Как не сесть после 1 января 2025 года, когда не будет выполнено импортозамещение ПО?

Итак, согласно принятому указу президента России Владимира Путина от 30 марта 2022 года №166, до 1 января 2025 г. компании будут обязаны полностью перейти на отечественные операционные системы, средства виртуализации, офисное ПО и базовые средства защиты.

Как выполнить эту непростую задачу в условиях кадрового голода в ИТ-сфере, дефицита российских аналогов ПО и особенностях российского менталитета, разберем в статье.

Для начала давайте проясним, что невыполнение требований закона может привести к серьезным последствиям – вплоть до уголовной ответственности.

Григорий Попов, генеральный директор ООО «Слайдер Презентации»:

На мой взгляд установленные сроки выглядят вполне достижимыми, при соблюдении ряда условий, таких, например, как своевременный анализ аналогов отечественных ПО, изучение их функциональности, а также возможностей интеграции с другими системами. Переход на новое ПО может занять некоторое время, поэтому начинать этот процесс нужно уже сейчас. Если говорить про наш опыт, то процесс перехода в среднем занимает от 6 до 12 месяцев в зависимости от объема закупки и политики службы безопасности. Также необходимо учесть, что на обучение сотрудников работе с новым ПО и обеспечением технической поддержки потребуются временные затраты, это тоже нужно закладывать в процесс перехода. Ряд наших пользователей уже находятся на стадии апробации ПО и в ближайшие месяцы планируют осуществить полный переход от зарубежного аналога – Think Cell, на наше решение. Мы со своей стороны оказываем полную тех поддержку пользователям в период перехода».

Разберем, какие существуют основные пункты успешного перехода, как избежать санкций и осуществить все работы плавно и вовремя: