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i-Sys Intelligent Systems Интеллектуальные Системы Ай-Сис Лабс
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 7 дел, на cумму 109 873 614 ₽*
УПОМИНАНИЯ
i-Sys и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 2
|Золотовицкий Аркадий 15 8
|Ерина Юлия 7 6
|Мещеряков Евгений 3 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Суворов Данил 4 3
|Данилов Александр 20 3
|Раскина Ирина 24 3
|Бирюков Артем 10 3
|Беленький Александр 36 2
|Коптелов Андрей 111 2
|Дубровская Анна 21 2
|Бутаев Ростислав 2 2
|Савельев Игорь 7 2
|Дубиничева Наталья 5 2
|Ананьев Денис 7 1
|Савов Светлин 2 1
|Солодилин Валентин 2 1
|Микрюков Алексей 1 1
|Дудницкий Владимир 5 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Наливайко Александр 1 1
|Коряков Алексей 5 1
|Богдан Михаил 1 1
|Кукаркин Кирилл 6 1
|Зыкова Светлана 3 1
|Бекетова Оксана 2 1
|Черепащук Валентин 4 1
|Андреюк Артем 1 1
|Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
|Зуев Иван 3 1
|Сушкова Мария 1 1
|Лобынцева Марина 4 1
|Михеев Сергей 11 1
|Поляков Дмитрий 46 1
|Садыков Данияр 5 1
|Махлин Владимир 1 1
|Карпицкий Олег 77 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Лобашев Денис 1 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8262 2
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
|СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 25 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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