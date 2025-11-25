Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Minervasoft и Chatme.ai объявили о сотрудничестве в области корпоративных ИИ-агентов

Компания Minervasoft, которая обеспечивает комплексное управление знаниями сотрудников и ИИ-помощников, и эксперт в области продвинутых ИИ-агентов на базе LLM Chatme.ai, подтвердили возможность интеграции умного чат-бота с корпоративной базой знаний Minerva Knowledge. Сотрудничество решит проблему доступности корпоративных данных и ускорит возврат инвестиций от внедрения интеллектуальных помощников. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

Одним из ключевых барьеров внедрения ИИ-агентов в компаниях остается низкое качество и разрозненность корпоративной информации. Знания хранятся в десятках несвязанных систем и мессенджеров, зачастую без ответственных владельцев. Это снижает корректность ответов, повышает риск «галлюцинаций» и замедляет окупаемость проектов при масштабировании.

Совместное решение Minervasoft и Chatme.ai устраняет этот разрыв: интеграция ИИ-ассистента с платформой Minerva Knowledge обеспечивает системную работу с корпоративными знаниями и позволяет внедрять ИИ-агентов «под ключ» — от аудита контента до настройки и обучения моделей под конкретные задачи заказчика.

Эксперты Minerva Result проводят оценку внутренних систем, выявляют пробелы в управлении знаниями и формируют рекомендации по внедрению ИИ-помощников на основе авторской методологии, успешно применяемой в крупнейших российских компаниях. Если в организации еще не выстроена культура управления знаниями — помогают запустить процессы, определить бизнес-метрики и создать единый обновляемый источник правды в системе управления знаниями Minerva Knowledge.

Чат-бот Chatme.ai интегрируется с платформой и работает как внешний ассистент для клиентов или внутренний помощник для сотрудников. Он дает ответы на основе знаний из Minerva Knowledge, учитывает ролевые модели, корпоративные стандарты и требования безопасности, может быть встроен в популярные мессенджеры или подключен к сайту компании в виде виджета. Такой подход позволяет автоматизировать работу с запросами, ускоряет поиск информации и сокращает время выполнения рутинных операций.

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Цифровизация

Продукты Minervasoft и Chatme.ai включены в Реестр российского ПО и могут работать как в защищенном облаке, так и на инфраструктуре заказчика. Решения полностью соответствуют требованиям импортонезависимости и корпоративной безопасности данных.

«Компании, которые комплексно внедряют менеджмент знаний, быстрее получают запланированные бизнес-эффекты: повышают качество обслуживания, снижают издержки и ускоряют обучение сотрудников. Партнерство с Chatme.ai позволит масштабировать успешные кейсы и сократить время на поиск информации до 70%», — сказал Алексей Зобнин, сооснователь Minervasoft.

«Качество данных напрямую влияет на результативность ИИ-агентов. Когда информация ведется хаотично, а документов становится слишком много, даже самые продвинутые модели не справляются. Интеграция с Minerva Knowledge делает работу со знаниями контролируемой, а результаты внедрения AI-агентов — измеримыми и предсказуемыми», — отметила Карина Салимова, Chief Customer Success Officer платформы Chatme.ai.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александра Мельникова, «Софтлайн»: Классическое IPO выгодно крупным и средним компаниям с выручкой от 10 млрд рублей

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

CNews Analytics впервые опубликовал карту российского рынка решений для унифицированных коммуникаций

ИИ ускорил подачу объявлений по продаже авто благодаря определению госномера по фото

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще