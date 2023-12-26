Сервис моментальных выплат для таксопарков и водителей такси «Таксиагрегатор» стал резидентом «Сколково»

SaaS-платформа «Таксиагрегатор», входящая в группу компаний Qiwi, получила статус резидента крупнейшего в России инновационного центра «Сколково». Резидентство позволит компании задействовать все возможности «Сколково» для разработки и внедрения новых технологий, которые будут востребованы на рынке пассажирских перевозок такси. Об этом CNews сообщили представители Qiwi.

«Таксиагрегатор» — это облачная платформа, которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси. Сервис помогает снизить затраты таксопарков, обеспечивая бесплатную автоматизацию полного цикла расчетов с водителями, снизить текучку водителей и получить важную информацию о них — рейтинги в агрегаторах, историю предыдущих заказов и поездок и т. д. Водителям платформа дает возможность отслеживать заработок и историю заказов по всем агрегаторам в режиме реального времени, а также получать оплату от клиента мгновенно после каждой поездки.

Сегодня «Таксиагрегатор» — сервис моментальных выплат по числу подключенных таксопарков, обслуживающий более 2800 компаний и 308 тыс. водителей.

Александр Мерзликин, основатель и CEO проекта «Таксиагрегатор»: «Для нас статус резидента – это, в первую очередь, официальное подтверждение высокой экспертизы и технологичности нашей компании. В планах продолжать развивать и улучшать сервис, чтобы еще в большей мере удовлетворить растущий спрос рынка на подобные решения».

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Группа компаний Qiwi — провайдер платежных и финансовых сервисов. Работает в сфере инновационных финансовых технологий. Предлагает продукты по нескольким направлениям: экосистема платежных и финансовых услуг Qiwi для В2В- и В2С-клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, цифровой маркетинг от Real Web и Flocktory, а также ряд других проектов.