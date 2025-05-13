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Слайдер Презентации
Слайдер Презентации и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 180 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|Попов Григорий 23 9
|Бойко Андрей 51 4
|Воробьев Александр 34 4
|Чебунина Ольга 22 4
|Строгий Максим 9 4
|Лавриков Илья 4 4
|Федечкин Эдуард 55 3
|Кривошеев Игорь 7 3
|Жуйков Вячеслав 5 3
|Мендус Наталья 5 3
|Путин Владимир 3233 2
|Алтухов Дмитрий 46 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Анисов Ян 20 2
|Пиляева Анжелика 3 2
|Гаврин Дмитрий 3 2
|Квятковский Илья 2 2
|Данилина Марианна 24 1
|Путин Сергей 63 1
|Шадаев Максут 1041 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Кирюшин Сергей 85 1
|Терещенко Денис 88 1
|Слышкин Василий 129 1
|Хайруллин Айрат 105 1
|Ципорин Павел 102 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Егоров Даниил 23 1
|Печенин Алексей 18 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Шпак Василий 237 1
|Александрова Екатерина 6 1
|Павлов Максим 8 1
|Немкин Антон 40 1
|Поляков Дмитрий 43 1
|Разумовский Дмитрий 122 1
|Федоров Дмитрий 23 1
|Шальнов Олег 20 1
|Кабаков Ярослав 61 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 4
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