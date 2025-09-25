Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183677
ИКТ 14278
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26267
Персоны 78916
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2725
Мероприятия 873

Сальников Александр


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 На базе платформы Docsvision разработана альтернатива Microsoft SharePoint 1
13.10.2020 Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сальников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

NanduQ - Qiwi 1001 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22457 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5277 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2023 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1179 1
NanduQ - Qiwi Открытый город 20 1
NanduQ - Qiwi Биллинг онлайн 8 1
Брагин Василий 1 1
Рябков Владимир 1 1
Гиниятуллин Искандер 1 1
Абабков Богдан 1 1
Космынин Иван 2 1
Грибков Денис 2 1
Еремеев Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 247 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 103 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3303 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3196 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3127 1
Энергетика - Energy - Energetically 5407 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54039 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10375 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3718 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386125, в очереди разбора - 730099.
Создано именных указателей - 183677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще