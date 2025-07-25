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Индексная книга (каталог) CNews*
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i-Sys Intelligent Systems Интеллектуальные Системы Ай-Сис Лабс

i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 7 дел, на cумму 109 873 614 ₽*

Судебные дела (7) на сумму 109 873 614 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 109 430 341 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 443 273 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 I-SYS и Axoft заключили дистрибуторское соглашение 1
25.12.2024 ГК Mont включила в линейку решений для автоматизации платформу DocTrix 1
15.11.2024 Вышло масштабное обновление DPA DocTrix Platform 1
05.08.2024 Content AI интегрирует IDP-технологии в модульную платформу DocTrix от вендора i-Sys 1
21.06.2024 Компания i-Sys Labs выпустила новый релиз своего флагманского продукта - облачной DPA платформы DocTrix Platform 1
29.05.2024 Пользователи облачной платформы DocTrix Platform получили возможность совместно редактировать документы с помощью «МойОфис SDK» 1
03.04.2024 ГК Softline объявляет о партнерстве с разработчиком платформы для автоматизации бизнес-процессов i-Sys Labs 2
27.02.2024 Компания i-Sys Labs выпустила новую версию DPA-платформы DocTrix Platform 1
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 2
19.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
07.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
30.01.2023 НТЦ ИТ РОСА и i-Sys Labs подтвердили совместимость своих продуктов 1
10.01.2023 Konica Minolta и i-Sys заключили соглашение о партнерстве 1
10.02.2022 В Crayon назначен директор направления Modern Workplace 1
09.07.2021 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений по итогам 2021 года 2
31.03.2021 HeadHunter перешел на гибридный формат работы с помощью Office FlexiSpace 2
14.07.2020 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений 1
30.06.2020 Как обеспечить коммуникации международного класса 2
11.03.2019 i-Sys Labs выпустила новый релиз Doctrix Platform 2013/2016 1
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
12.03.2018 Компания «Заодно» автоматизировала бизнес-процессы при помощи DocTrix Platform 1
10.07.2017 i-Sys представила редактор бизнес-процессов ZFlow на базе MS SharePoint 1
04.07.2017 i-Sys представила СЭД DocTrix DocFlow на SharePoint с доступом по сервисной модели 1
17.04.2017 Pony Express автоматизировал систему документооборота на базе DocTrix Platform 1
13.02.2017 «Сапсан» построил с помощью i-Sys СЭД и корпоративный портал 1
09.02.2017 i-Sys Labs выпустила обновленную версию DocTrix Docflow 2
14.12.2016 i-Sys представила первый официальный релиз DocTrix Platform 2016 3
25.10.2016 i-Sys получила лицензии ФСТЭК России на защиту конфиденциальной информации 1
19.05.2016 Пивзавод «Оливария» автоматизировал внутренние процессы с помощью DocTrix Platform 1
12.04.2016 Вышла СЭД DocTrix DocFlow с оптимизированной эргономикой 1
07.04.2016 ICL Services автоматизировала бизнес-процессы на базе DocTrix Platform 1
10.03.2016 i-Sys оптимизировала отечественную систему автоматизации процессов DocTrix Platform 1
01.09.2015 i-Sys разработала систему аттестации и оценки персонала Doctrix Assessment Center 1
18.05.2015 i-Sys обновила корпоративный портал Первобанка 1
04.03.2015 Universal Cargo Logistics Holding внедрил систему электронного документооборота DocTrix 1
21.03.2013 Администрация городского округа Самара автоматизировала документооборот с помощью СЭД DocTrix 1

Публикаций - 36, упоминаний - 44

i-Sys и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24967 12
8603 5
Anserem - Ансерем 6 3
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 15 2
Softline - Софтлайн 3052 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1044 2
Nintex 13 2
GreenData - Гриндата 32 2
Content AI - Контент ИИ 93 2
Ростелеком 10052 1
SAP SE 5356 1
Корус Консалтинг ГК 1275 1
Directum - Директум 1137 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 235 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
M-Files 5 1
Edelweiss - Эдельвейс 60 1
FTS Maconomy - ФТС Макономи - FTS Russia 8 1
Navicon - Навикон 304 1
Docsvision - ДоксВижн 1019 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 134 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
Crayon. 19 1
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
ICL ГК 420 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 1
Konica Minolta 409 1
Beltel - Белтел 145 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 351 1
Рексофт - Reksoft 426 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
Camunda - Camunda Services GmbH 31 1
Геном-ИТ - Геном Информационные технологии 1 1
OpenText 211 1
IBM - International Business Machines Corp 9488 1
Монолит-Инфо 124 1
Adobe Figma 53 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 340 3
Альфа-Банк 1807 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 93 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 908 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Северсталь ПАО - Severstal 520 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 62 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 48 1
РЖД ТД - Торговый дом 7 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 561 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
ЯКласс 68 1
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Первобанк - Первый объединенный 18 1
Сапсан ГК 2 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1716 1
ОТЭКО ГК 26 1
НЛК - Нацлизинг - Национальная лизинговая компания 6 1
LEGO 251 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 173 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4554 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12268 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 326 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Администрация городского округа Самара 17 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32519 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12984 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10896 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25197 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22158 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6672 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16448 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1402 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13084 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30974 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21442 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8236 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15809 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1054 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12020 4
Оповещение и уведомление - Notification 5031 4
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 325 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5903 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3324 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14176 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13062 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14087 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4888 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5705 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9494 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4302 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7228 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11695 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2177 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1120 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7845 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7690 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3600 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 951 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1161 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5005 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3252 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7002 2
i-Sys Doctrix Platform 30 26
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1464 19
i-Sys Doctrix Docflow 9 9
Microsoft Teams - MS Teams 589 5
Nintex Workflow 11 4
Новые облачные технологии - МойОфис 832 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2149 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 3
Microsoft Windows 2000 8665 3
Nodul 4 3
Microsoft Azure 1435 2
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 44 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1692 2
i-Sys Doctrix Portal 2 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 214 2
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 2
Microsoft Office 3857 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 63 2
Microsoft Office 365 962 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 182 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
Сбер - E-invoicing ЭДО 3 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
Google Android 14393 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 849 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
РЖД Сапсан 24 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1426 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 61 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 1
Microsoft Dynamics 365 135 1
ZSoft - ZPlatform Cloud 5 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 274 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1476 1
Bootstrap - Twitter Bootstrap - CSS-фреймвор 11 1
i-Sys Doctrix Assessment Center 1 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 182 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5563 1
OpenAI ChatGPT 431 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1041 1
Золотовицкий Аркадий 15 8
Ерина Юлия 7 6
Мещеряков Евгений 3 3
Нерадовский Константин 18 3
Суворов Данил 4 3
Данилов Александр 20 3
Раскина Ирина 24 3
Бирюков Артем 10 3
Беленький Александр 36 2
Коптелов Андрей 111 2
Дубровская Анна 21 2
Бутаев Ростислав 2 2
Савельев Игорь 7 2
Дубиничева Наталья 5 2
Ананьев Денис 7 1
Савов Светлин 2 1
Солодилин Валентин 2 1
Микрюков Алексей 1 1
Дудницкий Владимир 5 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Наливайко Александр 1 1
Коряков Алексей 5 1
Богдан Михаил 1 1
Кукаркин Кирилл 6 1
Зыкова Светлана 3 1
Бекетова Оксана 2 1
Черепащук Валентин 4 1
Андреюк Артем 1 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Зуев Иван 3 1
Сушкова Мария 1 1
Лобынцева Марина 4 1
Михеев Сергей 11 1
Поляков Дмитрий 46 1
Садыков Данияр 5 1
Махлин Владимир 1 1
Карпицкий Олег 77 1
Чеханков Кирилл 12 1
Лобашев Денис 1 1
Сгибнева Ольга 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44618 3
Беларусь - Белоруссия 5904 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14316 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2848 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 2
Россия - ПФО - Самарская область 1397 2
Россия - СФО - Новосибирск 4496 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 461 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3167 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3141 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2346 1
Япония 13403 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 89 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1636 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 427 1
Европа 24457 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9448 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49816 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14420 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6020 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25103 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3050 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11392 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7113 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 958 3
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 114 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 2
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MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 480 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3720 1
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Английский язык 6789 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11224 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6453 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16909 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1619 1
Экономический эффект 1142 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1996 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2842 1
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Федеральный закон 99-ФЗ - О лицензировании отдельных видов деятельности 15 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1328 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1292 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3704 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8262 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 25 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
Docflow 147 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374081, в очереди разбора - 748503.
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