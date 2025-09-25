Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сальников Александр
|25.09.2025
|На базе платформы Docsvision разработана альтернатива Microsoft SharePoint 1
|13.10.2020
|Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ 1
|NanduQ - Qiwi 1001 1
|Брагин Василий 1 1
|Рябков Владимир 1 1
|Гиниятуллин Искандер 1 1
|Абабков Богдан 1 1
|Космынин Иван 2 1
|Грибков Денис 2 1
|Еремеев Дмитрий 5 1
