Спецпроекты

HeadHunter перешел на гибридный формат работы с помощью Office FlexiSpace

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

SystemZ внедрила систему бронирования рабочих мест Office FlexiSpace в компании HeadHunter (управляет крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru). В результате проекта обеспечен безопасный выход сотрудников в офис в период удаленной работы. Настроена отчетность по бронированиям рабочих мест, контролируется плотность рассадки, ведется мониторинг загруженности помещений. Система была развернута в течение 5 рабочих дней.

HeadHunter (hh.ru) – крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, клиентами которой являются свыше 350 000 организаций. В период удаленной работы компании требовалось организовать периодический выход небольшого числа сотрудников в офис, создать необходимые меры безопасности. Основная задача, которую нужно было решить: обеспечить контроль посещаемости, при котором одновременное количество людей в офисе предсказуемо. Кроме того, требовался контроль плотности рассадки – за счет наличия визуальной схемы офиса и расстановки столов, доступных для бронирования.

Для решения этих задач компания SystemZ (группа компаний i-Sys Labs) предложила заказчику внедрение собственной разработки – системы бронирования рабочих мест Office FlexiSpace. С помощью данного решения сотрудники hh.ru могут заранее бронировать себе рабочее место перед выходом в офис.

Office FlexiSpace подходит для компаний, столкнувшихся с проблемой организации гибридной схемы работы сотрудников, организаций, вынужденных частично перейти на удаленную работу. Решение позволяет сотрудникам компании быстро и легко забронировать себе рабочее место в офисе, соблюдая при этом требования по сохранению социальной дистанции.

Эксперты SystemZ вместе с представителями заказчика внедрили и настроили решение. В ходе проекта сотрудники партнера завели в систему часть планов этажей, расставили в виртуальном режиме рабочие столы. Работу по заведению оставшейся части планов специалисты заказчика выполнили собственными силами, используя встроенный конструктор этажей. Также в соответствии с концепцией КСО (корпоративная социальная ответственность) была реализована возможность устанавливать на виртуальной карте офиса метки, обозначающие пункты сбора различных фракций в специально отведенных местах.

В результате внедрения система бронирования рабочих мест Office FlexiSpace реализована как SaaS-решение и запущена в эксплуатацию. В дополнение к веб-клиенту был внедрен чат-бот для Microsoft Teams, чтобы сотрудники могли управлять бронированиями рабочих мест напрямую (в том числе с мобильных телефонов). В Power BI была настроена отчетность по бронированиям рабочих мест.

«Команда hh.ru выражает благодарность компании SystemZ (группа компаний i-Sys Labs) за внедрение системы бронирования рабочих мест Office FlexiSpace. Решение полностью отвечает всем нашим требованиям – удобный интерфейс, возможность мониторинга загруженности помещений и отправки отчетов делают данный продукт незаменимым инструментом компании во время перехода на гибридный формат работы. Необходимо отметить, что система была развернута в короткие сроки, все задачи, поставленные перед запуском, реализованы. Мы благодарны партнеру за гибкость и профессиональный подход», – отмечает Марина Лобынцева, административный директор hh.ru.

«В наше время руководителям крупных организаций вдвойне важно заботиться о безопасности своих сотрудников. Мы рады, что наше решение помогло hh.ru в достижении этой и других целей, связанных с гибридным форматом работы. Такие успешные проекты всегда дают нам новый опыт и свежие идеи по развитию в этом направлении», – говорит Аркадий Золотовицкий, директор по развитию бизнеса SystemZ (группа компаний i-Sys Labs).



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