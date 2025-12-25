Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Аронсон Михаил


СОБЫТИЯ


25.12.2025 57% предприятий готовы инвестировать в роботов с физическим ИИ по мере развития технологии 1
19.11.2025 ГК «Цифра» и «Евраз» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» для управления качеством руды 1
05.11.2025 Аналитика: управление на основе данных станет отраслевым стандартом для промышленных предприятий на горизонте 5 лет 1
06.10.2025 «Цифра» завершила проект совместно с Горьковским автозаводом 1
16.09.2025 Платформа управления производством «Цифры» внедряется на Волховском комплексе «ФосАгро» 1
10.09.2025 На семи алюминиевых заводах РУСАЛа внедряется отечественная цифровая система для управления производством 1
16.07.2025 «Цифра» и Русагро начинают грантовый проект по цифровой трансформации на базе платформы ZIIoT 1
04.06.2025 ГК «ВестЛинк» в партнерстве с ГК «Цифра» представила «Цифрового управленца» для промышленности на базе ИИ 1
03.06.2025 «Цифра» и «ВестЛинк» представили «Цифрового управленца» для промышленности на базе ИИ 1
02.06.2025 «Сбер», «Цифра» и ЦРТ создадут промышленную экосистему с помощью искусственного интеллекта 1
23.04.2025 «Цифра» разработала отраслевое MES-решение для горной добычи 1
01.04.2025 Промышленная платформа ZIIoT получила наивысший уровень готовности технологии 1
31.01.2025 «Цифра» завершила проект внедрения роботизированных автосамосвалов в Хакасии 1
16.01.2025 Цифровая платформа для автопрома 1
29.11.2024 «Цифра» разработала умное управление городским теплоснабжением 1
05.11.2024 Выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность в 2023 г. выросла на 75% 1
05.11.2024 Для создания полноценного промышленного ПО потребуется до 7 лет 2
10.10.2024 АЛРОСА и «Цифра» договорились о развитии цифрового партнерства 1
03.09.2024 «Цифра» представила промышленную систему мониторинга оборудования в облаке «Умный цех» 1
29.08.2024 «Цифра» и «Ачим Девелопмент» реализуют проект по созданию цифрового двойника газоконденсатного актива 1
21.08.2024 «Цифра» запустила Учебный центр для клиентов и интеграторов 1
08.08.2024 В ГК «Цифра» назначен новый гендиректор после того, как прошлый получил срок 2
08.08.2024 ГК «Цифра» возглавил Михаил Аронсон 2
02.06.2023 «Цифра» и Smart technologies договорились использовать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов 1
10.01.2020 «Уфимское агрегатное производственное объединение» подключило станки к интернету вещей 1
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг 1
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках 1
02.07.2015 A-security внедряет комплексную систему управления ИБ в «РусГидро» 1
24.04.2012 «РусГидро» оптимизирует управление персоналом с помощью SAP ERP HCM 1

Публикаций - 29, упоминаний - 32

Аронсон Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 142 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1224 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 3
Т1 Сервионика - Servionica 271 3
ФОРС - Центр разработки 680 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 2
InnoSTage - Инностейдж 199 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 2
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 45 2
Вестлинк - Westlink 24 2
SAP SE 5446 2
Softline - Софтлайн 3303 2
Oracle Corporation 6887 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 2
Крок - Croc 1816 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Naumen - Наумен 689 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Ростелеком - РТЛабс 182 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 71 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 234 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 1
Ланит Интеграция 212 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 652 1
Top Systems - Топ Системы 79 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
Парадигма 161 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 211 1
ИКС 402 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
Информзащита 861 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 3
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС -  Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 25 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 501 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 266 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 47 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 181 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 88 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 13 1
Ачим Девелопмент - Achim Development 5 1
Алроса АК - МНГОК - Мирнинско-Нюрбинский горно-обогатительный комбинат - Мирнинский ГОК - Мирнинский горно-обогатительный комбинат 8 1
Русагро - Саратовский жировой комбинат 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 1
Почта России ПАО 2254 1
Ростех - Технодинамика - УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Молния - Уфимское научно-производственное предприятие  6 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 183 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 9
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 900 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4114 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7308 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6170 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1449 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1463 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 754 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 2
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 198 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2435 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 230 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 678 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 12
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 424 3
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 2
FreePik 1462 2
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual - Linkage Цифровой управленец 17 2
Цифра ГК - Горный MES 2 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 12 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Top Systems - T-Flex PLM 25 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 23 1
SAP E-Recruiting 3 1
Nakisa SAP Talent Visualization 2 1
Nakisa SAP Org Visualization 2 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - СТ.Монитор - Система мониторинга и управления 1 1
Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 9 1
Цифра ГК - Диспетчер MES 6 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Мегрелишвили Георгий 27 2
Гузаиров Айдар 62 2
Емельченков Сергей 141 2
Томлянович Степан 6 2
Пестунов Александр 6 2
Салин Антон 7 2
Туркин Владислав 4 2
Редько Сергей 7 2
Дырмовский Дмитрий 142 1
Кириченко Игорь 52 1
Корнеев Сергей 84 1
Таланов Максим 15 1
Белевцев Андрей 89 1
Белов Александр 74 1
Филатов Александр 10 1
Ананьин Алексей 88 1
Фролов Алексей 24 1
Надеин Андрей 17 1
Левин Константин 38 1
Кот Олег 26 1
Малышев Роман 5 1
Соколюк Валерий 31 1
Савельев Дмитрий 10 1
Чуранов Василий 11 1
Бандурин Гаральд 15 1
Бедрань Андрей 3 1
Беляев Андрей 3 1
Иванов Анатолий 14 1
Иванов Василий 5 1
Желтухин Вадим 67 1
Арефьев Федор 1 1
Мишина Яна 1 1
Котрачев Роман 1 1
Летунова Лилия 1 1
Курашов Игорь 2 1
Хрипунов Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3400 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2974 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 787 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1241 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 1
Россия - Восточная Сибирь 300 1
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 21 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3195 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 5
Энергетика - Energy - Energetically 5528 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6265 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1358 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2296 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1062 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Экономический эффект 1217 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1753 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 227 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 86 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
CNews Рынок ИТ-услуг 170 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1059 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 101 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще