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Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Huawei, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка

Отрасль считает вполне вероятным скорое возвращение ушедших в 2022 г. с российского рынка иностранных ИТ-гигантов. Первыми могут вернуться Microsoft, Intel и AMD, а также Huawei, Cisco, Samsung, Dell. При этом компаниям, чтобы снова завоевать заказчиков придется предоставлять скидки и другие специальные условия.

Кого ждут в первую очередь

По мнению российской ИТ-отрасли, в первую очередь на отечественный рынок могут вернуться такие гиганты как Microsoft, Intel и AMD, а также Huawei, Cisco, Samsung, Dell. Безусловно, это может оказать влияние на развитие российского рынка технологий. Хотя эксперты отмечают, что в случае возвращения, компании, чтобы снова завоевать заказчиков, могут снижать цены на свои продукты.

«Конечно зарубежные ИТ-компании захотят вернуться на российский рынок, — рассказал CNews гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион. — Думаю, в первую очередь попытки возвращения предпримут крупнейшие производители ИТ-инфраструктуры: Huawei, Cisco, Hewlett Packard, и разработчики корпоративного ПО: SAP, Oracle, Microsoft, IBM, потому что в этих областях российские вендоры двигаются не так быстро».

Не стоит забывать, что часть оборудования заместить невозможно, как в случае с производителями процессоров Intel и AMD, отмечает Павел Евтихов, руководитель отдела внедрения SkyDNS. «В случае их возвращения, такая продукция просто станет дешевле, — продолжает он. — И за неимением альтернатив, нет смысла препятствовать их возвращению, так как оно решает проблемы российских потребителей».

Иностранные компании не только захотят вернуться, но и могут опять занять определенную долю российского рынка. «Вероятнее всего, выйти на значимые объемы продаж смогут в большей степени производители железа (в связи с дефицитом продукции на рынке), а также разработчики потребительского ПО (MS, Adobe и другие), которым пользуются физические лица», — считает вице-президент Группы «Борлас» по консалтингу Дмитрий Кичко.

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AMD
В Россию могут скоро вернуться иностранные ИТ-гиганты

Также первыми могут вернуться платежные системы Visa и Mastercard. «Уже сейчас обсуждается их возможное сотрудничество с российской системой «Мир», — отмечает Михаил Бочаров, заместитель гендиректора по научной работе «СиСофт Девелопмент». — Также вероятно возвращение крупных производителей оборудования, таких как Samsung, Dell или HP».

По словам президента ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирины Митиной, убытки иностранных компаний, связанные с прекращением работы в России, были колоссальными. «И они наверняка воспользуются любой лазейкой, чтобы восстановить "статус кво"», — заключила она.

Как возвращение повлияет на отрасль

«Возврат иностранных игроков на российский рынок ПО я бы назвал одним из фундаментальных рисков для его развития, — отметил Давид Мартиросов, гендиректор разработчика инфраструктурного ПО «Базис». — В случае, если отечественные разработчики не смогут консолидироваться и предложить качественные, конкурентоспособные продукты, мелкодисперсный рынок будет снова завоеван иностранными конкурентами. Для сдерживания этого риска необходимо формирование национальных чемпионов в каждом сегменте рынка, этот процесс может занять около пяти лет».

Возвращение импорта, в особенности «под флаг РФ» (попадание в реестр и смешение с отечественными продуктами), приведет к очередной стагнации российских предприятий, а также угрозам информационной и технологической безопасности ключевых потребителей, подчеркивает Анна Гридякина, директор по развитию ООО «НТЦ Протей».

«В случае возвращения зарубежных компаний, на российском рынке интеграции может наступить турбулентность «новых 90-х» подобно тому, как это происходило и весной 2022 года, -— продолжила Александра Андросова, генеральный директор FIGURA. — Кроме того, для обычных потребителей возвращение может обернуться ростом цен, поскольку вендоры получат возможность вести более регулируемую ценовую политику, чем в условиях параллельного импорта».

Как рассказал CNews исполнительный директор дивизиона «Горная добыча» ГК «Цифра» Николай Годунов, зарубежные вендоры уже сейчас выясняют мнение заказчиков по поводу восстановления сотрудничества.

В случае возвращения зарубежных ИТ-поставщиков компании, зависящие от политики импортозамещения, но не обладающие при этом достаточным уровнем устойчивости компании могут не выдержать конкуренции и прекратить существование, предупреждает Александр Скакунов, генеральный директор компании VolgaBlob.

Однако многие опрошенные участники рынка, считают, что госсектор и крупные компании с госучастием не вернутся на зарубежные решения из-за директив по импортозамещению и больших вложений в этот трудоемкий процесс.

«Средний и малый бизнес легко вернется к международным продуктам, — считает Михаил Устинов, генеральный директор TeamStorm. — Для крупного бизнеса и компаний с высокими рисками тренд на импортонезависимое ПО сохранится, а возможно, даже ускорится. Я считаю, что продукты для крупного бизнеса, энтерпрайза и госсектора не изменятся, тренд на импортозамещение сохранится».

Возвращение зарубежных вендоров может привести к увеличению инвестиций в российский ИТ-рынок, что положительно скажется на его развитии, считает Ксения Калемберг, управляющий партнер ShiftLeft Security. «Однако это также может вызвать отток капитала из отечественных компаний-разработчиков. Российские решения, которые успели занять освободившиеся ниши, могут потерять часть рынка, особенно в сегментах, где зарубежные продукты традиционно сильны», — заключила она.

Вернуться не просто так

Начало переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине ознаменовалось рядом заявлений российских чиновников и депутатов о возможном возвращении иностранных компаний из недружественных юрисдикций в Россию. По данным «Ведомостей», возвращение иностранных компаний из недружественных государств на российский рынок может осуществляться только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям.

Накануне Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что иностранные компании, ранее ушедшие с российского рынка, в случае своего возвращения должны будут разместить торговые точки, в том числе в новых регионах России: на территории Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Цифровизация

«Безусловно, иностранные компании смогут занять какое-то место на конкурентном рынке, хотя сделать это будет уже сложнее по ряду причин, — рассказал гендиректор «СБК» Дмитрий Старовойтов. — Во-первых, для многих пользователей стоп-фактором может стать их прежний уход по политическим причинам, проявленная ненадежность, они просто не захотят повторно подвергаться тем же рискам. Во-вторых, вопросы информационной безопасности с каждым годом встают все острее, и здесь российские вендоры вне конкуренции».

«С большой долей вероятности, компаниям будут выдвинуты определенные требования, если они захотят снова работать в России. К примеру, это может быть требование о совместных предприятиях, где 51% принадлежит гражданину России, — предполагает Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink. — Однозначно условия для возвращения какие-то будут поставлены, просто вернуться не получится»

При этом возвращение компаний не будет молниеносным. «Здесь важно обозначить, что, скорее всего, это займет время и, возможно, вендоры начнут возвращаться с ограниченным списком услуг, продуктов», — предупреждает Дмитрий Кривошеев, гендиректор цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета».

Но если зарубежные вендоры вернутся, то их стратегии, скорее всего, будут направлены на предоставление уникальных условий: большие скидки, бессрочные лицензии вместо подписок и гарантии безопасности, считает гендиректор PIX Robotics Сергей Белостоцкий.

«Скорее всего, иностранные компании будут ориентироваться на новый подход — через локальных партнеров, использование альтернативных схем поставок и адаптацию своих продуктов к новым требованиям рынка», отмечает Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

Как развился ИТ-рынок

«Импортозамещение, пусть даже и вынужденное, дало свои плоды: в большинстве секторов экономики уже используются российские решения, — отметил Александр Скакунов, генеральный директор компании VolgaBlob.В прошлом году уровень миграции компаний на отечественный софт оценивали в среднем в 35-50%. Заказчики вряд ли будут массово гореть желанием совершать обратный переход. Так, в enterprise-сегмент, который был вынужден в срочном режиме заменять сложные дорогостоящие ИТ-системы, путь для зарубежных ИТ-поставщиков будет серьезно ограничен».

В ИБ-сегменте на фоне ухода зарубежных вендоров также начали активно развиваться российские продукты. С 2022 по 2024 гг. объем рынка увеличился с 212 до 331 млрд руб., в частности, за счет импортозамещения, отметил Алексей Хмельницкий, генеральный директор компании RooX.

Российское правительство активно поддерживает импортонезависимость и технологический суверенитет, напоминает Михаил Ветров, генеральный директор Linx. С 1 января 2025 г. все госструктуры обязаны использовать отечественное ПО, что создает дополнительные барьеры для возвращения зарубежных вендоров в госсектор.

А в контексте ВКС и мессенджеров возвращение иностранных вендоров не изменит общий объем рынка и текущие тенденции, но может замедлить рост долей отечественных игроков, считает PR-директор «Труконф» Арсен Мартиросян. Согласно исследованиям, за последние три года российские вендоры нарастили свои доли в коммерческом сегменте, хотя некоторые зарубежные сервисы по-прежнему пользуется популярностью у российских компаний — Zoom используют 13% пользователей, а решения MicrosoftSkype for Business и Teams — еще 8%.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев уже заявил о том, что ведомство не планирует стимулировать возвращение на российский рынок зарубежных ИТ-компаний, ушедших из РФ, отметил заместитель генерального директора IVA Technologies Максим Смирнов. Ведомство продолжит поддерживать отечественных разработчиков. Более того, в планах Минцифры еще больше ужесточить регулирование по переводу объектов КИИ на отечественные решения.

Защитные меры

Первое, что надо реализовать на государственном уровне — ввести запрет на ценовой демпинг, считает Кирилл Семион. «Мировые корпорации для возвращения доли рынка могут на первых порах пойти на убыточные условия продаж. Второе — необходимо разрешить ставить ограничения при закупке, позволяющие прямо закупать отечественную продукцию», — заключил он.

Представитель ИТ-холдинга Fplus считает, что нужно сформировать перечень «неблагонадежных» иностранных брендов (исходя из имеющейся судебной практики рассмотрения исков со стороны российских компаний) и в их отношении ввести требование о размещении бессрочных депозитов на спецсчетах ЦБ в размере средневзвешенного объема импорта в РФ за 2019-21 гг. (для компенсации возможного повторного ущерба).

Помимо этого, в Fplus считают нужным локализовать производства путем создания российского юрлица для выпуска продукции, 100% компонентов которой находятся в проприетарной собственности российской компании.

Для сохранения позиций отечественных производителей на российском рынке необходимо ужесточить правила применения национального режима (в частности перенос кодов ОКПД2 касающихся вычислительной техники из перечня ограничений в запреты), принять требования национального режима к услугам, оказываемым с применением вычислительной техники, а также ввести авансирование закупок отечественной вычислительной техники, считает глава ассоциации «Вычислительная техника» Светлана Легостаева. «Помимо этого должны быть внедрены механизмы маркировки и отраслевого сбора не менее 15%, а также специальные программы поддержки российских брендов на рынке розничных продаж», — заключила эксперт.

Кристина Холупова

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