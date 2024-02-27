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Компания i-Sys Labs выпустила новую версию DPA-платформы DocTrix Platform

Компания i-Sys Labs выпустила новую версию флагманского решения – облачной DPA-платформы DocTrix Platform. В связи с выходом продукта на международный рынок и появлением заказчиков с зарубежными представительствами в версии 1.7.4 основные новшества связаны с мультиязычностью и локализацией функциональных модулей платформы, а именно: реализована возможность локализации форм пользовательского контента; реализован механизм динамической локализации; ZFlow (графический workflow-редактор): добавлен компонент рабочего процесса «Get localized string» для получения локализованной текстовки (Core → String → Get localized string); добавлена локализация пользовательских задач; добавлена локализация multiview типа Layers Page; добавлена локализация шаблонов email-рассылки; локализована работа с пользовательскими задачами через Lazy Approval.

Кроме того, в обновленный DocTrix Platform разработчики внесли ряд существенных улучшений: доработана локализация системных страниц; ZFlow: в компонент Cancel tasks добавлен Reason Code для локализации причины отмены задачи; форма настройки представления отображается только после подгрузки всех данных в маппинге; форма представления Layers Page отображается только после подгрузки всех данных в маппинге; доработана форма редактирования организации; ZFlow: Добавлен запрос подтверждения закрытия редактора процесса по кнопке «Назад», если есть несохраненные данные; ZFlow: при деплое процесса добавлена индикация обработки запроса; добавлено автоматическое раскрытие настроек при добавлении пользовательских фильтров типа ListOfValues и LookupOrg в multiview типа Layers Page; добавлено ограничение по типу при выборе полей в настройках маппинга в multiview типа Layers Page; наименование кнопки взятия в работу задачи в почтовых уведомлениях приведено к единому виду с веб-интерфейсом; завершение задачи с выводом результата завершения «Process instance is stopped/Экземпляр процесса остановлен» при остановке процесса по инстансу; ZFlow: добавлена возможность выбора всех пользователей организации в компоненте рабочего процесса Orgstructure → Build metadata from unit names.

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