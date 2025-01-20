Пильщиков Александр
|20.01.2025
|Создана интеллектуальная система контроля работы 3D-принтеров 1
|21.10.2024
|Bell Integrator представила собственное решение по миграции код 1
|14.10.2024
|Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 2
Пильщиков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Бойко Андрей 50 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Воробьев Александр 34 1
|Попов Григорий 22 1
|Гусев Михаил 23 1
|Кривошеев Игорь 7 1
|Мальчер Леонид 7 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Строгий Максим 9 1
|Жуйков Вячеслав 5 1
|Лавриков Илья 4 1
|Гаврин Дмитрий 2 1
|Квятковский Илья 2 1
|Теплых Никита 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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