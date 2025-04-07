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Minervasoft Пантеон Ай
Minervasoft и организации, системы, технологии, персоны:
|GitHub 850 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3028 1
|Ростелеком 9836 1
|Atlassian 121 1
|Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 75 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 931 1
|Совкомбанк ПАО 260 1
|NanduQ - Qiwi 997 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3386 1
|Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
|Лавров Олег 2 1
|Зобнин Алексей 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146977 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14202 1
|Египет - Арабская Республика 1011 1
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