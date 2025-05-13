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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Григорий



13.05.2025 Merlion – официальный дистрибьютор «Слайдер Презентации» 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
19.09.2024 Как не сесть после 1 января 2025 года, когда не будет выполнено импортозамещение ПО? 1
16.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
03.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
22.08.2024 ИT-стартап Slider AI внедрил в свой продукт нейросетевую модель GigaChat 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
21.06.2023 Команда VS Robotics разработала платформу для обзвона клиентов компаний малого и среднего бизнеса 1
24.01.2022 «Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений» 1
11.01.2018 «Райс» внедрила «1С:Консолидация 8 ПРОФ» в «ЕвроСибЭнерго» 1
04.07.2016 «Иркутскэнерго» ускорило подготовку отчетности с внедрением «1С:Консолидации 8» 1
25.09.2015 HP представила в Москве новые экономичные массивы All-Flash 1
05.06.2015 HP представила новые СХД HP 3PAR StoreServ на флэш-технологии 1
27.04.2015 Российский рынок СХД: в этом году 1 Гб памяти подешевеет вдвое? 1
17.04.2007 Интернет-конференция HP: ИТ-решения для современного бизнеса 1
17.04.2007 Интернет-конференция c HP: ИТ-решения для современного бизнеса 1
19.02.2004 Россия: рынок систем хранения данных опережает мировой 2
17.11.2003 Заурбек Алехин: Профессионалами ITSM становятся только при получении опыта выполнения реальных проектов 1
26.02.2003 Хорошие перспективы на рынке системной интеграции – итоги года i-Teco 2

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Попов Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Слайдер Презентации 11 9
HP Inc. 5715 6
8436 5
Diasoft - Диасофт 924 5
Microsoft Corporation 24814 4
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 10 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 232 4
Терн ГК - Tern Group 77 4
SAP SE 5326 3
Oracle Corporation 6754 3
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 171 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 3
Райс - Rise Company 24 2
Крок - Croc 1784 2
Broadcom - VMware 2404 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 209 2
Salesforce.com 433 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Dell EMC 5047 1
Cisco Systems 5148 1
Huawei 4008 1
Intel Corporation 12295 1
IBM - International Business Machines Corp 9467 1
SAS Institute 986 1
Fujitsu 2047 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 87 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 56 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 4
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 3
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 76 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 2
Русагро Группа Компаний 291 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 292 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 272 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 81 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1064 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Фора Банк 60 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 49 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - Онежский судостроительно-судоремонтный завод 2 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 141 1
En+ Group - Волгаэнерго - Волгаэнергосбыт 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 325 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1236 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 331 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1928 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 124 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2745 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 349 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
Федеральное казначейство России 1810 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 135 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 202 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 1
Правительство Челябинской области 67 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9618 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6279 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 6
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 5
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 5
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 4
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5464 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1956 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8315 4
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3293 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 4
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 319 4
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Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2967 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3127 3
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4772 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 873 3
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4676 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3023 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4609 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2243 3
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 31 3
Microsoft Windows 15870 3
Linux OS 10196 3
Microsoft Office 3807 3
НКТ - Р7-Офис 404 3
Слайдер Презентации - Slider AI 5 3
HPE 3PAR 102 2
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 2
1С:Консолидация 53 2
Microsoft Teams - MS Teams 570 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 2
Apple macOS 2104 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1722 2
Передовые технологии - RuDesktop 28 2
СалютДевайсы - GigaChat 234 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 298 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 520 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 767 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 960 1
Dell EMC VNX 42 1
SAP HANA TDI - SAP HANA Tailored Datacenter Integration 4 1
Nokia Alcatel-Lucent PSS - Photonic Service Switch 6 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 460 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 1
Hitachi TagmaStore Universal Storage Platform 14 1
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 1
HPE GreenLake 53 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple iPhone 6 4863 1
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 1
HPE ProLiant 399 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - VS ICE 1 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 206 1
OpenAI ChatGPT 388 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 1
Wiseadvice - EmplDocs 6 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 73 1
Бойко Андрей 51 4
Лавриков Илья 4 4
Федечкин Эдуард 55 3
Строгий Максим 9 3
Жуйков Вячеслав 5 3
Мендус Наталья 5 3
Хардиков Михаил 3 2
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 2
Путин Владимир 3233 2
Гаврин Дмитрий 3 2
Нерадовский Константин 18 2
Квятковский Илья 2 2
Burris Ann - Буррис Энн 5 2
Колганов Владимир 13 1
Заединов Руслан 46 1
Попов Михаил 54 1
Шакиров Шамиль 21 1
Аристархов Юрий 7 1
Алехин Заурбек 9 1
Абраменко Денис 3 1
Хайруллов Руслан 5 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Ремизов Алексей 20 1
Агапкин Аркадий 1 1
Сляднева Наталия 3 1
Савиных Мария 1 1
Егоров Даниил 23 1
Будник Иван 19 1
Сиденко Иван 2 1
Александрова Екатерина 6 1
Шадаев Максут 1041 1
Поляков Дмитрий 43 1
Алтухов Дмитрий 46 1
Чебунина Ольга 22 1
Алимханов Тимур 5 1
Данилина Марианна 24 1
Шпак Василий 237 1
Учакин Алексей 4 1
Баканов Дмитрий 32 1
Раскина Ирина 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
Нидерланды 3557 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2915 1
Земля - планета Солнечной системы 10458 1
Европа 21900 1
Азия - Азиатский регион 5606 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2991 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1518 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1610 1
Россия - ЦФО - Орловская область 331 1
Россия - ЦФО - Калужская область 997 1
Россия - УФО - Челябинская область 1264 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
Германия - Федеративная Республика 12777 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1149 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 197 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2508 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3349 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 706 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2950 3
Импортозамещение - параллельный импорт 511 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1665 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3679 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11104 2
Философия - Philosophy 458 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4120 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1480 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 741 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2795 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1262 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2982 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4113 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2331 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1354 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3230 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 663 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5575 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6084 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2195 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 459 1
Английский язык 6729 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2494 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7286 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 3
IDC - International Data Corporation 4917 1
РАН - Российская академия наук 1923 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
1С:Проект года 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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