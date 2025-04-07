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Minervasoft Minerva Knowledge
|07.04.2025
|Minervasoft помогла ЗАО «Норси-Транс» создать единую базу знаний и сократить время поиска информации 1
|29.08.2023
|Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 2
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