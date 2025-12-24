Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188099
ИКТ 14552
Организации 11286
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26521
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

NanduQ Qiwi Таксиагрегатор

NanduQ - Qiwi - Таксиагрегатор

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.12.2025 После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось 1
22.01.2024 Qiwi продана своему гендиректору 1
22.01.2024 Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций 1
26.12.2023 Сервис моментальных выплат для таксопарков и водителей такси «Таксиагрегатор» стал резидентом «Сколково» 1
02.09.2022 Qiwi заплатила 700 миллионов за платформу платежей для такси 3
13.01.2022 Qiwi купила SaaS-платформу для создания таксопарка 2
12.01.2022 Группа Qiwi объявила о приобретении SaaS-платформы «Таксиагрегатор» 3
23.01.2020 Qiwi объявила о партнерстве с сервисом «Рабочие руки» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 13

NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:

NanduQ - Qiwi Technologies - Киви Технологии 3 3
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 24 3
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 29 3
Flocktory - Флоктори 24 3
IntellectMoney 25 2
NanduQ - Qiwi 1006 7
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 155 5
Гурутакси - Taxi Guru 3 3
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 11 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 2
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1496 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 262 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5265 3
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 4
FinTech - Мгновенные платежи 19 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73457 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4921 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17138 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1142 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Facility Management - Facilities management - Управление инфраструктурой организации - Учет активов предприятия 12 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26117 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23060 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
МТС Bartello 5 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 1
NanduQ - Qiwi Биллинг онлайн 8 1
NanduQ - Qiwi Открытый город 20 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 809 1
Мерзликин Александр 5 4
Протопопов Андрей 37 3
Мащенков Алексей 4 2
Солонин Сергей 109 2
Никонова Елена 6 1
Андреев Егор 2 1
Протопопов Александр 4 1
Путин Владимир 3358 1
Россия - РФ - Российская федерация 157368 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45842 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Казахстан - Республика 5810 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14507 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2213 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1053 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 136 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 1
НКО - Некоммерческая организация 592 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 415 1
U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 39 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410276, в очереди разбора - 730797.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще