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Motivity
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|Никита Остапчук назначен на должность CPO «Нетмонет» 1
|14.10.2024
|Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
Motivity и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4397 1
|Правительство Челябинской области 67 1
|Бойко Андрей 52 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Воробьев Александр 34 1
|Попов Григорий 23 1
|Гусев Михаил 25 1
|Кривошеев Игорь 7 1
|Мальчер Леонид 12 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Строгий Максим 9 1
|Жуйков Вячеслав 5 1
|Лавриков Илья 4 1
|Гаврин Дмитрий 3 1
|Пильщиков Александр 3 1
|Квятковский Илья 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149053 1
|Германия - Федеративная Республика 12785 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1278 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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