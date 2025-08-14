Разделы

Minervasoft помогает клиентам Just AI создать качественный источник знаний для ИИ

Компания Minervasoft, которая обеспечивает комплексное управление знаниями сотрудников и GenAI-агентов, подтвердила возможность интеграции системы управления знаниями Minerva Knowledge с продуктами Just AI, разработчика платформ с использованием искусственного интеллекта. Сотрудничество поможет решить ключевую проблему цифровой трансформации — низкая корректность ответов языковых моделей, и повысит эффективность проектов внедрения ИИ-агентов в российских компаниях. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

В связи с ростом интереса к интеграции современных цифровых технологий в ключевые процессы, бизнес сталкивается с рядом трудностей. Одна из них — отсутствие надежных и актуальных корпоративных баз знаний для подключения LLM (Large Language Models) и RAG (Retrieval-Augmented Generation). Информации много, она зачастую разрознена, не структурирована и быстро устаревает. Сотрудники тратят на поиск ответов до 30% рабочего времени, а внедрение инструментов проваливается из-за галлюцинаций и некорректных ответов GenAI-агентов.

Совместное решение Minervasoft и Just AI предлагает комплексный подход: от структурирования корпоративных знаний до их эффективного использования в ИИ-инструментах. Эксперты Minerva Result запускают культуру и процессы менеджмента знаний по авторской методологии, успешно примененной в десятках крупнейших компаниях — от банков до e-com, и помогают сделать Minerva Knowledge единым источником информации для сотрудников и структурированным обновляемым фундаментом для GenAI, повышая тем самым корректность его ответов до 94%.

Продукты Just AI обеспечивают эффективное применение корпоративных знаний в работе, позволяя быстро создавать и развертывать интеллектуальные системы поиска на базе RAG, подключать к ним внешние источники, такие как Minerva Knowledge, и обеспечивать автоматическую и регулярную синхронизацию данных. Это значительно упрощает и ускоряет процесс работы с информацией для пользователей.

«Потребители знаний сегодня — не только сотрудники, но и их ИИ-помощники. Наш опыт подтверждает: эффективное внедрение GenAI невозможно без упорядоченных и качественных данных. Многие компании сталкиваются с тем, что их корпоративные знания представляют собой «свалку» неактуальной, сложной и противоречивой информации. Это негативно сказывается на работе не только сотрудников, но и ИИ-сервисов. Наше партнерство с Just AI направлено на решение этой проблемы — мы обеспечиваем бизнес качественными базами знаний, которые повышают точность ответов ИИ и снижают риски неудачных внедрений», — сказал Алексей Зобнин, сооснователь Minervasoft.

«Современные RAG-системы значительно ускоряют поиск информации, но их эффективность напрямую зависит от качества данных. Интеграция с Minerva Knowledge позволяет нашим клиентам получать ответы из актуальных и структурированных источников и обеспечивает принципиально новый уровень точности ИИ-ассистентов, что особенно важно для компаний, внедряющих GenAI», — сказал Александр Шпагин, руководитель отдела по работе с клиентами и партнерами Just AI.

