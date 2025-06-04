ГК «ВестЛинк» в партнерстве с ГК «Цифра» представила «Цифрового управленца» для промышленности на базе ИИ

Представлен «Цифровой управленец» Linkage, который оптимизирует производственные процессы с помощью нейросетевой модели GigaChat для бизнеса на платформе ZIIoT.

Цифровой управленец Linkage от «ВестЛинк» помогает интерпретировать Большие данные промышленных заказчиков для автоматизации управленческих процессов. Сбор и анализ данных осуществляется благодаря платформе ZIIoT от «Цифры», а «Цифровой управленец» использует искусственный интеллект для анализа этой информации и предоставления ее пользователям.

«В эпоху цифровизации и автоматизации производственных процессов группа компаний «ВестЛинк» представляет инновационное решение на базе технологий ИИ — экосистему «Цифровой управленец». Она использует мощные математические и большие языковые модели для анализа данных из различных источников. В партнерстве с ГК «Цифра» мы разрабатываем и внедряем инструменты, которые открывают новые горизонты для оптимизации производственной деятельности. Особенно важно, что возможности GigaChat на платформе ZIIoT позволяют нам не только оперативно обрабатывать большие объемы данных, но и взаимодействовать с пользователями в удобной форме, обеспечивая мгновенный доступ к необходимой информации. Это значительно упрощает процесс принятия решений и помогает нашим клиентам достигать более высоких результатов в своей работе», — отметил президент ГК «ВестЛинк» Константин Козерог.

На дашборде «Цифрового управленца» отображаются ключевые показатели эффективности (KPI) смен, линий и цехов, что позволяет оперативно контролировать важнейшие производственные параметры. С помощью текстовых и голосовых запросов пользователи могут получать доступ к актуальным данным в любом разрезе. Система выявляет узкие места, такие как брак, простои и недовыполнение плана. Например, запрос информации о браке или простоях мгновенно предоставляет требуемый датасет в удобной для восприятия визуализации, что позволяет руководителям и сотрудникам разных уровней принимать обоснованные решения на основе фактических показателей без необходимости обращения к аналитикам.

«Для современной промышленности критически важно не просто собирать данные, а уметь их интерпретировать и превращать в конкретные управленческие действия. Платформа ZIIoT обеспечивает надежный фундамент данных, а в связке с ИИ-инструментами «Цифрового управленца» позволит предприятиям не только реагировать на события в реальном времени, но и проактивно управлять производством на основе продвинутой аналитики и возможностей GigaChat», — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

Таким образом, «Цифровой управленец» Linkage с использованием возможностей GigaChat на платформе ZIIoT становится инструментом для оптимизации производственных процессов и повышения общей эффективности работы предприятий.