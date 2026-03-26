Minervasoft обновила совместный редактор в системе управления знаниями Minerva Knowledge

Компания Minervasoft расширила функциональность совместного редактирования в базе знаний с ИИ-ассистентом Minerva Knowledge. Новая версия редактора обеспечивает одновременную работу множества пользователей в режиме реального времени, что минимизирует риск возникновения конфликта версий и повышает прозрачность изменений. Данное обновление стало одним из ключевых этапов комплексного развития системы в рамках стратегии импортозамещения Confluence, SharePoint и других решений. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

В основу нового редактора легла технология бесшовного слияния правок, исключающая потерю данных при одновременном внесении изменений. Система автоматически фиксирует каждое действие с привязкой к конкретному пользователю. В сочетании с гибкими настройками доступа и системой оповещения о ключевых действиях, таких как удаление или публикация материалов, это позволяет компаниям полностью контролировать процесс редактирования.

В связи с отсутствием удобных инструментов совместной работы сотрудники зачастую используют Google Документы и другие сервисы. Это негативно влияет на информационную безопасность компании и повышает риск утечки данных. Продукты Minervasoft решают эту проблему: они включены в реестр российского ПО и могут работать как в защищенном облаке, так и на инфраструктуре заказчика. Решения полностью соответствуют требованиям импортонезависимости и корпоративной безопасности данных, предлагают привычный пользовательский функционал и удобный интерфейс.

«Новый редактор в Minerva Knowledge помогает значительно ускорить процессы согласования и сократить сроки выпуска продуктов. Мы минимизировали риск ошибок и обеспечили полную подотчетность каждого изменения. Это особенно важно для регулируемых отраслей и распределённых команд, где критически необходимы контроль процессов и фиксация всех изменений», — сказал Алексей Зобнин, сооснователь Minervasoft.