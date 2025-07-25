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i-Sys Doctrix Platform
DocTrix – платформа для гибкой автоматизации бизнес-процессов компании. DocTrix Platform позволяет заказчикам самостоятельно конструировать собственные бизнес-процессы, привязывать их к организационной структуре, настраивать права доступа, печатные формы выходных документов с поддержкой QR-кодов и водяных знаков. Экосистема включает в себя: DocTrix Platform; DocTrix DocFlow (СЭД); DocTrix Service Desk; DocTrix HR; DocTrix Portal.
Юлия Ерина, Коммерческий директор, i-Sys Labs "Как заменить Microsoft SharePoint и не заметить разницы", конференция CNews "Low-code и no-code: мифы и реальность", 25.04.2023
УПОМИНАНИЯ
i-Sys Doctrix Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Золотовицкий Аркадий 15 6
|Ерина Юлия 7 5
|Мещеряков Евгений 3 3
|Зуев Иван 3 1
|Макаров Станислав 117 1
|Казанцев Максим 7 1
|Михеев Сергей 11 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Борисов Алексей 32 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Волков Максим 34 1
|Коровко Вадим 17 1
|Каменнова Мария 44 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Еремеева Айгуль 3 1
|Махлин Владимир 1 1
|Криницкий Андрей 2 1
|Татарченко Андрей 1 1
|Давидко Дмитрий 1 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Карпицкий Олег 77 1
|Лобашев Денис 1 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Суворов Данил 4 1
|Дубровская Анна 21 1
|Данилов Александр 20 1
|Савельев Игорь 7 1
|Бирюков Артем 10 1
|Раскина Ирина 24 1
|Ломов Владимир 3 1
|Дубиничева Наталья 5 1
|Бутаев Ростислав 2 1
|Мухамедова Альфия 1 1
|Екатеринская Наталия 1 1
|Хахалин Артём 1 1
|Пачковский Максим 1 1
|Корчагин Никита 3 1
|Дергачева Светлана 50 1
|Миниахметов Рафаэль 2 1
|Железнова Юлия 1 1
|Открытые системы ИД 175 1
|Gartner - Гартнер 3583 1
|Forrester Research 826 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
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