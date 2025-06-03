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Козерог Константин


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 «Цифра» и «ВестЛинк» представили «Цифрового управленца» для промышленности на базе ИИ 1
08.07.2024 ГК «ВестЛинк» и ГК «Цифра» вместе займутся разработкой инновационных цифровых решений для промышленности 1
08.07.2024 Резиденты «Сколково» внедрят роботов в российскую промышленность 1
25.06.2024 «ВестЛинк» и «Цифра» представили цифровые инструменты по управлению эффективностью ВиВ 1
Искусственный интеллект 2023 1
03.11.2023 Linkage Visual включен в реестр российского ПО 1
13.07.2023 Константин Козерог -

Константин Козерог, «ВестЛинк»: Искусственный интеллект не просто предлагает решение, а выдает дорожную карту, как нужно делать

 1
16.08.2022 Global Partners Program поддержит выход Linkage Navigator на международный рынок 1
28.04.2022 Динозавр российского телекома потратил 200 миллионов на ИИ-решения для контактных центров 1
28.03.2022 Представлено полностью российское ПО для работы с большими данными и внедрения ИИ – Linkage Navigator 1
29.04.2021 Резиденты «Сколково» представили платформу для бизнеса Lynkage Navigator 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Козерог Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Вестлинк - Westlink 22 10
Naumen - Наумен 651 2
Цифра ГК 2477 2
Microsoft Corporation 24862 1
МегаФон 9295 1
Ростелеком 9946 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Broadcom - VMware 2408 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2964 1
Cisco Systems 5157 1
SAP SE 5334 1
8492 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Oracle Corporation 6761 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 27 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 38 1
Cloudera 58 1
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Genesys 208 1
MapR 10 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Rubbles - Раблз 33 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 1
Promobot - Промобот 139 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1146 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 895 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4409 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4630 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 746 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15020 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 6
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3373 3
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11750 1
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1180 1
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 256 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 96 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 162 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3817 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 15 10
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 46 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 584 1
Apache Hadoop 438 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 180 1
Microsoft Azure 1429 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Qlik Sense 42 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 57 1
Microsoft Azure HDInsight 22 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1236 1
OpenAI ChatGPT 405 1
Microsoft Office 3822 1
Емельченков Сергей 140 2
Брюквин Юрий 299 1
Могильников Алексей 3 1
Славкина Татьяна 4 1
Куликов Вадим 3 1
Попов Олег 51 1
Чугунов Максим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 3
Украина 7670 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Азия - Азиатский регион 5617 1
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Индия - Bharat 5540 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 1
Сингапур - Республика 1870 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14148 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 3
Энергетика - Energy - Energetically 5238 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3630 2
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1433 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2806 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 704 1
Ergonomics - Эргономика 1626 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 514 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 625 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3516 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1367 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1045 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 274 1
Философия - Philosophy 462 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 77 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 1
Рустелеком ТК 304 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 724 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 336 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 366 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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