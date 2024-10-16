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IntellectMoney запустил «Оплату частями»

IntellectMoney совместно с сервисом Paylate запустили рассрочку buy now pay later (BNPL — покупай сейчас, плати потом) «Оплата частями». Новый продукт поможет покупателям оплачивать товар по частям, не беспокоясь о единовременных тратах, устанавливая самостоятельно удобные даты выплат. Продавцы получат полную стоимость покупки на счет на следующий день. По данным IntellectMoney, «Оплата частями» поможет владельцам интернет-магазинов заработать +20% к среднему чеку, увеличить оборот на 20%, а повторные покупки на 30%. Об этом CNews сообщили представители IntellectMoney.

К новому сервису могут подключиться любые магазины-партнеры, минимальная цена товара для оформления оплаты частями составляет всего одна тыс. руб., а максимальная — 100 тыс. руб. Покупатель сможет разбить стоимость покупки на три, шесть или 12 месяцев. В ближайшее время IntellectMoney и Paylate планируют запустить еще один тариф — возможность разбивать покупку на шесть недель.

Сервис Paylate обеспечивает безопасное оформление товара в рассрочку, а продавец получает всю сумму за покупку на следующий день.

Для покупателя сервис «Оплата частями» — возможность легко приобрести желаемый товар, оплатив сначала только 25% от общей суммы. Клиенту интернет-магазина нужно указать ФИО, номер телефона, дату рождения и электронную почту. Проверка данных занимает всего несколько минут, после чего можно продолжить оформление покупки. Еще одно преимущество сервиса «Оплата частями» — изменение даты платежа. Клиенты могут менять даты платежа до трех раз или пролонгировать выплаты.

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Римма Новикова, руководитель продукта PayLate: «Совместно с IntellectMoney мы рады предложить клиентам новый способ оплаты, который уже поменял правила игры на рынке. «Оплата частями» позволит людям наслаждаться покупками, не чувствуя при этом финансового напряжения. Мы уверены, что «Оплата частями» значительно улучшит клиентский опыт».

Оксана Маркина, руководитель отдела развития IntellectMoney: «Оплата частями» может изменить восприятие ценности товара. Покупатели могут начать рассматривать цену как менее значимую, если могут ее разбить на легкие платежи. Это поможет нашим партнерам увеличить конверсию для товаров и услуг с высокими чеками»

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