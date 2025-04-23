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Цифра ГК Горный MES


«Горный MES» — импортонезависимое платформенное решение, подходящее для объектов критической информационной инфраструктуры. Продукт соответствует стандарту ISA-95 для производственных систем и  интегрируется с горно-геологическим ПО, ERP, АСУ ТП, системами мониторинга и диагностики горной техники, IoT-устройствами и другими типовыми решениями в горной промышленности.

 


23.04.2025 «Цифра» разработала отраслевое MES-решение для горной добычи 1
10.10.2024 АЛРОСА и «Цифра» договорились о развитии цифрового партнерства 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2459 2
Алроса - МНГОК - Мирнинско-Нюрбинский горно-обогатительный комбинат - Мирнинский ГОК - Мирнинский горно-обогатительный комбинат 4 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 776 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2233 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1052 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6805 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1287 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 1
Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 4 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 44 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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