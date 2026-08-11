Индексная книга (каталог) CNews*
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NanduQ Qiwi Открытый город
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 21
NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Грибков Денис 2 2
|Контрабаев Артур 70 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Рейсих Дмитрий 1 1
|Мамсуров Таймураз 2 1
|Балашова Елена 5 1
|Андреев Егор 2 1
|Пищулин Константин 2 1
|Ламбрианов Антон 1 1
|Путин Владимир 3458 1
|Вермишян Геворк 67 1
|Массух Илья 239 1
|Хилов Павел 16 1
|Беглов Александр 37 1
|Мерзликин Александр 5 1
|Еремеев Дмитрий 6 1
|Протопопов Андрей 38 1
|Космынин Иван 2 1
|Абабков Богдан 1 1
|Гиниятуллин Искандер 1 1
|Брагин Василий 1 1
|Рябков Владимир 1 1
|Сальников Александр 2 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.