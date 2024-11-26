Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

17% транзакций и снижение ошибок: как SberPay помогает развиваться среднему и малому бизнесу

Компания IntellectMoney подвела итоги первого месяца работы SberPay в онлайн-магазинах, подключенных через ее платформу. Более 50% пользователей, оплачивающих покупки в магазинах-партнерах IntellectMoney, выбрали SberPay, что обеспечило этому способу оплаты 17% от общего числа транзакций. Инструмент также продемонстрировал эффективность, снизив количество ошибок при вводе данных карт на 20%. Об этом CNews сообщили представители IntellectMoney.

Наиболее популярными категориями покупок стали: цифровые товары (45% от всех оплат) — электронные книги, онлайн-игры, онлайн-курсы; образование (12%) — оплата обучения в вузах и колледжах; туризм (5%) — покупка билетов и туристических услуг.

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise
Postgres Pro

В отличие от общероссийской структуры e-commerce, где лидируют одежда, электроника и товары повседневного спроса, клиенты IntellectMoney в основном представляют средний и малый бизнес, который активно использует платформу для продажи специализированных услуг, таких как цифровые продукты и образовательные курсы.

Для оплаты покупок через SberPay пользователю достаточно выбрать этот метод оплаты на сайте магазина и подтвердить платеж в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». В зависимости от устройства клиента оплата может осуществляться через push-уведомление или SMS. Для владельцев смартфонов с NFC-модулем доступна возможность бесконтактной оплаты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

ИТ-шнику из Флориды дали 4 года за многолетний шпионаж

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой

Huawei срочно выпускает 100 тысяч приложений для своего анти-Android

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще