«Горный MES» — импортонезависимое платформенное решение, подходящее для объектов критической информационной инфраструктуры. Продукт соответствует стандарту ISA-95 для производственных систем и интегрируется с горно-геологическим ПО, ERP, АСУ ТП, системами мониторинга и диагностики горной техники, IoT-устройствами и другими типовыми решениями в горной промышленности.