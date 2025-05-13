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Слайдер Презентации Slider AI
Григорий Попов, Генеральный директор, Slider "Автоматизация создания диаграмм и отчетных презентаций" Конференция CNews 01.10.2024 | Москва "Цифровизация промышленности 2024"
Слайдер Презентации и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Григорий 23 3
|Путин Владимир 3233 1
|Путин Сергей 63 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Бойко Андрей 51 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Воробьев Александр 34 1
|Гусев Михаил 25 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Каськов Валентин 11 1
|Кривошеев Игорь 7 1
|Мальчер Леонид 10 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Анисов Ян 20 1
|Конев Павел 5 1
|Строгий Максим 9 1
|Жуйков Вячеслав 5 1
|Челидзе Джимшер 34 1
|Пиляева Анжелика 3 1
|Лавриков Илья 4 1
|Гаврин Дмитрий 3 1
|Походня Андрей 6 1
|Пильщиков Александр 3 1
|Квятковский Илья 2 1
|Козицин Вячеслав 1 1
|Петрухин Петр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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