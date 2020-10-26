Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ

Fastzila внедрила решение Sever.ai IT-холдинга TalentTech в партнерстве с chatme.ai, которое помогает омниканально обрабатывать входящий поток соискателей на позицию курьера: через звонок роботом или общение с чатботом на выбор кандидата. Технология позволила роботизировать этап первичного контакта с кандидатом, сократив трудозатраты call-центра на 32%, а сроки закрытия вакансии – на 18%.

Омниканальность представлена связкой робота и текстового чатбота chatme.ai в едином окне. Кандидат может оставить заявку и робот перезвонит ему, чтобы провести интервью. Если же соискатель не хочет беседовать голосом, он может в режиме реального времени пройти собеседование в чате с ботом.

После первичного собеседования данные автоматически попадают во внутреннюю CRM-систему в определенном статусе для обработки заявки HR-специалистом: приоритеты расставлены в пользу тех, кто подходит по требуемым параметрам.

«Решение Sever.ai помогло нам автоматизировать обработку лида: проделать первичный скриннинг и тем самым сократить временной интервал обработки, полностью исключив его потерю. При этом мы существенно “прогрели” HR-воронку и улучшили конверсию данного этапа. Мы продолжаем развивать проект, планируем добиться повышения скорости и контроля найма, чтобы сократить потерю кандидатов до нуля», – сказал Филипп Костин, руководитель отдела маркетинга Fastzila.

Обработано 1 952 заявок, из них 123 – с помощью чатбота. 716 кандидатов в итоге подтвердили интерес, прошли диалог до конца и оказались подходящими по всем параметрам. Технология позволила call-центру сэкономить 97 рабочих часов благодаря параллельности звонков (человек может выполнять 1 звонок в моменте времени, робот до 100).

«Компании Fastzila важно было не оставить ни одну заявку без ответа и приоритезировать соискателей для колл-центра. Бот может обрабатывать до 200 заявок в минуту — это в 100 раз быстрее личных звонков и дает возможность обрабатывать большой поток параллельно. Кандидат сам определяет подходящий канал коммуникации – чат или звонок. При этом роботу присуща живая речь – порой его даже сложно отличить от диалога с человеком», – сказал Владимир Ли, СРО решения Sever.ai.