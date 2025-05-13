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Индексная книга (каталог) CNews*
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Слайдер Презентации



13.05.2025 Merlion – официальный дистрибьютор «Слайдер Презентации» 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
19.09.2024 Как не сесть после 1 января 2025 года, когда не будет выполнено импортозамещение ПО? 2
16.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
03.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
18.12.2023 В портфеле «Сиссофт» появился новый SaaS-сервис для корпоративных презентаций 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Слайдер Презентации и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 924 5
Терн ГК - Tern Group 77 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 232 4
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 10 4
8436 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 3
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 171 3
SAP SE 5326 2
Microsoft Corporation 24814 2
Oracle Corporation 6754 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 2
Salesforce.com 433 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 209 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 1
Ростелеком 9892 1
Ростех - Автоматика Концерн 1661 1
Broadcom - VMware 2404 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
Legrand 78 1
TeamViewer 125 1
Цифра ГК 2467 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 132 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 223 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
UseTech - Юзтех Интеграция 53 1
Google LLC 11932 1
Snowflake 19 1
Luxms 85 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 87 1
Connectome.ai 4 1
Canva 19 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 56 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 278 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 181 1
Системы и Технологии ГК 102 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 142 1
Технологии скоринга 7 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 4
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 3
Русагро Группа Компаний 291 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 292 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 2
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1064 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 49 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 141 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 1
Фора Банк 60 1
Unsplash 977 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - Онежский судостроительно-судоремонтный завод 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 349 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2745 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1928 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 325 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1236 1
Федеральное казначейство России 1810 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 331 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 135 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 27 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 124 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 1
Правительство Челябинской области 67 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 180 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6438 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6279 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 4
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 124 4
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 319 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10375 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3293 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4609 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3023 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8315 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2243 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3161 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1956 3
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 569 3
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 127 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4062 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5464 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5641 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4676 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3268 2
Think Cell 6 5
Microsoft Office 3807 4
Microsoft Windows 15870 3
Linux OS 10196 3
НКТ - Р7-Офис 404 3
Слайдер Презентации - Slider AI 5 3
Apple macOS 2104 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 520 2
Microsoft Teams - MS Teams 570 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 767 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 298 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1722 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 2
Передовые технологии - RuDesktop 28 2
Google Android 14221 1
Apple iOS 7944 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 142 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1034 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 596 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1676 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2100 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4659 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 596 1
1С:ERP Управление предприятием 591 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 243 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
SAP Ariba 297 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 62 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 168 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 159 1
Microsoft Office Excel 1219 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2316 1
Yandex DataLens 42 1
Microsoft Office 2019 18 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 1
Попов Григорий 23 9
Бойко Андрей 51 4
Воробьев Александр 34 4
Чебунина Ольга 22 4
Строгий Максим 9 4
Лавриков Илья 4 4
Федечкин Эдуард 55 3
Кривошеев Игорь 7 3
Жуйков Вячеслав 5 3
Мендус Наталья 5 3
Путин Владимир 3233 2
Алтухов Дмитрий 46 2
Нерадовский Константин 18 2
Анисов Ян 20 2
Пиляева Анжелика 3 2
Гаврин Дмитрий 3 2
Квятковский Илья 2 2
Данилина Марианна 24 1
Путин Сергей 63 1
Шадаев Максут 1041 1
Лысенко Эдуард 310 1
Матвеева Татьяна 105 1
Кирюшин Сергей 85 1
Терещенко Денис 88 1
Слышкин Василий 129 1
Хайруллин Айрат 105 1
Ципорин Павел 102 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Егоров Даниил 23 1
Печенин Алексей 18 1
Петрушин Андрей 110 1
Шпак Василий 237 1
Александрова Екатерина 6 1
Павлов Максим 8 1
Немкин Антон 40 1
Поляков Дмитрий 43 1
Разумовский Дмитрий 122 1
Федоров Дмитрий 23 1
Шальнов Олег 20 1
Кабаков Ярослав 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2991 1
Германия - Федеративная Республика 12777 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1610 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1149 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1518 1
Россия - ЦФО - Калужская область 997 1
Россия - УФО - Челябинская область 1264 1
Россия - ЦФО - Орловская область 331 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 197 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2508 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 706 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3349 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1354 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2950 3
Импортозамещение - параллельный импорт 511 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4113 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1262 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2982 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 2
Энергетика - Energy - Energetically 5211 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3539 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7624 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 773 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 435 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3500 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
Экономический эффект 1103 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2331 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1335 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 164 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11104 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5738 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1632 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8197 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1943 1
Зоология - наука о животных 2687 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4120 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 260 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 4
РАН - Российская академия наук 1923 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 182 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 1
Государственный Русский музей 48 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 8
1С:Проект года 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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