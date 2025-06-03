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Козерог Константин
УПОМИНАНИЯ
Козерог Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Емельченков Сергей 140 2
|Брюквин Юрий 299 1
|Могильников Алексей 3 1
|Славкина Татьяна 4 1
|Куликов Вадим 3 1
|Попов Олег 51 1
|Чугунов Максим 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149251 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 3
|Украина 7670 1
|Африка - Африканский регион 3519 1
|Азия - Азиатский регион 5617 1
|Америка Латинская 1839 1
|Индия - Bharat 5540 1
|Индонезия - Республика 974 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 1
|Сингапур - Республика 1870 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
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