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Motivity

Motivity

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Никита Остапчук назначен на должность CPO «Нетмонет» 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Motivity и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5330 1
8487 1
Oracle Corporation 6759 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2063 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2255 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21825 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24849 1
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SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 782 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11888 1
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UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2578 1
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Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 1
НКТ - Р7-Офис 410 1
SAP Ariba 298 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 169 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 164 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 1
Yandex DataLens 44 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 305 1
Microsoft Office 2019 18 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 211 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1764 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Logstash 8 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 77 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1334 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greenplum DB - Pivotal Greenplum Database 18 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 20 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 113 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Axelot SCM 6 1
Think Cell 6 1
Слайдер Презентации - Slider AI 5 1
Manticore Search 2 1
Клевер Системс - Конвертум - Convertum 2 1
Бойко Андрей 52 1
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Гусев Михаил 25 1
Кривошеев Игорь 7 1
Мальчер Леонид 12 1
Нерадовский Константин 18 1
Строгий Максим 9 1
Жуйков Вячеслав 5 1
Лавриков Илья 4 1
Гаврин Дмитрий 3 1
Пильщиков Александр 3 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149053 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4039 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9087 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5930 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2544 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 785 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19234 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24800 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1357 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 171 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52603 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2999 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 713 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49242 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3373 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8227 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 261 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2973 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2066 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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