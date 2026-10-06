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Kibana программная панель визуализации данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.10.2026 «Ростелеком» ищет полноценного российского «убийцу» JetBrains, в котором ИИ-агенты будут работать без интернета 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
02.06.2023 Представлена микросервисная платформа ВТБ для обработки финансовых транзакций 1
28.03.2022 Представлено полностью российское ПО для работы с большими данными и внедрения ИИ – Linkage Navigator 1
06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ 1
09.03.2021 Андрей Полянский, «ЭОС Платформа»: На ИТ-рынках регионов сложилась непростая ситуация — за кадры приходится бороться 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 1
06.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» запускает новые цифровые сервисы с помощью Neoflex MSA Platform 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
13.11.2019 Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных 1
10.07.2019 Личные данные 50 млн граждан Китая выложили на общедоступный сервер 1
21.05.2018 Red Hat представила новую версию платформы виртуализации Virtualization 4.2 1
06.06.2014 Поиск для сайтов Foursquare и Soundcloud получил $70 млн 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Kibana и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7110 3
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 26 3
Broadcom - VMware 2624 2
SAP SE 5630 2
Cisco Systems 5383 2
Amazon Inc - Amazon.com 3305 2
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
9706 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 961 2
Открытые технологии 731 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 60 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 132 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 231 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 67 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 202 1
EmDev - ЕмДев 37 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 295 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 1
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 16 1
Вестлинк - Westlink 28 1
WSO2 20 1
Слайдер Презентации 13 1
Motivity 2 1
Ростелеком 11046 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5725 1
Yandex - Яндекс 9380 1
Microsoft Corporation 25874 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 671 1
Microsoft Corporation - GitHub 1099 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3191 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1220 1
Diasoft - Диасофт 1181 1
Red Hat 1381 1
Naumen - Наумен 763 1
Selectel - Селектел 558 1
Neoflex - Неофлекс 263 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 234 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2999 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1552 2
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 35 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Благосостояние НПФ 52 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
Связной ГК 1401 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 354 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 527 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 229 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 216 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 367 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 1
Комус 110 1
NEA - New Enterprise Associates 23 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Index Ventures 50 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13892 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5830 2
Правительство Челябинской области 78 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 120 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3691 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3464 1
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Red Hat Ansible 145 2
Linux OS 11663 2
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Microsoft Azure 1532 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 2
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HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 114 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 2
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ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 23 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 20 1
rsync 18 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 119 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 111 1
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 23 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 1
Умные коммуникационные технологии - Tada.team - мессенджер 9 1
FanRuan - FineBI 33 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 32 1
ЭОС Платформа 4 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 161 1
EmDev - WSO2-EmDev 1 1
Терн ГК - ТернЮниверс - Терн Юниверс - BI-платформа 9 1
Axelot SCM 9 1
HashiCorp Nomad 1 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual - Linkage Цифровой управленец 19 1
WSO2 API Manager 2 1
Слайдер Презентации - Slider AI 7 1
Manticore Search 2 1
Клевер Системс - Конвертум - Convertum 5 1
Т-Банк - Тинькофф - RoboCoach - диалоговый тренажер на базе искусственного интеллекта 2 1
Романов Илья 40 1
Полянский Андрей 2 1
Пчелинцев Андрей 2 1
Зарьянов Алексей 11 1
Пермяков Константин 1 1
Кривошеев Игорь 12 1
Иссинский Ярослав 2 1
Крещишин Павел 1 1
Козерог Константин 12 1
Парфенов Владимир 4 1
Ермилов Денис 11 1
Нерадовский Константин 18 1
Болтарь Олег 2 1
Жуйков Вячеслав 5 1
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Гаврин Дмитрий 4 1
Пильщиков Александр 4 1
Квятковский Илья 2 1
Мельникова Анастасия 440 1
Рыбаков Александр 39 1
Иванов Сергей 406 1
Галкин Николай 141 1
Бойко Андрей 56 1
Мольский Александр 15 1
Федечкин Эдуард 58 1
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Нидерланды 3769 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48076 1
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Канада 5096 1
Германия - Федеративная Республика 13299 1
Бразилия - Федеративная Республика 2533 1
США - Калифорния 4844 1
Россия - УФО - Челябинская область 1534 1
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Иран - Исламская Республика Иран 1161 1
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Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Куба - Республика 421 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58453 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34312 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11766 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18400 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4090 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6685 2
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3202 1
Английский язык 7074 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 347 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 767 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8913 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11491 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2366 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 472 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4471 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7947 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3954 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5847 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5857 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1694 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3095 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6616 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2367 1
РБК Инновации 47 1
Bloomberg 1646 1
The Guardian - Британская газета 412 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2489 1
Fortune Global 100 142 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4075 1
День молодёжи - 27 июня 1116 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1293 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Создано именных указателей - 202445.
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