой исследование "не отвечает принятым научным стандартам", и поэтому нет необходимости в перепроверке данного Г
31.07.2012 «НоваКард» выпустила премиальные карты «Кукуруза World MasterCard» для «Евросети»

дитель пластиковых карт в Восточной Европе, России и СНГ, сообщила о производстве премиальных карт «Кукуруза World MasterCard» для компании «Евросеть», работающей на рынке сотового ритейла. «

13.02.2012 Объем средств, выданных «Банком Хоум Кредит» в рамках программы «Кукуруза», достиг 2,5 млрд руб.

лагает кредиты наличными в рамках специальных партнерских программ. Так, в марте 2011 г. «Банк Хоум Кредит» приступил к выдаче нецелевых кредитов путем зачисления средств на карту бонусной программы «Кукуруза», которую можно оформить в салонах связи «Евросеть». В текущий момент объем кредитов наличными, выдаваемых через салоны ритейлера, сопоставим с объемом кредитов, выдаваемых в рамках пр
25.10.2011 «Банк Русский стандарт» выдает кредиты на карту «Кукурузу»

альной кредитной программы для потребителей. Теперь получить нецелевой кредит в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. можно непосредственно в салоне связи «Евросеть». Сумма кредита начисляется на карту «Кукуруза» — собственную карту лояльности компании «Евросеть». В ближайшее время кредитная программа будет запущена во всех российских магазинах «Евросети», где предусмотрено оказание услуг «Бан
18.04.2011 «Евросеть» упростила процедуру денежных переводов с помощью карты «Кукуруза»

Компания «Евросеть» сообщила о расширении сервиса денежных переводов. Теперь, как отмечают в ритейлере, получить денежный перевод можно мгновенно на карту «Кукуруза», находясь в любой точек мира, без оплаты комиссии. Новые опции позволяют совершить денежный перевод как из салона «Евросети», так и через интернет. Зачисление денежного перевода проис

Публикаций - 63, упоминаний - 69

Связной Кукуруза и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ Золотая Корона 359 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 8
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 7
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 6
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 4
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 3
Yandex - Яндекс 7410 2
Webmoney 542 2
8259 2
Samsung Electronics 10282 1
Apple Inc 12137 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Sony 6551 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
IntellectMoney 24 1
NovaCard - НоваКард 20 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Oracle Corporation 6705 1
Microsoft Corporation 24662 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 1
Google LLC 11821 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 1
Системы и Проекты ГК 39 1
Инталев - Intalev 273 1
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 3 1
ROBBO Europe 3 1
Телекомсервис 3 1
Центр развития цифровых технологий 12 1
Агава КБ 31 1
Евросеть 1405 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 7
Максимус 28 6
Kari - Кари - сеть магазинов 72 6
Связной ГК 1372 4
Связной Банк 104 4
Цифроград 171 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 3
Россети Ленэнерго 1701 3
Почта России ПАО 2119 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
NanduQ - Qiwi 996 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
ВТБ - Почта Банк 467 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Visa International 1950 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 352 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Русский стандарт Банк 444 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Банк24.ру 60 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Русагро Группа Компаний 278 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1354 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 259 1
Стройкредит АКБ 35 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 1
Росэнергобанк 34 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 29 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1163 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 316 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 141 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 67 1
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5084 12
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Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
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New Scientist 1448 2
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