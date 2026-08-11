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NanduQ Qiwi Открытый город

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.08.2026 Роман Макеев, Level 26 Games: Мы перенесли консольный опыт в мобильный open-world 1
02.09.2022 Qiwi заплатила 700 миллионов за платформу платежей для такси 1
13.10.2020 Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ 1
02.03.2020 Qiwi выходит на рынок ЖКХ 1
10.06.2019 «Цифровой Кронштадт»: «Мегафон» и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города» 1
14.01.2014 «Крок» разработал модель «Разумного города» для Тольятти 1
29.10.2013 Все госучреждения Северной Осетии переедут в облако 1
14.08.2013 Глава Минкомсвязи и президент Северной Осетии обсудили перспективы развития отрасли ИКТ 1
03.06.2013 Электронное правительство на паузе? CNews опросил регионы 1
01.06.2009 Prototype: Системные требования 1
22.05.2009 Prototype: Видео 1
01.05.2009 Prototype: Видео 1
09.04.2009 Prototype: Скриншоты 1
08.04.2009 Дата выхода Prototype 1
04.04.2009 Prototype: Видео 1
28.03.2009 Prototype: Видео 1
04.02.2009 Prototype в июне 1
11.01.2009 Prototype: Паркур-видео 1
11.01.2009 Prototype: Скриншоты 1
08.01.2009 Prototype: Видео 1
06.05.2008 Prototype задержится 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft - Activision Blizzard 511 9
Blizzard Entertainment 343 5
NanduQ - Qiwi Technologies - Киви Технологии 3 1
Ростелеком 10951 1
МегаФон 10750 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Крок - Croc 1964 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 1
Nvidia Corp 4006 1
NanduQ - Qiwi 1013 3
NanduQ - Qiwi - Таксиагрегатор 9 1
Гурутакси - Taxi Guru 3 1
Почта России ПАО 2371 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 2
Администрация города Тольятти - Тольяттинская городская дума 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6545 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13926 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18336 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7895 5
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16261 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18133 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5507 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1588 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13964 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12853 2
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Google Android устройства-девайсы 850 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22583 1
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1734 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3827 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5645 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2258 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9476 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4638 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11813 1
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