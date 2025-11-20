Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186024
ИКТ 14422
Организации 11187
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26390
Персоны 80199
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Chatme.ai Чатми Аи

Chatme.ai - Чатми Аи

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 7 000 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 7 000 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 7 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.11.2025 I-SYS и Chatme.ai объявляют о стратегическом партнерстве для создания интеллектуальных бизнес-решений 1
26.10.2020 Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ 1
26.10.2020 Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ 1
20.05.2019 В финале «Криптонит Startup Challenge» лучшими стали московские стартапы ИБРиС и Iris Devices 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Chatme.ai и организации, системы, технологии, персоны:

Iris Devices 1 1
Google LLC 12210 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 78 1
IBM Европа 7 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9179 1
SAP SE 5419 1
Dell EMC 5088 1
Cisco Systems 5218 1
Intel Corporation 12521 1
ИКС 387 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 193 1
Ростех - Автоматика Концерн 1741 1
Фастзила - FastZila 2 2
Альфа-Банк 1858 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2979 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 556 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8089 1
BCG Digital Ventures 2 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 387 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3233 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4248 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2823 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5471 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17686 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6827 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3634 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1193 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7539 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2393 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2380 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1970 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2672 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3735 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 726 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1135 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1133 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 2
Apple iPhone 6 4862 1
Ли Владимир 9 2
Костин Филипп 2 2
Черепенников Антон 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 155946 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45541 1
Германия - Берлин 729 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15000 2
СРО - саморегулируемые организации 105 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1425 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 322 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3197 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51055 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5489 1
BCG - Boston Consulting Group 110 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401092, в очереди разбора - 732776.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще