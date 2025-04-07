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Индексная книга (каталог) CNews*
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Minervasoft Пантеон Ай

Minervasoft - Пантеон Ай


07.04.2025 Minervasoft помогла ЗАО «Норси-Транс» создать единую базу знаний и сократить время поиска информации 1
24.06.2024 В России появится первая платформа по обучению менеджменту знаний 1
29.08.2023 Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Minervasoft и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 850 1
Amazon Inc - Amazon.com 3028 1
Ростелеком 9836 1
Atlassian 121 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 75 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 931 1
Совкомбанк ПАО 260 1
NanduQ - Qiwi 997 1
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5351 1
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Apple iOS 7908 1
Google Android 14161 1
Google YouTube - Видеохостинг 2783 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 315 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 518 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2078 1
Oracle Java - язык программирования 3113 1
Лавров Олег 2 1
Зобнин Алексей 6 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14202 1
Египет - Арабская Республика 1011 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11060 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29658 1
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Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 800 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48706 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8804 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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