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Слайдер Презентации Slider AI


 

Григорий Попов, Генеральный директор, Slider "Автоматизация создания диаграмм и отчетных презентаций"  Конференция CNews 01.10.2024 | Москва "Цифровизация промышленности 2024"


13.05.2025 Merlion – официальный дистрибьютор «Слайдер Презентации» 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
22.08.2024 ИT-стартап Slider AI внедрил в свой продукт нейросетевую модель GigaChat 1
18.12.2023 В портфеле «Сиссофт» появился новый SaaS-сервис для корпоративных презентаций 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Слайдер Презентации и организации, системы, технологии, персоны:

Слайдер Презентации 11 3
8436 2
Oracle Corporation 6754 2
Diasoft - Диасофт 924 2
Salesforce.com 433 2
Microsoft Corporation 24814 1
Ростелеком 9892 1
Ростех - Автоматика Концерн 1661 1
SAP SE 5326 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
Legrand 78 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 132 1
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