Minervasoft обновила корпоративный поиск в системе управления знаниями Minerva Knowledge

Компания Minervasoft добавила модуль семантического поиска в базу знаний с ИИ-ассистентом Minerva Knowledge. Теперь пользователи могут находить информацию не только по ключевым словам, но и по смыслу запроса. Такой подход выводит работу с корпоративными знаниями на новый уровень. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

Семантический поиск встроен в существующую систему и дополняет традиционный поиск по словам. Он учитывает смысл фразы и помогает находить нужные материалы, даже если запрос написан неточно или не совпадает с формулировками в базе знаний.

В отличие от большинства решений на рынке, где поиск работает в основном по совпадению слов, обновленный поиск в Minerva Knowledge ориентирован на реальные пользовательские запросы. Система корректно обрабатывает вопросы в свободной форме и находит релевантную информацию даже при ошибках в запросе.

Обновление направлено на повышение эффективности работы сотрудников и снижение операционных затрат. Компании получают более быстрый доступ к корпоративным данным, уменьшают нагрузку на экспертов и службы поддержки, а также снижают зависимость от точности формулировок при работе с базой знаний.

Решение предназначено для среднего и крупного бизнеса, так как упрощает работу с большими объемами корпоративных данных и открывает дополнительные возможности для работы с ИИ-агентами.

«Ценность корпоративных знаний определяется тем, как быстро сотрудник может найти нужную информацию. Поэтому поиск по смыслу становится базовой функцией платформы Minerva Knowledge, — сказал Алексей Зобнин, сооснователь Minervasoft. — При этом технологии — лишь часть успеха. Чтобы сотрудники и ИИ-агенты действительно приносили пользу, знания должны быть актуальными, понятными и применимыми. Это возможно только при наличии процессов и культуры менеджмента знаний».

