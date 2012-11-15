NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port

В грузинской сети терминалов ОСМП можно пополнить «Единый кошелек» Почти 3 тыс. терминалов «Объединенной системы моментальных платежей» (ОСМП) стали принимать платежи в пользу «Единого кошелька» и «Единой кассы». Зачисление средст

Пополнить «QIWI Кошелек» в Казахстане теперь можно через терминалы ОСМП ом, что теперь граждане Казахстана смогут пополнить «QIWI Кошелек» в сети приема наличных платежей «ОСМП Казахстан», насчитывающей более 20 тыс. точек во всех уголках Казахстана, включая 7,5 ты

ОСМП ускорила регистрацию агентских договоров с помощью ABBYY FlexiCapture Professional Professional 9.0 применяется на этапе ввода реквизитов агентских договоров в информационную систему ОСМП. До внедрения решения ABBYY сверка данных агентского договора с регистрационными докумен

e-port расширяет перечень услуг в ЮФО Летом 2009 г. к платежной системе e-port подключились 7 компаний, работающих на территории Южного федерального округа: «Горэлек

ОСМП оптимизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Oracle TimesTen In-Memory Database Компания «Объединенная Система Моментальных Платежей» (ОСМП) и корпорация Oracle объявили о завершении проекта по оптимизации ИТ-инфраструктуры О

Оборот платежной системы e-port в первом полугодии 2009 г. вырос на 24% Оборот платежной системы e-port за первые два квартала 2009 г. превысил 41 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 24%, передаёт «Прайм-ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компан

ОСМП пустила звонки в обход российского закона Как уже сообщал CNews, компания «Объединенная система мобильных платежей» (ОСМП) начала предоставление услуги «Звонок: РФ. СНГ. Мир», позволяющей заказать междугородний

Оборот ОСМП в первом полугодии 2009 г. вырос на 42% Оборот компании «Объединенная Система Моментальных Платежей» (ОСМП) в первом полугодии 2009 г. вырос на 42,3% до 108 млрд руб. по сравнению с первым полуго

Через платежные терминалы Qiwi теперь можно звонить Компания «Объединенная система мобильных платежей» (ОСМП) сообщила о начале предоставления услуг междугородней и международной связи на принадлеж

Россия: Skype подружился с платежными терминалами В терминалах оплаты ОСМП (бренд Qiwi) и E-port теперь можно купить ваучеры (долговые обязательства компании) для оплаты Skype. Как по

Пользователи платежных терминалов QIWI смогут узнать своё будущее Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) объявила о запуске новой услуги платёжного сервиса QIWI (КИВИ) – «Гадание по руке». Теп

Оборот платежной системы e-port в 2008 г. вырос на 30% Группа e-port отчиталась о результатах деятельности в 2008 г. Оборот платежной системы e-port

ОСМП управляет договорами с помощью «БОСС-Референта» Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) полностью перешла на управление договорами в системе «БОСС-Референт». Внедрение СЭД поз

БПЦ и e-port разработали платежный шлюз SmartVista e-port разработчик программных решений для электронных платежей и розничного банковского бизнеса, и Группа e-port объявили о завершении совместного проекта по разработке платежного шлюза SmartVista

Россия: оборот ОСМП в 2008 г. вырос на 54,7% Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) объявила основные операционные результаты деятельности 2008 г. Оборот ОСМП в 200

Продукцию «Орифлэйм» теперь можно оплатить через e-port «Орифлэйм», международная косметическая компания, один из лидеров рынка стран СНГ и Балтии, подключилась к системе e-port. Теперь продукцию «Орифлэйм» можно оплатить в более чем 65 000 пунктах приема платежей e-port: это более 24 500 e-port терминалов, кассы торговых центров, супермаркетов, са

Оборот ОСМП за три квартала 2008 г. вырос на 53,94% Оборот ОСМП за первые три квартала 2008 г. составил более 123 млрд. руб. ($4,7 млрд.) – столько же, сколько за весь 2007 г. Таким образом, по сравнению с оборотом первых трех кварталов прошлого года р

«Стрим-ТВ» подключился к e-port Компания «Стрим-ТВ», оператор кабельного телевидения и интернет-услуг, подключилась к системе e-port. Теперь абоненты компании в Краснодаре могут пополнить лицевые счета в более 60 тыс. пунктов приема платежей e-port на всей территории России. Совершить платеж можно через e-po

Оплата услуг МГТС доступна через e-port С 21 октября 2008 г. оплатить услуги высокоскоростного доступа в интернет, предоставляемые компанией МГТС в Москве, можно через систему e-port. Отметим, что сервис оплаты услуг телефонии от компании МГТС был реализован в 2005 г. Теперь все абоненты компании получили возможность быстрого и удобного пополнения лицевых счетов в бо

Оборот ОСМП в Казахстане в первом полугодии превысил $38 млн. Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) подвела итоги деятельности в первом полугодии 2008 г. в республике Казахстан. Оборот

ОСМП выходит в Молдову Компания ОСМП приступила к коммерческой эксплуатации платежного сервиса ОСМП на территории Республики Молдова. Молдова стала 10-й страной, где компания ОСМП предлагает пользователям сервис

«ДВБ-Кард» подключился к системе e-port Компания "ДВБ-Кард", предоставляющая услуги высокоскоростного доступа в интернет на территории России, стран СНГ и ближнего зарубежья под маркой RusLink, подключена к системе e-port. Теперь абоненты компании могут пополнить лицевые счета в более 60 тыс. пунктов приема платежей e-port на всей территории России. RusLink - сеть центров подключения спутникового и

Оборот e-port вырос в 1 полугодии на 36% Оборот группы e-port за 1 полугодие составил 33,2 млрд. руб., увеличившись на 36% по сравнению с аналогичны

CNews TV. ОСМП и e-port признали слияние в июле 2007 года. Учредителями выступили фонд Digital Sky Technologies и менеджмент компаний ОСМП и e-port. Юридическое оформление сделки и завершение объединения состоялось в июле 2008 года.см

ОСМП и e-port объединились с хозяином Mail.ru Digital Sky Technologies, который по информации Reuters получил блок-пакет, а также компании ОСМП и e-port. Юридическое оформление сделки по приобретению 100% акций ОСМП, e-port, «Мобиль

Владелец Mail.ru получил блок-пакет в ОСМП и e-port Операторы платежных терминалов ОСМП и E-Port объявили о слиянии путем продажи 100% всех своих активов фирме OE Investments. Также в

«Энфорта» подключилась к e-port Компания «Энфорта» (ЗАО "Престиж-Интернет") подключена к системе e-port. Теперь через систему e-port можно оплатить услуги доступа в интернет для дома, предоставляемые компанией под маркой Enter в Воронеже, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле, Ульяновске, Я

К системе ОСМП подключены новые провайдеры К системе платежей ОСМП подключены новые провайдеры: ОАО «Северо-Западный Телеком», ГУ ВЦКП ЖХ, ЗАО «ПетерСтар», ЗАО «Катрина», ЗАО «ЛАНК Телеком», г. Всеволжск, ЗАО «Метроком», ООО «Пулнет», ФГУП «Радиотрансляци

eToken защищает агентов платежной системы ОСМП даленного доступа с использованием персонального USB-ключа eToken PRO для агентов платежной системы ОСМП («Объединенная система моментальных платежей»). В свете постоянного роста угроз, связанн

Терминалы оплаты отказываются от наличных Компания «Объединенная система мобильных платежей» (ОСМП), владеющая сетью терминалов экспресс-оплаты Qiwi, начинает прием в своих терминалах кре

Услуги московского филиала «ЦентрТелекома» можно оплатить через e-port ентрТелеком", структурное подразделение крупнейшей телекоммуникационной компании ОАО "ЦентрТелеком", осуществляющее свою деятельность на территории Московской области, - подключен к платежной системе e-port. Компания предоставляет услуги высокоскоростного доступа в интернет под маркой "Домолинк", а также услуги телефонии, кабельного телевидения, радиовещания на территории Московской области

Абоненты «Сибирских Сетей» смогут оплачивать услуги через e-port С 18 июня абоненты компании "Сибирские Сети" могут оплатить услуги доступа в интернет по выделенным каналам в более чем 55,5 тыс. пунктов приема платежей системы e-port: через платежные терминалы, в кассах торговых центров, салонов связи. Более того, теперь для оплаты услуг компании "Сибирские Сети" не обязательно выходить из дома или покидать рабочее м

ОСМП объявила о новых назначениях Компания ОСМП объявила о создании нового подразделения по развитию бизнеса в странах дальнего зарубежь

«Цифровые Телефонные Сети Юг» подключились к системе e-port «Комстар-ОТС» объявил о том, что ЗАО «Цифровые Телефонные Сети Юг» (ЦТС), входящее в группу компаний «Комстар-ОТС», подключено к системе e-port. Теперь клиенты ЦТС получили возможность оплатить все услуги оператора через одну из крупнейших платежных систем в стране. Абоненты ЦТС могут пополнить лицевые счета в более 54500 пункта

Русские научат китайцев платить через терминалы Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) начала экспансию в страны БРИК. Как сообщил президент компании Андрей Романенко, еще в

Поиск от «СофтИнформа» внедрен в «Объединенную систему моментальных платежей» В аналитическом отделе «Объединенной системы моментальных платежей», осуществляющей прием платежей коммунальных услуг, услуг провайдеров, оплаты штрафов ГИБДД через платежные терминалы в России и ряде стран СНГ, закон

Услуги «Телфина» стали доступны для оплаты через e-port Телекоммуникационная компания «Телфин», предоставляющая услуги интернет-телефонии под маркой Telphin, сообщает о подключении к платежной системе e-port. Теперь абоненты «Телфина» могут пополнить лицевые счета в 52 000 пунктах приема платежей системы e-port: в кассах салонов связи, супермаркетов, e-port-терминалах. Кроме то

На рынке платежных систем появился тайный лидер что в конце 2007 г. произошло слияние «Объединенной системы моментальных платежей» (ОСМП) и системы E-port, CNews сообщили источник в одной из компаний, занимающихся электронной коммерцией, и о

«Единый кошелек» можно пополнить в системе e-port Платежный сервис «Единый кошелек» объявил о расширении возможностей пополнения пользовательских счетов. Теперь пополнить баланс кошелька можно в более чем в 52 тыс. точек агентов системы e-port и платежных терминалах самообслуживания e-port, расположенных по всей России. Для пополнения кошелька необходимо указать номер зарегистрированного и подтвержденного в системе «Еди