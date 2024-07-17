Новая версия DocTrix Platform: масштабируемость, улучшение интеграции с AD, работа с большим объемом данных

В DocTrix Platform 1.7.7 существенно улучшена масштабируемость и возможность хранения десятков терабайт данных, обеспечена поддержка S3-хранилища, расширены возможности синхронизации с AD и добавлено еще более 20 улучшений.

В новом релизе платформы существенно улучшена масштабируемость для обеспечения хранения больших объемов данных за счет возможности подключения нескольких серверов MongoDB и настройки правил балансировки между ними. Обеспечена возможность подключения S3 хранилища для хранения данных файлового сервиса.

В DocTrix Platform улучшены возможности перемещения файлов и папок в другие библиотеки. При переносе у объектов останутся те же права, которые были до этого. Также для файлов сохраняется публичная ссылка при ее наличии.

В прошлом обновлении в DocTrix появилась возможность создавать дополнительные атрибуты пользователей и работать с ними. В новом релизе существенно улучшены возможности интеграции организационной структуры и пользователей с AD, что позволяет решать более сложные сценарии синхронизации. Добавлена возможность настройки соответствия полей LDAP и созданных дополнительных атрибутов пользователей при миграции. Кроме дополнительных атрибутов импортируются аватары пользователей в соответствии с настраиваемыми условиями. Также добавились дополнительные статусы в истории миграции LDAP, которые помогут определить текущий прогресс миграции.

В редактор рабочих процессов добавлен новый квадрат для работы с JSON-объектами. Теперь пользователь может модифицировать любую часть нужного объекта, изменять значение поля или добавлять новое поле со значением в объект.

Для редактора страниц добавлен ряд новых настроек для облегчения работы при создании страницы. Реализованы новые типы виджетов для добавления на страницы.

В модуле ECM для полей типа Data теперь доступны дополнительные условия для настройки правил, такие как: условия обязательности, блокировки и форматирования. Теперь можно сравнивать значение разных полей или значение одного поля с абсолютной или расчетной датой, а также настраивать формат отображения даты в представлении.

В новом релизе улучшены возможности управления правами доступа в части наследования прав для ролевых групп и пользователей, включения в ролевые группы департаментов и организационных юнитов. Права ролевой группы наследуются всеми пользователями, входящими в добавленные департаменты и организационные юниты.

Расширены возможности выгрузки представлений в Excel с учетом локализации полей.

Добавлены дополнительные фильтры для работы с задачами.

В DocTrix Platform добавлены дополнительные индикации для выполнения длительных операций, например выполнения процесса или выгрузки сложных документов. Также добавлено информационное сообщение об отсутствии разрешения на использование буфера обмена в редакторе рабочих процессов и редакторе мультипредставлений. Копирование происходит через буфер обмена в браузере, и в случае отсутствия разрешений появляется всплывающее окно.

С новым релизом расширена документация. Добавлен новый раздел, содержащий информацию по настройкам, доступным только системному администратору.