«Цифра» и «ВестЛинк» представили «Цифрового управленца» для промышленности на базе ИИ

ГК «Цифра» представила «Цифрового управленца Linkage», который оптимизирует производственные процессы с помощью нейросетевой модели GigaChat для бизнеса на платформе ZIIoT. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

«Цифровой управленец Linkage» от «ВестЛинк» помогает интерпретировать Большие данные промышленных заказчиков для автоматизации управленческих процессов. Сбор и анализ данных осуществляется благодаря платформе ZIIoT от «Цифры», а Цифровой управленец использует искусственный интеллект для анализа этой информации и предоставления ее пользователям.

«В эпоху цифровизации и автоматизации производственных процессов Группа Компаний «ВестЛинк» представляет инновационное решение на базе технологий ИИ — экосистему «Цифровой управленец». Она использует мощные математические и большие языковые модели для анализа данных из различных источников. В партнерстве с ГК «Цифра» мы разрабатываем и внедряем инструменты, которые открывают новые горизонты для оптимизации производственной деятельности. Особенно важно, что возможности GigaChat на платформе ZIIoT позволяют нам не только оперативно обрабатывать большие объемы данных, но и взаимодействовать с пользователями в удобной форме, обеспечивая мгновенный доступ к необходимой информации. Это значительно упрощает процесс принятия решений и помогает нашим клиентам достигать более высоких результатов в своей работе», — сказал президент ГК «ВестЛинк» Константин Козерог.

На дашборде «Цифрового управленца» отображаются ключевые показатели эффективности (KPI) смен, линий и цехов, что позволяет оперативно контролировать важнейшие производственные параметры. С помощью текстовых и голосовых запросов пользователи могут быстро получать доступ к актуальным данным в любом разрезе. Система выявляет узкие места, такие как брак, простои и недовыполнение плана. Например, запрос информации о браке или простоях мгновенно предоставляет требуемый датасет в удобной для восприятия визуализации, что позволяет руководителям и сотрудникам разных уровней принимать обоснованные решения на основе фактических показателей без необходимости обращения к аналитикам.

«Для современной промышленности критически важно не просто собирать данные, а уметь их интерпретировать и превращать в конкретные управленческие действия. Платформа ZIIoT обеспечивает надежный фундамент данных, а в связке с ИИ-инструментами Цифрового управленца позволит предприятиям не только реагировать на события в реальном времени, но и проактивно управлять производством на основе продвинутой аналитики и возможностей GigaChat», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

Таким образом, «Цифровой управленец Linkage» с использованием возможностей GigaChat на платформе ZIIoT становится мощным инструментом для оптимизации производственных процессов и повышения общей эффективности работы предприятий.