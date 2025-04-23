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Цифра ГК Горный MES
«Горный MES» — импортонезависимое платформенное решение, подходящее для объектов критической информационной инфраструктуры. Продукт соответствует стандарту ISA-95 для производственных систем и интегрируется с горно-геологическим ПО, ERP, АСУ ТП, системами мониторинга и диагностики горной техники, IoT-устройствами и другими типовыми решениями в горной промышленности.
|23.04.2025
|«Цифра» разработала отраслевое MES-решение для горной добычи 1
|10.10.2024
|АЛРОСА и «Цифра» договорились о развитии цифрового партнерства 1
Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Алроса - МНГОК - Мирнинско-Нюрбинский горно-обогатительный комбинат - Мирнинский ГОК - Мирнинский горно-обогатительный комбинат 4 1
|Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 1
|Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 4 1
|Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 44 1
|Аронсон Михаил 19 2
|Желтухин Вадим 33 1
|Годунов Николай 12 1
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