Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190776
ИКТ 14714
Организации 11396
Ведомства 1495
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26605
Персоны 82965
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 747
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Вестлинк Westlink

Вестлинк - Westlink

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.02.2026 ГК «ВестЛинк» выпустила обновление экосистемы «Цифровой управленец Linkage» с ИИ-помощником 2
23.10.2025 «Платформа ОФД» и группа компаний «ВестЛинк» открыли партнерство по разработке и внедрению ИИ-технологий 2
Искусственный интеллект 2023 1
04.06.2025 ГК «ВестЛинк» в партнерстве с ГК «Цифра» представила «Цифрового управленца» для промышленности на базе ИИ 2
03.06.2025 «Цифра» и «ВестЛинк» представили «Цифрового управленца» для промышленности на базе ИИ 3
08.07.2024 ГК «ВестЛинк» и ГК «Цифра» вместе займутся разработкой инновационных цифровых решений для промышленности 6
08.07.2024 Резиденты «Сколково» внедрят роботов в российскую промышленность 3
25.06.2024 «ВестЛинк» и «Цифра» представили цифровые инструменты по управлению эффективностью ВиВ 4
03.11.2023 Linkage Visual включен в реестр российского ПО 1
26.07.2023 «Сколково» одобрил пять проектов по внедрению ИИ на сумму более 300 млн рублей 1
13.07.2023 Константин Козерог -

Константин Козерог, «ВестЛинк»: Искусственный интеллект не просто предлагает решение, а выдает дорожную карту, как нужно делать

 1
29.03.2023 Ассоциация «Руссофт» подписала соглашение о сотрудничестве с российско-индийской ИТ-ассоциацией RISING 1
16.08.2022 Global Partners Program поддержит выход Linkage Navigator на международный рынок 2
28.04.2022 Динозавр российского телекома потратил 200 миллионов на ИИ-решения для контактных центров 1
28.03.2022 Представлено полностью российское ПО для работы с большими данными и внедрения ИИ – Linkage Navigator 3
29.04.2021 Резиденты «Сколково» представили платформу для бизнеса Lynkage Navigator 2
09.12.2004 Налоговики заинтересовались "МегаФоном" 1
23.11.2004 IPOC увеличил долю в "Мегафоне" 1
30.03.2004 Суд наложил запрет на присутствие "Альфа-групп" в совете директоров "МегаФона" 1
29.03.2004 Блокпакет «Мегафона» продан дважды 1
18.02.2004 "Альфа-Эко" опровергло слухи о продаже пакета "МегаФона" 1
30.09.2003 "Альфа-Эко": Верховный суд Багамских островов отменил обеспечение по иску IPOC к "ЦТ-Мобайл" 2
20.08.2003 ОАО "МегаФон" рассмотрит вопрос о реорганизации 2
12.08.2003 "Альфа-Эко" не дают купить "Мегафон" 2
14.03.2003 "МегаФон" подключил новые базовые станции 2

Публикаций - 25, упоминаний - 48

Вестлинк и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10121 10
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 9
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 9
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 4
Цифра ГК 144 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 3
Naumen - Наумен 692 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 123 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 164 2
МегаФон - Мобиком 225 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 2
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
ГенАйТи - GenIT - ГИТ 2 1
NL Group - Next Level Group - Некст Левел Групп 4 1
Ростелеком 10431 1
Broadcom - VMware 2512 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3161 1
SAP SE 5467 1
Cisco Systems 5238 1
Microsoft Corporation 25344 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 544 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
9119 1
Oracle Corporation 6906 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 886 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 805 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 269 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 130 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 149 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 1
Salesforce - Tableau Software 115 1
Genesys 208 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 8
Альфа-Эко 55 6
Альфа-Групп 732 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 2
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1000 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1536 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
Русагро Инвест 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13066 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5071 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3527 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2755 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 39 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 391 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18859 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57635 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73974 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23307 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7471 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22035 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6029 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6002 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4157 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28971 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9407 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3571 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34087 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5307 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2452 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4325 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11509 2
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 203 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7687 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 355 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23068 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26161 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12373 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7126 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11611 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4700 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 806 2
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 114 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 911 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4975 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4695 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6945 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1141 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1394 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12432 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 625 1
Умные платформы 1889 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1186 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1463 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1558 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual - Linkage Цифровой управленец 18 12
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 445 2
Геомир - АссистАгро 17 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 609 1
Microsoft Office 4004 1
Microsoft Azure 1472 1
Apache Hadoop 449 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 224 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1337 1
Qlik Sense 42 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 81 1
Microsoft Azure HDInsight 22 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 303 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
OpenAI - ChatGPT 590 1
Козерог Константин 12 12
Аронсон Михаил 29 2
Емельченков Сергей 141 2
Куденков Игнат 1 1
Путин Владимир 3390 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Дроздов Игорь 45 1
Брюквин Юрий 299 1
Решетников Максим 40 1
Барановский Игорь 10 1
Куликов Вадим 3 1
Рожецкин Леонид 48 1
Могильников Алексей 3 1
Попов Олег 54 1
Куликов Павел 27 1
Возианов Дмитрий 16 1
Кучарин Вадим 10 1
Жилинская Ольга 8 1
Колесников Максим 28 1
Чугунов Максим 9 1
Балашова Елена 4 1
Славкина Татьяна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158671 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46162 6
Швеция - Королевство 3721 6
Индия - Bharat 5735 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1167 1
Азия - Азиатский регион 5767 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18831 1
Сингапур - Республика 1916 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 1
Африка - Африканский регион 3580 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2719 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 1
Индонезия - Республика 1022 1
Украина 7818 1
Америка Латинская 1892 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 501 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 308 1
Индия - Нью-Дели 87 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 80 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Багамские Острова - Багамы 61 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10499 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26061 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1562 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20447 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55142 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15280 3
Энергетика - Energy - Energetically 5536 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4267 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3808 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4687 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51402 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32018 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17448 2
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 671 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4341 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11795 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3245 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2983 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4427 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5310 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5925 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2272 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1050 1
Экономический эффект 1216 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6269 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5979 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1812 1
Ergonomics - Эргономика 1693 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2181 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5334 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8170 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1055 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 283 1
Философия - Philosophy 501 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2218 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1069 1
Рустелеком ТК 304 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 796 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 405 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 990 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 685 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420332, в очереди разбора - 726055.
Создано именных указателей - 190776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще