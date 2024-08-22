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ИT-стартап Slider AI внедрил в свой продукт нейросетевую модель GigaChat

ИT-стартап Slider AI, разработчик онлайн-редактора по созданию презентаций, интегрировал в свое решение нейросетевую модель GigaChat для автоматической генерации текстов и изображений. Благодаря использованию генеративного искусственного интеллекта среднее время на создание презентации на платформе сократилось в 10 раз, с одного часа до пяти минут. За текущий год сервис, усиленный с помощью GigaChat, привлек свыше 350 тыс. новых пользователей. Об этом CNews сообщили представители Slider AI.

В Slider AI предусмотрены все необходимые инструменты, позволяющие бизнесу создавать слайды всего в несколько кликов. Можно воспользоваться готовыми дизайнерскими шаблонами, как основой для будущей презентации. В сервис интегрировано более 15 бизнес-диаграмм и графиков для визуализации численных и иных бизнес-показателей. Модуль на базе GigaChat API, программного интерфейса доступа к нейросетевой модели GigaChat, помогает создавать тексты и изображения. Кроме того, на платформе доступна аналитика просмотров отправленной презентации, благодаря которой пользователь может просмотреть сколько раз получатели открывали презентацию, и скачивали ли ее.

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бизнес

«Презентация — это один из основных языков коммуникации в современном, быстро развивающемся мире. У людей из бизнес-среды существует множество других важных задач, чем тратить время на создание материалов к переговорам или выступлениям. Мы разработали сервис, интегрировав в него GigaChat, который берет на себя существенную часть работы при подготовке слайдов и освобождает время на то, что действительно важно», — сказал Григорий Попов, генеральный директор Slider AI.

Для того, чтобы воспользоваться помощью искусственного интеллекта, достаточно на этапе подготовки слайдов ввести в диалоговом окне слово или предложение с указанием необходимой тематики, после этого нейросетевая модель подготовит структуру, текст и оформление с учетом выбранного направления. Также в процессе работы над слайдами есть возможность автоматической корректировки текста, замены картинки на аналогичную из фотобанка и добавление 3D-объектов.

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