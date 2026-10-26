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Diasoft Digital Q Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов Цифровая омниканальная платформа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.10.2026
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«Диасофт» представил новую версию «Аналитического центра» в Digital Q.Reporting с расширенными возможностями автоматизации управления данными
» обновила продукт «Аналитический центр» и представила его новую версию. Он входит в состав решения Digital Q.Reporting и предназначен для организации управления жизненным циклом данных. «Анали
|12.10.2026
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«Диасофт» стал лидером рейтинга российских low-code-платформ с искусственным интеллектом по версии CNews
Экосистема разработки Digital Q от компании «Диасофт» заняла первое место в рейтинге российских low-code платформ с
|08.10.2026
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«Диасофт» представил российскую экосистему ИИ-разработки для крупных корпораций
Компания «Диасофт» представила новую ИИ-версию экосистемы для команд разработки – AI-Driven Digital Q. В ее основе – трехконтурная модель ИИ-разработки: Контур обнаружения (Discovery Lo
|24.09.2026
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«Диасофт» связал архитектурное проектирование и генерацию кода в Digital Q
Компания «Диасофт» выпустила новый редактор логических схем в Digital Q.Archer – платформе проектирования бэкенда в экосистеме разработки Digital Q.
|16.09.2026
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«Диасофт» добавил ИИ-функции и интеграцию с «1С» в «Каталог метаданных»
ширила функциональность продукта «Каталог метаданных», входящего в состав решения «Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory). В обновленной версии появились автоматическое заполнение бизнес-глосс
|09.09.2026
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В Digital Q.Agents появился ИИ-секретарь для протоколирования и анализа встреч
Компания «Диасофт» реализовала на платформе Digital Q.Agents ИИ-агента-секретаря, который подключается к онлайн-встречам вместе с участни
|02.09.2026
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Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» обновил ИИ-агента: визуальные правки дашбордов без доступа к данным
«Диасофт» представил обновленные возможности ИИ-агента платформы Digital Q.Sensor BI: теперь он может вносить правки в готовый дашборд, ориентируясь в том чис
|01.09.2026
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СУБД Digital Q.DataBase теперь можно быстро развернуть из готового Docker-образа
Компания «Диасофт» расширила возможности СУБД Digital Q.DataBase. Для всех поддерживаемых операционных систем реализована сборка Docker-обр
|31.08.2026
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«Диасофт» автоматизировал переводы ценных бумаг клиента между его счетами в разных депозитариях по новым правилам
Компания «Диасофт» расширила возможности своих решений «Брокерское обслуживание» (Digital Q.Brokerage) и «Депозитарий» (Digital Q.Custody) для брокеров и депозитариев, реализо
|28.08.2026
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Orion Soft и «Диасофт» подтвердили совместимость Nova Container Platform и Digital Q.Integration
или совместное тестирование ИТ-решений. Компании подтвердили совместимость интеграционной платформы Digital Q.Integration с Kubernetes-платформой Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили
|27.08.2026
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«Диасофт» расширил возможности Digital Q.Security и представил навык для ИИ-агентов, позволяющий выполнять умное администрирование модуля аутентификации
Компания «Диасофт» расширила возможности решения Digital Q.Security и добавила навык для настройки аутентификации через ИИ-агентов. Это ускоря
|26.08.2026
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ИИ-агенты в Digital Q.BPM ускорят разработку бизнес-процессов
ИТ-специалисты «Диасофт» добавили ИИ-агентов в Digital Q.BPM, предназначенную для проектирования, автоматизации и исполнения бизнес-процессо
|24.08.2026
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Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений
Что такое Digital Q.AppServer Digital Q.AppServer — российская платформа управления серверами пр
|20.08.2026
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«Диасофт» интегрировала ИИ-ассистентов в решение для управления проектами Digital Q.PM
Компания «Диасофт» развивает применение ИИ-ассистентов в решении для управления проектами Digital Q.PM. ИИ-ассистенты помогают автоматизировать планирование, распределение ресурсов, м
|18.08.2026
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«Хоулмонт» и «Диасофт» подтвердили совместимость своих решений
азработчик корпоративных и системных ИТ-решений, подтвердили совместимость платформы OpenBPM и СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». В ходе испытаний специали
|12.08.2026
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«Диасофт» расширила возможности Digital Q.DFA для выпуска новых финансовых инструментов и цифровой идентификации участников
Компания «Диасофт» выпустила обновление решения «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA). Оно поможет операторам информационных систем решать одновременно несколько за
|11.08.2026
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«Диасофт» представила новую лицензионную политику СУБД Digital Q.DataBase
С 1 сентября 2026 г. компания «Диасофт» переходит на новую лицензионную политику СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщил представитель компании. Разработана линейка лицензи
|10.08.2026
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В Digital Q.PM компании «Диасофт» появился оптимизатор ресурсов для управления загрузкой проектных команд
возможности продукта «Ресурсное планирование», входящего в состав решения для управления проектами Digital Q.PM. Новые функции помогают организациям более эффективно управлять загрузкой ресурс
|30.07.2026
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«Диасофт» и PST подтвердили совместимость СУБД Digital Q.DataBase и цифровой платформы SmartWay
совместимость. По его итогам подтверждена стабильность, производительность и полная готовность СУБД Digital Q.DataBase и платформы SmartWay к совместной промышленной эксплуатации в контурах кру
|28.07.2026
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Интеграционное решение «Плюс7 ФормИТ» получило сертификат совместимости с СУБД Digital.Q.DataBase
ршили тестирование и подтвердили полную совместимость интеграционного решения «Плюс7 ФормИТ» с СУБД Digital Q.DataBase. Результаты испытаний закреплены сертификатом. Об этом CNews сообщили пред
|27.07.2026
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«Диасофт» поддержал возможность подключения ИИ-агентов и запуска внешних бизнес-процессов при согласовании документов в Digital Q.EDMS
Компания «Диасофт» расширила функциональность системы электронного документооборота (СЭД) Digital Q.EDMS. Решение позволяет автоматизировать согласование документов в компании с помощ
|22.07.2026
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«Диасофт» и «АйДи – Технологии управления» подтвердили совместимость Digital Q.DataBase и Documino
СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» и платформа электронного документооборота Documino, разработа
|20.07.2026
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«Диасофт» расширяет возможности управления продажами в Digital Q.CRM: мультиворонки, глубокая аналитика и ИИ
ния «Диасофт» развивает продукт «Управление продажами» в составе импортонезависимой CRM-платформы – Digital Q.CRM. Теперь в дополнение к расширенной работе с лидами продукт обеспечивает гибкую
|17.07.2026
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«Диасофт» и HostVM подтвердили технологическую совместимость СУБД Digital Q.DataBase и платформы виртуализации VDI
ерии испытаний, подтверждающих корректную совместную работу системы управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase и платформы виртуализации рабочих мест HostVM VDI. Результаты тестирования
|16.07.2026
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Подтверждена совместимость СУБД Digital Q.DataBase и СРК «Кибер Бэкап»
«Диасофт» подтвердили совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и российской СУБД Digital Q.DataBase. Совместные испытания включали сценарии полного резервного копирования и в
|14.07.2026
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«Диасофт» открыл бесплатный доступ к платформе Digital Q.MessageBroker
Компания «Диасофт» объявил об открытии доступа к базовому дистрибутиву платформы Digital Q.MessageBroker, предназначенной для организации асинхронного обмена данными между пр
|07.07.2026
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Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД-полиглотом от «Диасофт»
На основе платформы Directum RX и СУБД Digital Q.DataBase можно создать импортозамещенную ИТ-инфраструктуру для управления документа
|06.07.2026
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Digital Q.DataBase от «Диасофт» получила обновленную архитектуру и полноценный аналог службы отчетов SSRS
Компания «Диасофт» выпустила обновление импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. Ключевыми особенностями нового релиза стали переход на модульную архитект
|03.07.2026
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«Диасофт» добавила реестр инфраструктуры в платформу Digital Q.DevOps
Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей Digital Q.DevOps. В платформу добавлен реестр инфраструктуры для централизованного управления
|29.06.2026
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«Диасофт» и «Парус» подтвердили совместимость своих систем
ьности и управления производством, успешно завершили испытания совместимости системы «Парус» и СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Испытания подтвердили ста
|23.06.2026
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«Ozon Банк» и «Диасофт» реализовали проект по ЦФА за рекордные четыре месяца
нформационной системы (ОИС) «Ozon Банка». Для этой цели в банке были развернуты решения «Блокчейн» (Digital Q.Blockchain) и «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) от «Диасофт». Со старта
|23.06.2026
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«Диасофт» интегрировал ИИ-помощника в Digital Q.AppServer для интеллектуального управления серверами приложений
Компания «Диасофт» совершенствует решение Digital Q.AppServer, объединяющее в себе серверы приложений на базе Apache TomEE и WildFly. О
|18.06.2026
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В Digital Q.MessageBroker от «Диасофт» добавлен мониторинг стенда
Специалисты «Диасофт» добавили в платформу Digital Q.MessageBroker мониторинг стенда, предназначенный для контроля работоспособности все
|17.06.2026
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«Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events
шорт-листов тоже были автоматизированы. Админ-панель для организаторов На основе решения «Диасофт» Digital Q.Events была разработана единая панель администрирования для организаторов конференц
|16.06.2026
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Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения
инструмент для управленческих решений. От разрозненных данных к единой картине Ключевая особенность Digital Q.Sensor BI заключается в ее универсальности. Платформа подходит для визуализации люб
|16.06.2026
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Digital Q.DevOps от «Диасофт» упрощает поставку приложений с помощью Helm-чартов и Helmfile
Компания «Диасофт» расширила возможности платформы Digital Q.DevOps, входящей в состав экосистемы low-code разработки программного обеспечения <
|10.06.2026
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Подтверждена совместимость ОС «Альт Сервер» с СУБД Digital Q.DataBase
й, подтвердили совместимость операционной системы «Альт Сервер» с системой управления базами данных Digital Q.DataBase. Корректность работы подтверждена двусторонним сертификатом совместимости.
|04.06.2026
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«Диасофт» выпустил AI-driven версию экосистемы Digital Q для конвейерного производства программных продуктов
Компания «Диасофт» представила обновленную AI-driven версию экосистемы Digital Q для разработчиков. Инструментарий дает возможность собственникам крупного бизнеса,
|28.05.2026
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«Диасофт» обновил платформу Digital Q.Palette до 21 версии Angular
мпания «Диасофт» провела обновление версий базовых фреймворков платформы проектирования интерфейсов Digital Q.Palette. Обновление до 21 версии Angular стало важным этапом развития Digital Q<
|21.05.2026
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«Диасофт» расширила демостенд Digital Q платформой визуализации данных Digital Q.Sensor BI
Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей демостенда экосистемы low-code-разработки Digital Q. На стенде доступна аналитическая платформа Digital Q.Sensor BI, это позволя
Diasoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 152 28
|Сахаров Александр 94 23
|Татаринов Алексей 18 17
|Гребенщиков Дмитрий 39 15
|Маркелов Никита 14 12
|Сентябрев Евгений 13 9
|Шабанин Игорь 11 8
|Старов Дмитрий 9 8
|Шуйков Илья 9 8
|Жуйков Андрей 8 7
|Добриднюк Сергей 15 7
|Тиханов Кирилл 8 7
|Овчинников Виктор 9 7
|Петров Илья 13 7
|Грачев Дмитрий 11 6
|Воробьев Сергей 23 6
|Борочкин Андрей 7 6
|Оржевская Наталия 10 6
|Курочкин Алексей 17 6
|Лисицын Андрей 8 6
|Виссарионов Илья 8 6
|Балев Александр 7 6
|Селезнев Максим 9 5
|Черных Екатерина 7 5
|Глухов Иван 35 5
|Ширяева Ольга 7 5
|Симаков Андрей 6 5
|Кокурин Константин 7 5
|Тимощук Денис 7 5
|Ефимов Алексей 15 4
|Макаревич Николай 13 4
|Шельпяков Максим 6 4
|Генцис Александр 20 4
|Бакулин Александр 33 4
|Калинич Борис 11 4
|Лесных Алексей 7 4
|Васильев Максим 31 4
|Рощупкин Сергей 4 4
|Герасимов Дмитрий 6 4
|Лебедев Михаил 72 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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