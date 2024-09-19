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Импортонезависимость
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Как не сесть после 1 января 2025 года, когда не будет выполнено импортозамещение ПО?

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Итак, согласно принятому указу президента России Владимира Путина от 30 марта 2022 года №166, до 1 января 2025 г. компании будут обязаны полностью перейти на отечественные операционные системы, средства виртуализации, офисное ПО и базовые средства защиты.

Как выполнить эту непростую задачу в условиях кадрового голода в ИТ-сфере, дефицита российских аналогов ПО и особенностях российского менталитета, разберем в статье.

Для начала давайте проясним, что невыполнение требований закона может привести к серьезным последствиям – вплоть до уголовной ответственности.

Григорий Попов, генеральный директор ООО «Слайдер Презентации»:

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Цифровизация

На мой взгляд установленные сроки выглядят вполне достижимыми, при соблюдении ряда условий, таких, например, как своевременный анализ аналогов отечественных ПО, изучение их функциональности, а также возможностей интеграции с другими системами. Переход на новое ПО может занять некоторое время, поэтому начинать этот процесс нужно уже сейчас. Если говорить про наш опыт, то процесс перехода в среднем занимает от 6 до 12 месяцев в зависимости от объема закупки и политики службы безопасности. Также необходимо учесть, что на обучение сотрудников работе с новым ПО и обеспечением технической поддержки потребуются временные затраты, это тоже нужно закладывать в процесс перехода. Ряд наших пользователей уже находятся на стадии апробации ПО и в ближайшие месяцы планируют осуществить полный переход от зарубежного аналога – Think Cell, на наше решение. Мы со своей стороны оказываем полную тех поддержку пользователям в период перехода».

Разберем, какие существуют основные пункты успешного перехода, как избежать санкций и осуществить все работы плавно и вовремя:

  1. Не откладывайте переход на последний день. Во-первых, это выйдет дороже, нежели запланировать работы заранее. При приближении заветной даты Х и повышению спроса, неизбежно произойдет повышение цен на услуги компаний-подрядчиков. И, как итог, сам переход выйдет и дорогим, и рискованным. Если говорить про наш опыт, то как правило при переходе с иностранного ПО, будущий пользователь проходит следующие стадии:
    • получение демоверсии продукта
    • роведение переговоров и обсуждение коммерческих вопросов
    • демонстрация продукта (ВКС), ответы на вопросы
    • апробация решения
    • согласование сделки
    • подписание документов
    • оплата
  2. Проанализируйте аналоги в Реестре отечественного ПО, например, на площадке reestr.digital.gov.ru.
  3. Проанализируйте совместимость отечественного ПО здесь catalog.arppsoft.ru/replacement_list.
  4. Не используйте нелицензированное ПО.
  5. Не используйте параллельный импорт – при отзыве лицензий иностранные компании не осуществляют возврат средств. В нашей практике был случай, при котором компания трижды осуществляла закупку по параллельному импорту лицензий ПО Think CEll, и трижды у них отзывали лицензии без возврата уплаченных средств. Санкции будут только усиливаться, так, например, корпорация Microsoft с 16 мая этого года уже начала отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов.
  6. Опишите бизнес-процессы детально и последовательно – здесь возможно вскроются продукты, которые уже неактуальны и не используются в работе. Соответственно и замена не потребуется. А это опять же важно для экономии как временных, так и денежных ресурсов в процессе перехода.

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