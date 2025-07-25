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i-Sys Doctrix Platform

i-Sys Doctrix Platform

DocTrix – платформа для гибкой автоматизации бизнес-процессов компании. DocTrix Platform позволяет заказчикам самостоятельно конструировать собственные бизнес-процессы, привязывать их к организационной структуре, настраивать права доступа, печатные формы выходных документов с поддержкой QR-кодов и водяных знаков.  Экосистема включает в себя: DocTrix Platform; DocTrix DocFlow (СЭД); DocTrix Service Desk; DocTrix HR; DocTrix Portal

 

 

Юлия Ерина, Коммерческий директор, i-Sys Labs "Как заменить Microsoft SharePoint и не заметить разницы", конференция CNews "Low-code и no-code: мифы и реальность", 25.04.2023

УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 I-SYS и Axoft заключили дистрибуторское соглашение 1
25.12.2024 ГК Mont включила в линейку решений для автоматизации платформу DocTrix 1
15.11.2024 Вышло масштабное обновление DPA DocTrix Platform 2
05.08.2024 Content AI интегрирует IDP-технологии в модульную платформу DocTrix от вендора i-Sys 3
17.07.2024 Новая версия DocTrix Platform: масштабируемость, улучшение интеграции с AD, работа с большим объемом данных 2
21.06.2024 Компания i-Sys Labs выпустила новый релиз своего флагманского продукта - облачной DPA платформы DocTrix Platform 2
29.05.2024 Пользователи облачной платформы DocTrix Platform получили возможность совместно редактировать документы с помощью «МойОфис SDK» 1
03.04.2024 ГК Softline объявляет о партнерстве с разработчиком платформы для автоматизации бизнес-процессов i-Sys Labs 3
27.02.2024 Компания i-Sys Labs выпустила новую версию DPA-платформы DocTrix Platform 2
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
30.01.2023 НТЦ ИТ РОСА и i-Sys Labs подтвердили совместимость своих продуктов 2
10.01.2023 Konica Minolta и i-Sys заключили соглашение о партнерстве 2
11.03.2019 i-Sys Labs выпустила новый релиз Doctrix Platform 2013/2016 4
12.03.2018 Компания «Заодно» автоматизировала бизнес-процессы при помощи DocTrix Platform 3
10.07.2017 i-Sys представила редактор бизнес-процессов ZFlow на базе MS SharePoint 1
04.07.2017 i-Sys представила СЭД DocTrix DocFlow на SharePoint с доступом по сервисной модели 1
17.04.2017 Pony Express автоматизировал систему документооборота на базе DocTrix Platform 2
09.02.2017 i-Sys Labs выпустила обновленную версию DocTrix Docflow 1
14.12.2016 i-Sys представила первый официальный релиз DocTrix Platform 2016 4
25.10.2016 i-Sys получила лицензии ФСТЭК России на защиту конфиденциальной информации 2
19.05.2016 Пивзавод «Оливария» автоматизировал внутренние процессы с помощью DocTrix Platform 2
12.04.2016 Вышла СЭД DocTrix DocFlow с оптимизированной эргономикой 1
07.04.2016 ICL Services автоматизировала бизнес-процессы на базе DocTrix Platform 2
10.03.2016 i-Sys оптимизировала отечественную систему автоматизации процессов DocTrix Platform 3
04.09.2015 Digital Design создал унифицированную инфраструктуру для «Пивоваренной компании Балтика» и региона «Карлсберг Восточная Европа» 1
01.09.2015 i-Sys разработала систему аттестации и оценки персонала Doctrix Assessment Center 1
18.05.2015 i-Sys обновила корпоративный портал Первобанка 2
04.03.2015 Universal Cargo Logistics Holding внедрил систему электронного документооборота DocTrix 3
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
21.03.2013 Администрация городского округа Самара автоматизировала документооборот с помощью СЭД DocTrix 3

Публикаций - 30, упоминаний - 59

i-Sys Doctrix Platform и организации, системы, технологии, персоны:

i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 36 26
Microsoft Corporation 24967 8
Nintex 13 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 134 2
ICL ГК 420 2
8603 2
Content AI - Контент ИИ 93 2
SAP SE 5356 1
АйТи 1395 1
Fujitsu 2054 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Docsvision - ДоксВижн 1019 1
Казахтелеком 337 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 242 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1044 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 546 1
Логика BPM 44 1
Metasonic AG 23 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 276 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 1
Konica Minolta 409 1
Konica Minolta Business Solutions 66 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 351 1
GreenData - Гриндата 32 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
IBM - International Business Machines Corp 9488 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
OpenText 211 1
Монолит-Инфо 124 1
Camunda - Camunda Services GmbH 31 1
Adobe Figma 53 1
Anserem - Ансерем 6 1
Геном-ИТ - Геном Информационные технологии 1 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
Softline - Софтлайн 3052 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 359 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 137 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 1
Softline - Polymatica - Полиматика 180 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Carlsberg Group 25 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 213 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Первобанк - Первый объединенный 18 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 340 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1716 1
Альфа-Банк 1807 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
LEGO 251 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 1
Carlsberg EE - Карлсберг Восточная Европа - Carlsberg Ukraine - Карлсберг Украина - Славутич ПБК - Славутич Пивобезалкогольный комбинат - Запорожский пивоваренный завод 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4554 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12268 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 1
Администрация городского округа Самара 17 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32519 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12984 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10896 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25197 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30974 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22158 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6672 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21442 5
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1054 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9494 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1402 4
Оповещение и уведомление - Notification 5031 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14176 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16448 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14087 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5705 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3324 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8236 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7845 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 951 3
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 325 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 298 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7002 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1313 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12526 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11906 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7228 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26344 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5129 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12020 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13084 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2177 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1838 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1120 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29782 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5903 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2593 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2033 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1464 21
i-Sys Doctrix Docflow 9 8
Microsoft Office 3857 4
Nintex Workflow 11 4
Новые облачные технологии - МойОфис 832 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2149 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1692 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 170 2
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 63 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 849 1
Google Android 14393 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1426 1
Microsoft Visio - MS Visio 185 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
ELMA BPM 35 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1476 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
Bootstrap - Twitter Bootstrap - CSS-фреймвор 11 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 1
i-Sys Doctrix Assessment Center 1 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 182 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5563 1
OpenAI ChatGPT 431 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1041 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Broadcom - VMware - Spring Cloud 2 1
Геном-ИТ - Системный Геном 1 1
Terrasoft Creatio 97 1
IBM FileNet 127 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 54 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1384 1
Nodul 4 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 65 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 1
i-Sys Doctrix Portal 2 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
i-Sys Doctrix Service Desk 1 1
Золотовицкий Аркадий 15 6
Ерина Юлия 7 5
Мещеряков Евгений 3 3
Зуев Иван 3 1
Макаров Станислав 117 1
Казанцев Максим 7 1
Михеев Сергей 11 1
Рыстенко Михаил 62 1
Борисов Алексей 32 1
Захаров Дмитрий 46 1
Волков Максим 34 1
Коровко Вадим 17 1
Каменнова Мария 44 1
Трефилов Алексей 45 1
Еремеева Айгуль 3 1
Махлин Владимир 1 1
Криницкий Андрей 2 1
Татарченко Андрей 1 1
Давидко Дмитрий 1 1
Чеханков Кирилл 12 1
Карпицкий Олег 77 1
Лобашев Денис 1 1
Нерадовский Константин 18 1
Суворов Данил 4 1
Дубровская Анна 21 1
Данилов Александр 20 1
Савельев Игорь 7 1
Бирюков Артем 10 1
Раскина Ирина 24 1
Ломов Владимир 3 1
Дубиничева Наталья 5 1
Бутаев Ростислав 2 1
Мухамедова Альфия 1 1
Екатеринская Наталия 1 1
Хахалин Артём 1 1
Пачковский Максим 1 1
Корчагин Никита 3 1
Дергачева Светлана 50 1
Миниахметов Рафаэль 2 1
Железнова Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 20
Беларусь - Белоруссия 5904 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2848 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 2
Россия - ПФО - Самарская область 1397 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3167 1
Казахстан - Республика 5697 1
Европа Восточная 3111 1
Украина 7705 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1055 1
Украина - Киев 1131 1
Украина - Львов 99 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44618 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3141 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2346 1
Япония 13403 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 89 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1636 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 427 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14316 1
Европа 24457 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9448 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14420 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49816 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11392 3
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 114 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3050 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2305 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7113 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 958 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3045 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2525 1
Ergonomics - Эргономика 1640 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5154 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6020 1
Английский язык 6789 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11224 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6453 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7543 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16909 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1619 1
Экономический эффект 1142 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1264 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8052 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 317 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2221 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 173 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2842 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1015 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1328 1
Федеральный закон 99-ФЗ - О лицензировании отдельных видов деятельности 15 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3704 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25103 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6067 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 273 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6921 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6701 1
Открытые системы ИД 175 1
Gartner - Гартнер 3583 1
Forrester Research 826 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
Docflow 147 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2518 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
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