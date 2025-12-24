Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188099
ИКТ 14552
Организации 11286
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26521
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

IntellectMoney

IntellectMoney

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.12.2025 После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось 1
26.11.2024 17% транзакций и снижение ошибок: как SberPay помогает развиваться среднему и малому бизнесу 1
16.10.2024 IntellectMoney запустил «Оплату частями» 1
22.01.2024 Qiwi продана своему гендиректору 1
22.01.2024 Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций 1
16.06.2017 «Штрих-М» запустила сервис по аренде касс для интернет-магазинов Orange Data 1
30.05.2017 IntellectMoney представила сервис по аренде онлайн-касс 1
30.03.2017 Процессинговый центр IntellectMoney разработал и запустил новую платежную страницу. 1
18.06.2015 «Центральнаякасса.РФ» теперь позволяет совершать переводы между картами 1
25.02.2014 Моментальные сервисы: проблемы интеграции в ИТ-ландшафт 1
05.04.2012 IntellectMoney отменила комиссию за оплату покупок и пополнение кошелька в платежных терминалах 1
29.03.2012 «Мобильная карта» «Альфа-Банка» позволяет оплатить покупки с баланса телефона «Билайн» в системе IntellectMoney 1
20.02.2012 IntellectMoney подтвердила соответствие стандарту PCI DSS 1
17.02.2012 Оборот федеральной системы «Город» за 2011 г. увеличился на 34% 1
03.02.2012 Платёжный модуль IntellectMoney доступен пользователям «1С-Битрикс» на MarketPlace 1
10.01.2012 IntellectMoney разработала платежный модуль для Virtuemart 2.0.0 1
30.11.2011 Оплатить покупки через IntellectMoney можно в салонах «Евросеть» и «Связной» 1
06.06.2011 Платежная система IntellectMoney запустила собственный скидочный сервис 1
09.03.2011 Qiwi не будет поддерживать пополнение счетов в «Яндекс.Деньги» и RBK Money 1
14.04.2010 Системой IntellectMoney пользуются 500 тыс. человек 1
13.01.2010 Через IntellectMoney можно покупать голоса в сети «В Контакте» 1
28.12.2009 Система IntellectMoney запустила виртуальные дисконтные карты 1
21.12.2009 Система IntellectMoney запустила мобильную версию 1
03.08.2009 IntellectMoney принимает платежи с банковских карт без комиссии 1
12.05.2009 Компания IntellectMoney запустила платежно-дисконтную систему 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

IntellectMoney и организации, системы, технологии, персоны:

RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 4
Yandex - Яндекс 8497 3
Webmoney - Вебмани.Ру 545 3
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 24 2
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 29 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 2
Flocktory - Флоктори 24 2
Телекомсервис 3 1
Gateline - Онэлия 7 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4546 1
1С-Битрикс - Bitrix 623 1
PayPal 661 1
Штрих-М НТЦ 63 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Payture 11 1
Orange Data 9 1
9031 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 1
Visa International 1974 6
NanduQ - Qiwi 1006 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 3
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 11 2
Почта России ПАО 2252 2
Связной ГК 1384 2
Евросеть 1417 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 155 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 2
NanduQ - Qiwi - Таксиагрегатор 8 2
Мастер-Банк 35 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
Стройкредит АКБ 35 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1496 1
Росэнергобанк 34 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 99 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Webtransfer - Вебтрансфер Финанс 7 1
IL Патио - Эль Патио 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
Альфа-Банк 1872 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
American Express - Amex 335 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 263 1
JCB International 145 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 38 1
Фаберлик - Faberlic 98 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Связной Банк 105 1
Планета Суши 11 1
Банк24.ру 72 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5265 3
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8949 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 187 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 937 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 306 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Мобильная версия - Mobile version 379 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73457 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 164 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 358 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3103 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 4
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 4
Wallet One - Единый кошелек 58 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
VirtueMart - mambo-phpShop 8 1
Apple - App Store 3013 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 215 1
Joomla CMS 88 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 64 1
PayPal Here 4 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 809 1
MasterCard Maestro 158 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 211 1
Савцов Олег 50 5
Мащенков Алексей 4 2
Никонова Елена 6 1
Кукушкин Михаил 1 1
Семячкин Юрий 1 1
Батуев Михаил 2 1
Протопопов Александр 4 1
Маркина Оксана 1 1
Новикова Римма 1 1
Ковалев Виктор 40 1
Арсентьев Андрей 75 1
Романенко Андрей 92 1
Козлов Сергей 42 1
Попов Дмитрий 35 1
Мазанов Петр 10 1
Голубцов Павел 5 1
Протопопов Андрей 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 157368 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45842 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Казахстан - Республика 5810 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8147 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 1
Россия - ДФО - Магаданская область 487 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1547 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1882 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 1
Россия - СФО - Кемеровская область 993 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 357 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 80 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 287 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 136 2
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 230 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 415 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Образование в России 2562 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
РИА Новости 988 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410290, в очереди разбора - 730811.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще