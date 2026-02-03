Разделы

Годунов Николай


СОБЫТИЯ


03.02.2026 ГК «Цифра» вывела на рынок систему контроля загрузки дорожных самосвалов: решение прошло успешные испытания 1
23.04.2025 «Цифра» разработала отраслевое MES-решение для горной добычи 1
05.03.2025 «Цифра» увеличила эффективность работы самосвалов на карьере «Зарница» АЛРОСА на 15% 1
25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
25.02.2025 «Цифра» обновила технологический стек системы горной диспетчеризации для соответствия требованиям КИИ 1
17.10.2024 «Цифра» поможет отслеживать качество вождения карьерной техники 1
18.06.2024 «Цифра» импортозаместила систему кругового видеообзора для карьерной техники 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
09.09.2019 Вице-президент из ABB возглавил продажи решений «Цифры» для горной добычи и металлургии 2
30.11.2016 Можно ли запустить бизнес без мобильных инструментов? 1
25.04.2011 Конференция CNews “ИКТ на транспорте: задачи и решения” 1
26.11.2010 Уволен начальник московского транспорта и связи 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Годунов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 144 8
Oracle Corporation 6896 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 2
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 31 2
SAP SE 5455 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 2
Biocad - Биокад 85 2
SkyDNS - СкайДНС 37 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 100 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 60 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 91 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 40 1
Verint Systems 39 1
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 165 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 366 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 81 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 57 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 66 1
Фигура АйТи - Figura IT 5 1
Samsung Electronics 10689 1
Dell EMC 5104 1
Cisco Systems 5231 1
Microsoft Corporation 25318 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Intel Corporation 12571 1
IBM - International Business Machines Corp 9564 1
HP Inc. 5767 1
AMD - Advanced Micro Devices 4489 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 85 1
Citrix Systems 842 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 1
Telegram Group 2626 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 2
РусВинил 4 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 16 2
Силовые машины 146 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
НПК - Новая перевозочная компания 8 1
КТЗ - Калужский турбинный завод 10 1
Дальвагоноремонт - Дальневосточная вагоноремонтная компания 5 1
Алроса АК - МНГОК - Мирнинско-Нюрбинский горно-обогатительный комбинат - Мирнинский ГОК - Мирнинский горно-обогатительный комбинат 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2017 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 504 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
Visa International 1976 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Газпром нефть 678 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 227 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3409 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5310 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 719 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2746 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 242 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 743 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 999 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1136 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6199 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1456 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4152 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1415 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 155 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 610 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 23 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1560 1
Amazon Web Services - AWS - MTurk - Amazon Mechanical Turk 3 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 38 1
Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 9 1
Цифра ГК - Горный MES 2 1
Google Android 14802 1
Apple iOS 8308 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3454 1
Microsoft Windows 16416 1
Apple - App Store 3018 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
Microsoft Teams - MS Teams 628 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 1
Microsoft Skype for Business 184 1
Колесов Александр 61 2
Бардинцев Игорь 11 2
Папшев Андрей 4 2
Карбасов Дмитрий 7 2
Белоусов Олег 4 2
Гулевич Руслан 32 2
Львова Галина 4 2
Кузин Вадим 37 2
Корнеев Алексей 9 2
Сушко Андрей 6 2
Богомазов Дмитрий 14 1
Мантуров Денис 121 1
Халяпин Сергей 90 1
Старовойтов Дмитрий 33 1
Владимиров Дмитрий 15 1
Смирнов Максим 63 1
Антонов Александр 77 1
Лебединский Александр 3 1
Смирнов Андрей 74 1
Маслов Максим 6 1
Казьмин Дмитрий 3 1
Самаев Сергей 1 1
Барболина Елена 5 1
Серова Елена 320 1
Легостаева Светлана 96 1
Колосов Лев 2 1
Мартиросов Давид 100 1
Масарская Наталия 36 1
Пашнин Роман 10 1
Хохлов Игорь 25 1
Скакунов Александр 24 1
Куканов Александр 19 1
Макаров Станислав 117 1
Махлин Дмитрий 113 1
Бачурин Олег 11 1
Борисов Николай 4 1
Устинов Михаил 7 1
Илларионов Алексей 14 1
Фирстов Сергей 9 1
Зыляев Николай 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 4
Евразия - Евразийский континент 630 2
США - Флорида 774 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 216 1
Украина - Запорожская область 120 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3251 1
Азия - Азиатский регион 5762 1
Япония 13564 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8209 1
Индия - Bharat 5726 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4316 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
Украина 7811 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 184 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 209 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 6
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3211 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Экономический эффект 1215 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 58 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 230 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 235 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 78 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
