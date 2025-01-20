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Пильщиков Александр



20.01.2025 Создана интеллектуальная система контроля работы 3D-принтеров 1
21.10.2024 Bell Integrator представила собственное решение по миграции код 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Пильщиков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6690 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 2
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 2
SAP SE 5279 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2802 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3146 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29045 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4952 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1046 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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