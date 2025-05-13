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Попов Григорий
Попов Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Бойко Андрей 51 4
|Лавриков Илья 4 4
|Федечкин Эдуард 55 3
|Строгий Максим 9 3
|Жуйков Вячеслав 5 3
|Мендус Наталья 5 3
|Хардиков Михаил 3 2
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 2
|Путин Владимир 3233 2
|Гаврин Дмитрий 3 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Квятковский Илья 2 2
|Burris Ann - Буррис Энн 5 2
|Колганов Владимир 13 1
|Заединов Руслан 46 1
|Попов Михаил 54 1
|Шакиров Шамиль 21 1
|Аристархов Юрий 7 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Абраменко Денис 3 1
|Хайруллов Руслан 5 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Ремизов Алексей 20 1
|Агапкин Аркадий 1 1
|Сляднева Наталия 3 1
|Савиных Мария 1 1
|Егоров Даниил 23 1
|Будник Иван 19 1
|Сиденко Иван 2 1
|Александрова Екатерина 6 1
|Шадаев Максут 1041 1
|Поляков Дмитрий 43 1
|Алтухов Дмитрий 46 1
|Чебунина Ольга 22 1
|Алимханов Тимур 5 1
|Данилина Марианна 24 1
|Шпак Василий 237 1
|Учакин Алексей 4 1
|Баканов Дмитрий 32 1
|Раскина Ирина 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 3
|IDC - International Data Corporation 4917 1
|РАН - Российская академия наук 1923 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 182 1
|Государственный Русский музей 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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