Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kibana программная панель визуализации данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 13
Kibana и организации, системы, технологии, персоны:
|Романов Илья 40 1
|Полянский Андрей 2 1
|Пчелинцев Андрей 2 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Пермяков Константин 1 1
|Кривошеев Игорь 12 1
|Иссинский Ярослав 2 1
|Крещишин Павел 1 1
|Козерог Константин 12 1
|Парфенов Владимир 4 1
|Ермилов Денис 11 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Болтарь Олег 2 1
|Жуйков Вячеслав 5 1
|Лавриков Илья 10 1
|Гаврин Дмитрий 4 1
|Пильщиков Александр 4 1
|Квятковский Илья 2 1
|Мельникова Анастасия 440 1
|Рыбаков Александр 39 1
|Иванов Сергей 406 1
|Галкин Николай 141 1
|Бойко Андрей 56 1
|Мольский Александр 15 1
|Федечкин Эдуард 58 1
|Воробьев Александр 42 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Филиппов Андрей 8 1
|Назаров Андрей 10 1
|Гусев Михаил 27 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Jain Sanyam - Джаин Саньям 2 1
|Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
|РБК Инновации 47 1
|Bloomberg 1646 1
|The Guardian - Британская газета 412 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2489 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724097.
Создано именных указателей - 202445.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724097.
Создано именных указателей - 202445.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.