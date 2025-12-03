Разделы

Minervasoft Minerva Knowledge Minerva Learn


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


03.12.2025 Minervasoft запустила аудит корпоративных знаний для эффективного внедрения ИИ-агентов 1
25.11.2025 Minervasoft и Chatme.ai объявили о сотрудничестве в области корпоративных ИИ-агентов 1
14.08.2025 Minervasoft помогает клиентам Just AI создать качественный источник знаний для ИИ 1
18.06.2025 Dodo Brands внедрила систему управления знаниями Minerva Knowledge 1
03.06.2025 Партнерство AutoFAQ и Minervasoft повысит эффективность внедрения GenAI в российских компаниях 2
14.04.2025 Minervasoft и «Системный софт» заключили партнерское соглашение 2
07.04.2025 Minervasoft помогла ЗАО «Норси-Транс» создать единую базу знаний и сократить время поиска информации 2
29.08.2023 Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Minervasoft и организации, системы, технологии, персоны:

Minervasoft - Пантеон Ай 13 5
Ростелеком 10299 1
Amazon Inc - Amazon.com 3131 1
GitHub 960 1
Норси-Транс - НТ 124 1
Atlassian 138 1
Эвотор - Evotor 206 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 231 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 170 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 39 1
Naumen - Наумен 684 1
i-Free Just AI 46 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 94 2
NanduQ - Qiwi 1004 1
Совкомбанк ПАО 285 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1290 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 52 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 440 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18041 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57235 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 748 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5601 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23110 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26056 3
Оповещение и уведомление - Notification 5367 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10116 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33963 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8432 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2027 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7588 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12290 2
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 110 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11439 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 191 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73048 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 700 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13049 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 399 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1438 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31664 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21803 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13326 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8162 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 516 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 953 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1093 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23001 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2426 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12250 1
Wiki - Вики - режим Википедии 255 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 858 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 107 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7087 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4025 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4464 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3558 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11544 1
Atlassian - Confluence 154 2
Google YouTube - Видеохостинг 2881 1
Google Android 14661 1
Apple iOS 8234 1
Linux OS 10881 1
Microsoft Office 3949 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 1
Microsoft Windows 16315 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5820 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2352 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 226 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 343 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 598 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 135 1
Lua - язык программирования 70 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 22 1
Wikipedia - Mediawiki 23 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 102 1
Ростелеком - СУЗ - Ростелеком Система управления знаниями 1 1
XWiki 7 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 1
PlantUML 3 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Notion Labs - Notion 46 1
AutoFAQ - Xplain 12 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1405 1
Зобнин Алексей 12 4
Аитова Елена 1 1
Нестеров Иван 5 1
Литвинова Татьяна 10 1
Беляев Владислав 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 156636 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45664 1
Египет - Арабская Республика 1044 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10266 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51219 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31846 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6661 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3718 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11426 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 874 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2180 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2488 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3103 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1704 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 1
Wikipedia - Википедия 584 1
