Qiwi продана своему гендиректору

Qiwi договорилась о продаже российского подразделения своего гендиректору Александру Протопопову за 22,75 млрд руб. Сделка позволит Qiwi вернуться на биржу Nasdaq. Одновременно компания объявила о намерении выкупить до 10% собственных акций.

Qiwi продала свой российский бизнес

Платежная система Qiwi объявила о реструктуризации своего бизнеса. Ее российское подразделение АО «Киви» будет продано гонконгской компании Fusion Factor Fintech, принадлежащей гендиректору Qiwi Александру Протопопову.

Сумма сделки составит 23,75 млрд руб. Сделка будет оплачена в течение четырех лет. В том числе половина оплаты в сумме 11,875 млрд руб. будет выплачена в течение четырех месяцев с момента заключения сделка. Остальная половина – четырьмя равными долями, начиная с IV квартала 2024 г. При этом 100% акаций «Киви» будут заложены продавцу.

Сделка с дисконтом

В пятницу, 19 января 2024 г., торги акциями Qiwi на Московской бирже завершились на отметке 539 руб. за одну ценную бумагу, что соответствует капитализации всего Qiwi в 33,7 млрд руб. В Qiwi пояснили, что сумма сделки учитывает дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с временными ограничениями Центробанка на деятельность Киви-банка (входит в группу Qiwi).

Фото: © mobilinchen / Фотобанк Фотодженика Qiwi продает российское подразделение своему гендиректору Александру Протопопову за 22,75 млрд руб. Сделка позволит компании вернуться на Nasdaq

В начале 2023 г. Центробанк ограничил вывод средств со счетов Киви-банка на счета в другие банки 1 тыс. руб в месяц, а также ограничил переводы из банка по Системе быстрых платежей, через платежную систему Contact и снятие наличных с банковских карт.

После сделки Протопопов покинет пост гендиректора Qiwi. Его место займет финансовый директор Алексей Мащенков. Заместитель Мащенкова Елена Никонова станет новым финансовым директором.

Сделка была одобрена советом директоров Qiwi и регулирующими органами России. Для ее рассмотрения совет директоров создал специальный комитет из независимых директоров, а также получил оценку от неназванного инвестиционного банка.

В периметр сделки войдут Киви банк, «Qiwi-кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact, цифровая факторинговая платформа для малого бизнеса Rowi, платформа для управления медиа и контент-кампаниями Realweb, Flocktory (SaaS-платформа для автоматизации маркетинга в социальных сетях), платежная система для такспопарков и водителей «Таксиагрегатор», платформа эквайринга для малого и среднего бизнеса IntellectMoney и другие проекты. У Qiwi останется бизнес в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как развивался бизнес Qiwi

Платежная система Qiwi была образована в 2008 г. путем слияния систем ОСМП и E-port. Основными видами деятельности компании были платежные терминалы и система электронных денег. В 2013 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq. Позднее компания вышла на Московскую биржу.

В последние годы компания диверсифицировала свою деятельность. Так, в 2015 г. были приобретены системы денежных переводов Contact и «Рапида». В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевших листинг на западных фондовых площадках.

Весной 2023 г. администрация Nasdaq приняла решение о делистинге акций Qiwi. Однако компания успешно его обжаловала. Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации, предусматривающий выделение российских активов в АО «Киви», которое не должно быть подконтрольно Qiwi. Выручка Qiwi от операций в России не должна превышать 5%.

Выкуп акций Qiwi

Теперь Qiwi намерена возобновить листинг на Nasdaq, а также сохранить листинг на Московской бирже. Одновременно компания объявила о намерении провести выкуп собственных акций (buy-back) в объеме до 10%. К выкупу можно будет предъявить американские депозитарные акции, обращающиеся на Nasdaq и на Московской бирже.

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Цена выкупа на Московской бирже составит не более 581 руб. за одну ценную бумагу (средняя цена за последний год). Цена выкупа на Nasdaq будет определена в долларах США на основании цены в рублях и обменного курса Центробанка на соответствующую дату. Для одобрения этого решения потребуется проведение собрания акционеров Qiwi.

«Выкуп менеджментом российских активов Qiwi знаменует собой поворотный момент для компании, - заявил председатель совета директоров и основной владелец Qiwi Сергей Солонин. - Мы пришли к выводу, что продажа - это наиболее благоприятный вариант развития событий для всех сторон в текущих условиях. Мы открываем новую главу в истории Qiwi и уверены в успешном развитии компании на международных рынках. Мы понимаем, что для достижения высоких результатов потребуется время, инвестиции и терпение, но все в наших руках».