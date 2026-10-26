Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

Diasoft Digital Q Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов Цифровая омниканальная платформа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.10.2026 «Диасофт» представил новую версию «Аналитического центра» в Digital Q.Reporting с расширенными возможностями автоматизации управления данными

» обновила продукт «Аналитический центр» и представила его новую версию. Он входит в состав решения Digital Q.Reporting и предназначен для организации управления жизненным циклом данных. «Анали
12.10.2026 «Диасофт» стал лидером рейтинга российских low-code-платформ с искусственным интеллектом по версии CNews

Экосистема разработки Digital Q от компании «Диасофт» заняла первое место в рейтинге российских low-code платформ с
08.10.2026 «Диасофт» представил российскую экосистему ИИ-разработки для крупных корпораций

Компания «Диасофт» представила новую ИИ-версию экосистемы для команд разработки – AI-Driven Digital Q. В ее основе – трехконтурная модель ИИ-разработки: Контур обнаружения (Discovery Lo
24.09.2026 «Диасофт» связал архитектурное проектирование и генерацию кода в Digital Q

Компания «Диасофт» выпустила новый редактор логических схем в Digital Q.Archer – платформе проектирования бэкенда в экосистеме разработки Digital Q.
16.09.2026 «Диасофт» добавил ИИ-функции и интеграцию с «1С» в «Каталог метаданных»

ширила функциональность продукта «Каталог метаданных», входящего в состав решения «Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory). В обновленной версии появились автоматическое заполнение бизнес-глосс
09.09.2026 В Digital Q.Agents появился ИИ-секретарь для протоколирования и анализа встреч

Компания «Диасофт» реализовала на платформе Digital Q.Agents ИИ-агента-секретаря, который подключается к онлайн-встречам вместе с участни
02.09.2026 Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» обновил ИИ-агента: визуальные правки дашбордов без доступа к данным

«Диасофт» представил обновленные возможности ИИ-агента платформы Digital Q.Sensor BI: теперь он может вносить правки в готовый дашборд, ориентируясь в том чис
01.09.2026 СУБД Digital Q.DataBase теперь можно быстро развернуть из готового Docker-образа

Компания «Диасофт» расширила возможности СУБД Digital Q.DataBase. Для всех поддерживаемых операционных систем реализована сборка Docker-обр
31.08.2026 «Диасофт» автоматизировал переводы ценных бумаг клиента между его счетами в разных депозитариях по новым правилам

Компания «Диасофт» расширила возможности своих решений «Брокерское обслуживание» (Digital Q.Brokerage) и «Депозитарий» (Digital Q.Custody) для брокеров и депозитариев, реализо
28.08.2026 Orion Soft и «Диасофт» подтвердили совместимость Nova Container Platform и Digital Q.Integration

или совместное тестирование ИТ-решений. Компании подтвердили совместимость интеграционной платформы Digital Q.Integration с Kubernetes-платформой Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили
27.08.2026 «Диасофт» расширил возможности Digital Q.Security и представил навык для ИИ-агентов, позволяющий выполнять умное администрирование модуля аутентификации

Компания «Диасофт» расширила возможности решения Digital Q.Security и добавила навык для настройки аутентификации через ИИ-агентов. Это ускоря
26.08.2026 ИИ-агенты в Digital Q.BPM ускорят разработку бизнес-процессов

ИТ-специалисты «Диасофт» добавили ИИ-агентов в Digital Q.BPM, предназначенную для проектирования, автоматизации и исполнения бизнес-процессо
24.08.2026 Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

Что такое Digital Q.AppServer Digital Q.AppServer — российская платформа управления серверами пр
20.08.2026 «Диасофт» интегрировала ИИ-ассистентов в решение для управления проектами Digital Q.PM

Компания «Диасофт» развивает применение ИИ-ассистентов в решении для управления проектами Digital Q.PM. ИИ-ассистенты помогают автоматизировать планирование, распределение ресурсов, м
18.08.2026 «Хоулмонт» и «Диасофт» подтвердили совместимость своих решений

азработчик корпоративных и системных ИТ-решений, подтвердили совместимость платформы OpenBPM и СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». В ходе испытаний специали
12.08.2026 «Диасофт» расширила возможности Digital Q.DFA для выпуска новых финансовых инструментов и цифровой идентификации участников

Компания «Диасофт» выпустила обновление решения «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA). Оно поможет операторам информационных систем решать одновременно несколько за
11.08.2026 «Диасофт» представила новую лицензионную политику СУБД Digital Q.DataBase

С 1 сентября 2026 г. компания «Диасофт» переходит на новую лицензионную политику СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщил представитель компании. Разработана линейка лицензи
10.08.2026 В Digital Q.PM компании «Диасофт» появился оптимизатор ресурсов для управления загрузкой проектных команд

возможности продукта «Ресурсное планирование», входящего в состав решения для управления проектами Digital Q.PM. Новые функции помогают организациям более эффективно управлять загрузкой ресурс
30.07.2026 «Диасофт» и PST подтвердили совместимость СУБД Digital Q.DataBase и цифровой платформы SmartWay

совместимость. По его итогам подтверждена стабильность, производительность и полная готовность СУБД Digital Q.DataBase и платформы SmartWay к совместной промышленной эксплуатации в контурах кру
28.07.2026 Интеграционное решение «Плюс7 ФормИТ» получило сертификат совместимости с СУБД Digital.Q.DataBase

ршили тестирование и подтвердили полную совместимость интеграционного решения «Плюс7 ФормИТ» с СУБД Digital Q.DataBase. Результаты испытаний закреплены сертификатом. Об этом CNews сообщили пред
27.07.2026 «Диасофт» поддержал возможность подключения ИИ-агентов и запуска внешних бизнес-процессов при согласовании документов в Digital Q.EDMS

Компания «Диасофт» расширила функциональность системы электронного документооборота (СЭД) Digital Q.EDMS. Решение позволяет автоматизировать согласование документов в компании с помощ
22.07.2026 «Диасофт» и «АйДи – Технологии управления» подтвердили совместимость Digital Q.DataBase и Documino

СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» и платформа электронного документооборота Documino, разработа
20.07.2026 «Диасофт» расширяет возможности управления продажами в Digital Q.CRM: мультиворонки, глубокая аналитика и ИИ

ния «Диасофт» развивает продукт «Управление продажами» в составе импортонезависимой CRM-платформы – Digital Q.CRM. Теперь в дополнение к расширенной работе с лидами продукт обеспечивает гибкую

17.07.2026 «Диасофт» и HostVM подтвердили технологическую совместимость СУБД Digital Q.DataBase и платформы виртуализации VDI

ерии испытаний, подтверждающих корректную совместную работу системы управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase и платформы виртуализации рабочих мест HostVM VDI. Результаты тестирования
16.07.2026 Подтверждена совместимость СУБД Digital Q.DataBase и СРК «Кибер Бэкап»

«Диасофт» подтвердили совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и российской СУБД Digital Q.DataBase. Совместные испытания включали сценарии полного резервного копирования и в
14.07.2026 «Диасофт» открыл бесплатный доступ к платформе Digital Q.MessageBroker

Компания «Диасофт» объявил об открытии доступа к базовому дистрибутиву платформы Digital Q.MessageBroker, предназначенной для организации асинхронного обмена данными между пр
07.07.2026 Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД-полиглотом от «Диасофт»

На основе платформы Directum RX и СУБД Digital Q.DataBase можно создать импортозамещенную ИТ-инфраструктуру для управления документа
06.07.2026 Digital Q.DataBase от «Диасофт» получила обновленную архитектуру и полноценный аналог службы отчетов SSRS

Компания «Диасофт» выпустила обновление импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. Ключевыми особенностями нового релиза стали переход на модульную архитект
03.07.2026 «Диасофт» добавила реестр инфраструктуры в платформу Digital Q.DevOps

Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей Digital Q.DevOps. В платформу добавлен реестр инфраструктуры для централизованного управления
29.06.2026 «Диасофт» и «Парус» подтвердили совместимость своих систем

ьности и управления производством, успешно завершили испытания совместимости системы «Парус» и СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Испытания подтвердили ста
23.06.2026 «Ozon Банк» и «Диасофт» реализовали проект по ЦФА за рекордные четыре месяца

нформационной системы (ОИС) «Ozon Банка». Для этой цели в банке были развернуты решения «Блокчейн» (Digital Q.Blockchain) и «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) от «Диасофт». Со старта

23.06.2026 «Диасофт» интегрировал ИИ-помощника в Digital Q.AppServer для интеллектуального управления серверами приложений

Компания «Диасофт» совершенствует решение Digital Q.AppServer, объединяющее в себе серверы приложений на базе Apache TomEE и WildFly. О
18.06.2026 В Digital Q.MessageBroker от «Диасофт» добавлен мониторинг стенда

Специалисты «Диасофт» добавили в платформу Digital Q.MessageBroker мониторинг стенда, предназначенный для контроля работоспособности все
17.06.2026 «Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events

шорт-листов тоже были автоматизированы. Админ-панель для организаторов На основе решения «Диасофт» Digital Q.Events была разработана единая панель администрирования для организаторов конференц
16.06.2026 Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

инструмент для управленческих решений. От разрозненных данных к единой картине Ключевая особенность Digital Q.Sensor BI заключается в ее универсальности. Платформа подходит для визуализации люб
16.06.2026 Digital Q.DevOps от «Диасофт» упрощает поставку приложений с помощью Helm-чартов и Helmfile

Компания «Диасофт» расширила возможности платформы Digital Q.DevOps, входящей в состав экосистемы low-code разработки программного обеспечения <
10.06.2026 Подтверждена совместимость ОС «Альт Сервер» с СУБД Digital Q.DataBase

й, подтвердили совместимость операционной системы «Альт Сервер» с системой управления базами данных Digital Q.DataBase. Корректность работы подтверждена двусторонним сертификатом совместимости.
04.06.2026 «Диасофт» выпустил AI-driven версию экосистемы Digital Q для конвейерного производства программных продуктов

Компания «Диасофт» представила обновленную AI-driven версию экосистемы Digital Q для разработчиков. Инструментарий дает возможность собственникам крупного бизнеса,

28.05.2026 «Диасофт» обновил платформу Digital Q.Palette до 21 версии Angular

мпания «Диасофт» провела обновление версий базовых фреймворков платформы проектирования интерфейсов Digital Q.Palette. Обновление до 21 версии Angular стало важным этапом развития Digital Q<
21.05.2026 «Диасофт» расширила демостенд Digital Q платформой визуализации данных Digital Q.Sensor BI

Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей демостенда экосистемы low-code-разработки Digital Q. На стенде доступна аналитическая платформа Digital Q.Sensor BI, это позволя

Публикаций - 505, упоминаний - 1381

Diasoft и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1187 498
Oracle Corporation 7124 44
9771 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 20
Microsoft Corporation 25910 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 861 14
SAP SE 5635 10
Ростелеком 11091 9
Ред Софт - Red Soft 1280 8
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 8
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 135 7
IBM - International Business Machines Corp 9722 7
Camunda - Camunda Services GmbH 50 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 439 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 725 6
Google LLC 12843 5
Amazon Inc - Amazon.com 3319 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 499 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 307 5
Comindware - Колловэар 210 4
Flant - Флант 240 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 627 4
Центр открытых разработок - OpenYard 97 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 347 4
Yandex - Яндекс 9446 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 4
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 4
Telegram Group 3037 4
Salesforce 503 4
OpenAI 635 4
Газинформсервис - ГИС 526 3
Tibco Software 94 3
EmDev - ЕмДев 39 3
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 67 3
WSO2 20 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 3
МегаФон 11050 3
Apple Inc 13334 3
Intel Corporation 12897 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 28
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 17
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 371 15
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 260 11
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 7
НСПК - Национальная система платежных карт 965 6
Совкомбанк ПАО 323 6
ГПБ - Газпромбанк 1300 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 5
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 64 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 442 4
Альфа-Банк 1997 4
ПСБ - Промсвязьбанк 980 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 96 3
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 3
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 64 3
ВТБ - Почта Банк 515 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1970 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 3
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 210 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 87 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 71 2
Интерпромбанк АКБ 15 2
Кофемания 85 2
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 16 2
Cbonds Group - Сбондс.Ру 12 2
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 2
Почта России ПАО 2405 2
Газпром ПАО 1498 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3022 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 83
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 10
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 601 5
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 227 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 189 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 4
Федеральное казначейство России 1965 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 792 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 3
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 81 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 2
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1089 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 478 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 284 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 455 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Конституционный суд РФ 113 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 57 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 130 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 4
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 3
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 1
OWASP - Open Web Application Security Project 157 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 28 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 17 1
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 7 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 15 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 84 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Linux Foundation - Free Standards Group 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 276
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 214
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 180
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 135
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1981 131
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 127
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 123
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 785 74
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 56
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6654 51
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 51
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 51
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 46
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1811 44
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 44
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7909 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 35
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4962 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 32
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5771 32
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 32
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 31
DevOps - Development и Operations 1288 31
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1176 30
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3302 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 30
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1454 29
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5416 28
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2959 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 27
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6493 26
Оповещение и уведомление - Notification 6229 26
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4751 25
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 524 25
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 330 24
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1287 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 24
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1869 51
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 819 42
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1817 36
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1325 26
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1241 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1120 17
Oracle Java - язык программирования 3510 17
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 275 16
Linux OS 11724 15
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1673 15
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 296 14
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 954 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1084 13
Microsoft Office 4253 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2585 12
Diasoft FA# - Diasoft Financial Architecture - АБС 91 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 11
PostgreSQL - PostgreDB 12 10
Microsoft Windows 17075 9
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 191 9
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 270 9
Microsoft Teams - MS Teams 677 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1478 8
Diasoft XBRL Engine 11 7
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 45 7
Quorum - Кворум Брокер сообщений 39 7
Apache TomEE 13 7
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1353 7
JavaScript - JS - язык программирования 1459 7
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 380 7
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 216 6
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 310 6
ФПА - КИС АР - Комплексная информационная система адвокатуры России 8 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 6
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 869 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 216 6
Docker - Платформа распределённых приложений 575 6
Diasoft - Flextera 80 5
C/C++ - Язык программирования 920 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 5
Глазков Александр 152 28
Сахаров Александр 94 23
Татаринов Алексей 18 17
Гребенщиков Дмитрий 39 15
Маркелов Никита 14 12
Сентябрев Евгений 13 9
Шабанин Игорь 11 8
Старов Дмитрий 9 8
Шуйков Илья 9 8
Жуйков Андрей 8 7
Добриднюк Сергей 15 7
Тиханов Кирилл 8 7
Овчинников Виктор 9 7
Петров Илья 13 7
Грачев Дмитрий 11 6
Воробьев Сергей 23 6
Борочкин Андрей 7 6
Оржевская Наталия 10 6
Курочкин Алексей 17 6
Лисицын Андрей 8 6
Виссарионов Илья 8 6
Балев Александр 7 6
Селезнев Максим 9 5
Черных Екатерина 7 5
Глухов Иван 35 5
Ширяева Ольга 7 5
Симаков Андрей 6 5
Кокурин Константин 7 5
Тимощук Денис 7 5
Ефимов Алексей 15 4
Макаревич Николай 13 4
Шельпяков Максим 6 4
Генцис Александр 20 4
Бакулин Александр 33 4
Калинич Борис 11 4
Лесных Алексей 7 4
Васильев Максим 31 4
Рощупкин Сергей 4 4
Герасимов Дмитрий 6 4
Лебедев Михаил 72 4
Россия - РФ - Российская федерация 169397 192
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 5
Европа 25059 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 4
Германия - Федеративная Республика 13321 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 322 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 2
Канада 5099 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 763 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 150 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 156 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 56 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5536 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 53 1
Казахстан - Республика 6154 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1284 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2562 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
Южная Корея - Республика 7132 1
Азия - Азиатский регион 5969 1
Япония 13872 1
Беларусь - Белоруссия 6387 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 1
Европа Восточная 3141 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4582 1
Израиль 2877 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 1
Франция - Французская Республика 8218 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3085 1
Россия - СФО - Новосибирск 4969 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3255 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 934 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 250
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 121
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 61
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7616 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6716 28
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4693 28
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6765 26
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1147 25
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4084 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 23
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2410 21
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 284 20
Цифровая трансформация - Экономика данных - Data economy - 373 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 6655 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 18
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4128 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 18
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1707 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6656 16
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 14
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 291 14
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 502 13
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 179 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2541 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 12
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 11
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3576 11
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1792 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4069 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1540 8
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 693 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 8
TAdviser - Центр выбора технологий 494 3
DB-Engines 8 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 68 1
Fortune 211 1
Компьютерра 46 1
Автокод (портал) 41 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
Bloomberg 1660 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 1
23ABC News 186 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 16
Gartner - Гартнер 3678 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 8
IDC - International Data Corporation 5002 5
IDC Financial Insights 10 4
Forrester Research 837 4
IDC FinTech Ranking 8 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 147 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Celent - Celent Communications 12 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 99 1
Informa - Ovum - Omdia 158 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 84 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Fortune Global 500 301 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 53 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 100 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 167 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 61 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 338 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 104 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 9
Diasoft Special Conf 5 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 5
CNews FORUM Кейсы 318 3
CNews AWARDS - награда 579 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 2
Banking Tech Awards 2 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще