«Диасофт» представил новую версию «Аналитического центра» в Digital Q.Reporting с расширенными возможностями автоматизации управления данными » обновила продукт «Аналитический центр» и представила его новую версию. Он входит в состав решения Digital Q.Reporting и предназначен для организации управления жизненным циклом данных. «Анали

«Диасофт» стал лидером рейтинга российских low-code-платформ с искусственным интеллектом по версии CNews Экосистема разработки Digital Q от компании «Диасофт» заняла первое место в рейтинге российских low-code платформ с

«Диасофт» представил российскую экосистему ИИ-разработки для крупных корпораций Компания «Диасофт» представила новую ИИ-версию экосистемы для команд разработки – AI-Driven Digital Q. В ее основе – трехконтурная модель ИИ-разработки: Контур обнаружения (Discovery Lo

«Диасофт» связал архитектурное проектирование и генерацию кода в Digital Q Компания «Диасофт» выпустила новый редактор логических схем в Digital Q.Archer – платформе проектирования бэкенда в экосистеме разработки Digital Q.

«Диасофт» добавил ИИ-функции и интеграцию с «1С» в «Каталог метаданных» ширила функциональность продукта «Каталог метаданных», входящего в состав решения «Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory). В обновленной версии появились автоматическое заполнение бизнес-глосс

В Digital Q.Agents появился ИИ-секретарь для протоколирования и анализа встреч Компания «Диасофт» реализовала на платформе Digital Q.Agents ИИ-агента-секретаря, который подключается к онлайн-встречам вместе с участни

Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» обновил ИИ-агента: визуальные правки дашбордов без доступа к данным «Диасофт» представил обновленные возможности ИИ-агента платформы Digital Q.Sensor BI: теперь он может вносить правки в готовый дашборд, ориентируясь в том чис

СУБД Digital Q.DataBase теперь можно быстро развернуть из готового Docker-образа Компания «Диасофт» расширила возможности СУБД Digital Q.DataBase. Для всех поддерживаемых операционных систем реализована сборка Docker-обр

«Диасофт» автоматизировал переводы ценных бумаг клиента между его счетами в разных депозитариях по новым правилам Компания «Диасофт» расширила возможности своих решений «Брокерское обслуживание» (Digital Q.Brokerage) и «Депозитарий» (Digital Q.Custody) для брокеров и депозитариев, реализо

Orion Soft и «Диасофт» подтвердили совместимость Nova Container Platform и Digital Q.Integration или совместное тестирование ИТ-решений. Компании подтвердили совместимость интеграционной платформы Digital Q.Integration с Kubernetes-платформой Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили

«Диасофт» расширил возможности Digital Q.Security и представил навык для ИИ-агентов, позволяющий выполнять умное администрирование модуля аутентификации Компания «Диасофт» расширила возможности решения Digital Q.Security и добавила навык для настройки аутентификации через ИИ-агентов. Это ускоря

ИИ-агенты в Digital Q.BPM ускорят разработку бизнес-процессов ИТ-специалисты «Диасофт» добавили ИИ-агентов в Digital Q.BPM, предназначенную для проектирования, автоматизации и исполнения бизнес-процессо

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений Что такое Digital Q.AppServer Digital Q.AppServer — российская платформа управления серверами пр

«Диасофт» интегрировала ИИ-ассистентов в решение для управления проектами Digital Q.PM Компания «Диасофт» развивает применение ИИ-ассистентов в решении для управления проектами Digital Q.PM. ИИ-ассистенты помогают автоматизировать планирование, распределение ресурсов, м

«Хоулмонт» и «Диасофт» подтвердили совместимость своих решений азработчик корпоративных и системных ИТ-решений, подтвердили совместимость платформы OpenBPM и СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». В ходе испытаний специали

«Диасофт» расширила возможности Digital Q.DFA для выпуска новых финансовых инструментов и цифровой идентификации участников Компания «Диасофт» выпустила обновление решения «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA). Оно поможет операторам информационных систем решать одновременно несколько за

«Диасофт» представила новую лицензионную политику СУБД Digital Q.DataBase С 1 сентября 2026 г. компания «Диасофт» переходит на новую лицензионную политику СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщил представитель компании. Разработана линейка лицензи

В Digital Q.PM компании «Диасофт» появился оптимизатор ресурсов для управления загрузкой проектных команд возможности продукта «Ресурсное планирование», входящего в состав решения для управления проектами Digital Q.PM. Новые функции помогают организациям более эффективно управлять загрузкой ресурс

«Диасофт» и PST подтвердили совместимость СУБД Digital Q.DataBase и цифровой платформы SmartWay совместимость. По его итогам подтверждена стабильность, производительность и полная готовность СУБД Digital Q.DataBase и платформы SmartWay к совместной промышленной эксплуатации в контурах кру

Интеграционное решение «Плюс7 ФормИТ» получило сертификат совместимости с СУБД Digital.Q.DataBase ршили тестирование и подтвердили полную совместимость интеграционного решения «Плюс7 ФормИТ» с СУБД Digital Q.DataBase. Результаты испытаний закреплены сертификатом. Об этом CNews сообщили пред

«Диасофт» поддержал возможность подключения ИИ-агентов и запуска внешних бизнес-процессов при согласовании документов в Digital Q.EDMS Компания «Диасофт» расширила функциональность системы электронного документооборота (СЭД) Digital Q.EDMS. Решение позволяет автоматизировать согласование документов в компании с помощ

«Диасофт» и «АйДи – Технологии управления» подтвердили совместимость Digital Q.DataBase и Documino СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» и платформа электронного документооборота Documino, разработа

«Диасофт» расширяет возможности управления продажами в Digital Q.CRM: мультиворонки, глубокая аналитика и ИИ ния «Диасофт» развивает продукт «Управление продажами» в составе импортонезависимой CRM-платформы – Digital Q.CRM. Теперь в дополнение к расширенной работе с лидами продукт обеспечивает гибкую

«Диасофт» и HostVM подтвердили технологическую совместимость СУБД Digital Q.DataBase и платформы виртуализации VDI ерии испытаний, подтверждающих корректную совместную работу системы управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase и платформы виртуализации рабочих мест HostVM VDI. Результаты тестирования

Подтверждена совместимость СУБД Digital Q.DataBase и СРК «Кибер Бэкап» «Диасофт» подтвердили совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и российской СУБД Digital Q.DataBase. Совместные испытания включали сценарии полного резервного копирования и в

«Диасофт» открыл бесплатный доступ к платформе Digital Q.MessageBroker Компания «Диасофт» объявил об открытии доступа к базовому дистрибутиву платформы Digital Q.MessageBroker, предназначенной для организации асинхронного обмена данными между пр

Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД-полиглотом от «Диасофт» На основе платформы Directum RX и СУБД Digital Q.DataBase можно создать импортозамещенную ИТ-инфраструктуру для управления документа

Digital Q.DataBase от «Диасофт» получила обновленную архитектуру и полноценный аналог службы отчетов SSRS Компания «Диасофт» выпустила обновление импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. Ключевыми особенностями нового релиза стали переход на модульную архитект

«Диасофт» добавила реестр инфраструктуры в платформу Digital Q.DevOps Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей Digital Q.DevOps. В платформу добавлен реестр инфраструктуры для централизованного управления

«Диасофт» и «Парус» подтвердили совместимость своих систем ьности и управления производством, успешно завершили испытания совместимости системы «Парус» и СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Испытания подтвердили ста

«Ozon Банк» и «Диасофт» реализовали проект по ЦФА за рекордные четыре месяца нформационной системы (ОИС) «Ozon Банка». Для этой цели в банке были развернуты решения «Блокчейн» (Digital Q.Blockchain) и «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) от «Диасофт». Со старта

«Диасофт» интегрировал ИИ-помощника в Digital Q.AppServer для интеллектуального управления серверами приложений Компания «Диасофт» совершенствует решение Digital Q.AppServer, объединяющее в себе серверы приложений на базе Apache TomEE и WildFly. О

В Digital Q.MessageBroker от «Диасофт» добавлен мониторинг стенда Специалисты «Диасофт» добавили в платформу Digital Q.MessageBroker мониторинг стенда, предназначенный для контроля работоспособности все

«Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events шорт-листов тоже были автоматизированы. Админ-панель для организаторов На основе решения «Диасофт» Digital Q.Events была разработана единая панель администрирования для организаторов конференц

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения инструмент для управленческих решений. От разрозненных данных к единой картине Ключевая особенность Digital Q.Sensor BI заключается в ее универсальности. Платформа подходит для визуализации люб

Digital Q.DevOps от «Диасофт» упрощает поставку приложений с помощью Helm-чартов и Helmfile Компания «Диасофт» расширила возможности платформы Digital Q.DevOps, входящей в состав экосистемы low-code разработки программного обеспечения <

Подтверждена совместимость ОС «Альт Сервер» с СУБД Digital Q.DataBase й, подтвердили совместимость операционной системы «Альт Сервер» с системой управления базами данных Digital Q.DataBase. Корректность работы подтверждена двусторонним сертификатом совместимости.

«Диасофт» выпустил AI-driven версию экосистемы Digital Q для конвейерного производства программных продуктов Компания «Диасофт» представила обновленную AI-driven версию экосистемы Digital Q для разработчиков. Инструментарий дает возможность собственникам крупного бизнеса,

«Диасофт» обновил платформу Digital Q.Palette до 21 версии Angular мпания «Диасофт» провела обновление версий базовых фреймворков платформы проектирования интерфейсов Digital Q.Palette. Обновление до 21 версии Angular стало важным этапом развития Digital Q<